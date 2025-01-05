Сейчас Салаха называют лучшим в мире. А помните, как в АПЛ над ним натурально смеялись?

Мохамед Салах в течение нескольких лет входит в число лучших футболистов в мире. Египтянин держит стабильно высокий уровень, а в этом сезоне и вовсе улетел куда-то в космос: в АПЛ у него 17 голов и 13 ассистов в 18 матчах. Шокирующие цифры. Тем логичнее, что сейчас именно Салах – главный претендент на «Золотой мяч».

А теперь представьте, что об этих достижениях вы рассказываете болельщику «Челси» из прошлого. Помните его период карьеры в лондонском клубе? Он получился провальным. Многим тогда казалось, что парень уже не вернётся на высокий уровень.

Салах оказался в «Челси» в начале 2014 года. «Базель» отыскал неизвестного футболиста в Африке и за полтора года поднял его ценник почти в восемь раз — с € 2,5 млн до € 16,5 млн. Лондонскому клубу нужен был футболист в атакующую группу, поскольку он продал Хуана Мату в «Манчестер Юнайтед», а Кевина Де Брёйне — в «Вольфсбург». Выбор сделали в пользу Салаха, который до этого «кошмарил» «Челси» в Лиге чемпионов. «Базель» дважды обыграл соперника в группе (2:1 и 1:0), а египтянин забил два мяча из трёх.

На Салаха претендовал и «Ливерпуль», но «Челси» выиграл борьбу за футболиста. Во-первых, лондонский клуб предложил «Базелю» больше денег. Во-вторых, сам Салах получил более выгодный контракт. Однако в Лондоне Мохамед задержался всего на один год. 19 матчей во всех турнирах (два — полных), два гола, три результативные передачи — скромная статистика футболиста в «Челси». В сезоне-2014/2015 он вообще не выходил в старте в АПЛ (до ухода), а матч Кубка лиги с «Шрусбери Таун» запомнился тем, как Салах мазал из классных позиций, а один раз и вовсе пробил с линии штрафной в аут. В общем, тогда над Мохамедом смеялись и уж точно не верили, что он станет суперзвездой команды.

Мохамед Салах в форме «Челси» в матче с «Ливерпулем» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Салах был неудержим во время тренировок. С другой стороны, он всегда стеснялся и молчал за пределами поля. Мне кажется, во время матчей у Мо не было той уверенности, что появилась у него после ухода из «Челси», — утверждал в интервью Yellow and Green Football бывший одноклубник Салаха по «Челси» Оскар.

«К сожалению, у Мо не сложилось на «Стэмфорд Бридж». Талант был виден, но у «Челси» появилось немало вариантов в атаке, — подчеркнул экс-футболист и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард. — Он уехал в Италию, а потом вернулся в Англию и стал суперзвездой. Это огромная заслуга самого футболиста. Тяжело уйти из такого клуба, как «Челси». Люди сразу ставят на тебе крест и говорят, что ты больше не доберёшься до такого уровня. Но Мо превратился в суперзвезду».

«У Салаха была скорость, он здорово пользовался свободным пространством. С другой стороны, мне кажется, что Мо был не так хорош при игре один в один, как сейчас. Плюс ему не хватало эффективности в завершающей стадии атак», — мнение бывшего полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

В начале 2015 года лондонский клуб отправил Салаха в Италию — «Фиорентина» арендовала африканца до конца сезона-2015/2016. Там у Салаха получилось неплохо — девять голов и четыре результативные передачи в 26 встречах. Через полгода Мохамед ушёл в новую аренду — на этот раз в «Рому». Летом 2016-го римский клуб выкупил игрока за € 15 млн, а ещё через год продал в «Ливерпуль» за € 42 млн.

Жозе Моуринью бывший главный тренер «Челси» «Люди говорят, что я позволил Салаху уйти, но всё было наоборот. Я стал тем, кто привлёк его в «Челси». Он приехал в Лондон, по сути, юношей, который не был готов ни физически, ни ментально. Салаху было тяжело, поскольку он выглядел потерянным с социальной сточки зрения».

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью категорически не согласен с тем, что именно он вынудил клуб продать Салаха: «Мы решили отдать его в аренду, и он сам об этом попросил. Мо хотел больше играть. Мы отправили его в аренду в «Фиорентину», где он начал взрослеть. Когда говорят, что я вынудил «Челси» продать игрока, это ложь. Я согласился отправить его в аренду, посчитал такой вариант верным. Мы приняли это решение коллективно. Почему Салаха потом продали? Решение об этом принял не я, а клуб. Не думаю, что можно говорить об ошибке, это просто часть работы».

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел предположил, что Мо не справился с высоким уровнем требований Моуринью.

«Салаху не повезло с тем, что он оказался в одной команде с Моуринью. Если ты не справлялся с работой, не имело значения, кто ты, тренер мог жёстко раскритиковать. Как-то раз Жозе разнёс Мо, и тот расплакался. Мы подумали: «Ладно, он позволит ему вернуться в игру». Но Моуринью сперва уничтожил парня при всех, а после сразу же заменил его. Таков был нрав Жозе в то время».

Жозе Моуринью и Мохамед Салах Фото: Darren Walsh/Getty Images

Мало кто верил, что второй заход египтянина в АПЛ получится успешным. Но в мерсисайдском клубе придерживались иной точки зрения. Иэн Грэм работал в «Ливерпуле» в период с 2016 по 2023 год. Он в том числе помогал спортивному директору Майку Эдвардсу. По словам Грэма, в мерсисайдском клубе верили, что Салах превратится в суперзвезду.

«Салах — многофункциональный нападающий. У него есть скорость, он может отдавать обостряющие передачи, создавать моменты и наносить качественные удары. Наш анализ позволил понять, что Мо заметно прибавил во всех аспектах за предыдущие годы. Он соответствовал всем нашим требованиям. Да, у него был неудачный опыт игры в АПЛ, но анализ данных подтвердил, что мы можем игнорировать это. «Ливерпуль» не боялся выглядеть глупо из-за этого трансфера. В этом была разница между нами и всеми остальными клубами. Мы также взяли Мане и Фирмино из клубов из середины таблицы. В итоге они все превратились в звёзд. Нас не волновало, что остальной мир изначально не понимал этого».

Мохамед начал оправдывать деньги с первого же сезона. Он забил 32 мяча в 36 матчах АПЛ и приплюсовал к этому 10 результативных передач. А ещё Салах был очень хорош в Лиге чемпионов — 10 голов в 13 встречах. Он помог команде дойти до финала, где она не справилась с «Реалом» (1:3). Сам Салах в том матче отыграл всего полчаса и покинул поле после единоборства с Серхио Рамосом.

Мохамед Салах целует трофей за победу в ЛЧ в 2019 году Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Египта Хоссам Ахмед Мидо признался, что у него были сомнения по поводу успеха Салаха в новом клубе: «Меня удивило то, что Салах сделал в первом сезоне в «Ливерпуле». Были большие сомнения по поводу целесообразности возвращения в АПЛ. Честно говоря, мне казалось, что Мо может быть снова там некомфортно. Да, у него было мало шансов в «Челси», но и он сам был недостаточно хорош. Когда Мо пришёл в «Ливерпуль», я переживал за парня. Всё-таки в Англии очень сложная лига. Нужно отдать должное Юргену Клоппу, который нашёл Салаху правильную позицию на поле».

С момента возвращения в АПЛ Салах отыграл за «Ливерпуль» более 370 встреч во всех турнирах и забил более 230 мячей. Он держит ураганный темп в нынешнем сезоне — 17 голов в 18 матчах АПЛ. И это в 32 года! Салах взял с «Ливерпулем» всё, что можно: Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок страны, Кубок английской лиги, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Правда, пока непонятно, где Мо сыграет в новом сезоне. Его контракт истекает через полгода, и стороны пока не договорились о его продлении.