Топ-события воскресенья: «ПСЖ» — «Монако», «Ливерпуль» — «МЮ» и теннис

Насыщенное 5 января: КХЛ и НХЛ в хоккее, битва клубов НБА без главных звёзд, лыжи, а ещё российское футбольное противостояние в Греции!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Миннесота» победную серию?

Несмотря на то что «дикари» уже четыре матча вынуждены играть без получившего травму Кирилла Капризова, они справляются довольно неплохо – три победы, включая две подряд накануне встречи с «Каролиной». Смогут ли «Уайлд» продлить серию или же «ураганы», которые недавно обыграли действующих обладателей Кубка Стэнли из «Флориды», окажутся сильнее?

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🏒 3:30: США U20 — Чехия U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала

Интрига: смогут ли чехи выбить из борьбы за золото ещё одну североамериканскую команду?

Европейская сборная стала участницей, пожалуй, самого громкого матча турнира – в четвертьфинале чехи обыграли хозяев нынешнего МЧМ из Канады, забросив победную шайбу на последней минуте основного времени и повторив прошлогодний сюжет. Смогут ли они остановить ещё одну команду из Северной Америки и устроить в стране кленового листа европейский финал?

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: клубы без главных звёзд — кто одержит победу?

«Мемфис Гриззлиз» продолжает удерживать вторую строчку в Западной конференции, несмотря на то что из-за травмы не выступает лидер Джа Морант. Тем не менее унывать не приходится, так как клуб в отсутствие главной звезды выступает отлично. «Голден Стэйт Уорриорз» в последнее время играет плохо, а во встрече с «мишками» зрители не увидят Стефена Карри. Сумеют ли «воины» побороться с сильным соперником?

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли «Тампа» прервать серию из двух поражений?

«Молнии» уступили в двух последних матчах, при этом далеко не самым сильным соперникам – «Монреалю» и «Сан-Хосе». Команде Джона Купера предстоит вторая встреча в рамках выезда на Тихоокеанское побережье – получится ли у «Лайтнинг» остановить «Лос-Анджелес», который выиграл уже три встречи подряд?

🏆 🎾 9:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Кудерметова (Россия, Q), Брисбен, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится первый в карьере финал Полины Кудерметовой?

21-летняя Полина Кудерметова дебютирует в финале на уровне WTA, причём сразу на престижном «пятисотнике» в Брисбене. Её соперницей в борьбе за титул станет первая ракетка мира Арина Соболенко. Девушки ранее друг с другом не играли. Отметим, что, с учётом поединков квалификации, серия победных матчей Полины достигла уже семи матчей.

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Металлург» продлит победную серию?

Действующие обладатели Кубка Гагарина на хорошем ходу — команда Андрея Разина не знает поражений на протяжении пяти последних матчей, при этом на отрезке из 18 игр «сталевары» оказывались слабее соперников всего четыре раза. Станет ли «Амур», который внезапно начал 2025 год с гостевой победы над «Трактором», очередной жертвой «Металлурга» или нас может ждать сенсация?

🏀 15:00: УНИКС — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: кто начнёт новый год с победы?

Команды недавно встречались между собой в Единой лиге. 18 декабря победу из Санкт-Петербурга увёз УНИКС (79:76). Казаны проиграли лишь один матч под конец 2024 года – «Локомотиву-Кубань». Клуб под руководством Велимира Перасовича на ходу и, похоже, нашёл свою игру. «Зенит» – всё ещё вторая лучшая команда лиги, которая по разу уступила только ЦСКА, «Локо» и УНИКСу в этом сезоне. Кто проявит себя лучше после праздников?

🏆🎿 16:15: Лыжные гонки, «Тур де Ски», мужчины, масс-старт, 10 км, свободный стиль

Интрига: как Клебо может проиграть «Тур де Ски»?

Йоханнес Клебо после победы в скиатлоне перед заключительным этапом многодневки увеличил преимущество до ближайшего конкурента Эрика Вальнеса до двух с лишним минут. По большому счёту, если Йоханнес не пойдёт пешком, он не может проиграть в общем зачёте. Ещё один вариант поражения – если он не выйдет на старт. Но это вряд ли случится. Так что интриги перед гонкой в гору почти нет.

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🏒 17:00: «Локомотив» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая из команд реабилитируется за поражения в последних встречах?

Предстоящие соперники проиграли свои последние матчи – «Локомотив» закончил 2024 год неудачей в Минске, ЦСКА начал 2025-й с поражения в армейском дерби в Санкт-Петербурге. И тем, и другим едва ли хочется устраиваться на серию из проигранных встреч, но сделать это сможет только одна команда.

🏒 17:00: СКА — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: СКА продлит серию поражений гостей?

Армейцы провели один из лучших матчей в сезоне, обыграв ЦСКА на своей площадке в первой встрече в новом году. Теперь подопечные Романа Ротенберга примут «Витязь», который проиграл три последних матча, включая встречу в Мытищах с «Куньлунем». Сможет ли подмосковный клуб устроить сенсацию или же тут всё предрешено заранее?

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🏆🎿 17:30: Лыжные гонки, «Тур де Ски», женщины, масс-старт, 10 км, свободный стиль

Интрига: ну и кто сможет бросить вызов Йохауг?

Терезе Йохауг после потрясающей победы в скиатлоне перехватила лидерство в многодневке у соотечественницы Астрид Слинн и на заключительную гонку в гору, которую она выигрывала всегда, уйдёт в золотой майке. Вряд ли кто-то сможет ей бросить вызов. Особенно когда Йохауг в такой форме. Но если найдётся такая рисковая лыжница — честь ей и хвала. А интриги в общем зачёте уже нет.

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🏆⚽️ 19:30: «ПСЖ» — «Монако», Суперкубок Франции, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Сафонов или Головин — кому достанется трофей?

«ПСЖ» и «Монако» определят победителя Суперкубка Франции, а матч пройдёт на территории Катара. Команды не так давно встречались друг с другом — во второй половине декабря. Тогда «Монако» проиграл на своём поле (2:4) в чемпионате Франции. А теперь на кону трофей. Его точно завоюет один из российских футболистов, поскольку Матвей Сафонов представляет «ПСЖ», а Александр Головин — «Монако». Возьмут ли монегаски реванш за поражение двухнедельной давности? Или же «ПСЖ» снова обыграет соперника?

⚽️ 19:30: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» ещё больше приблизит «МЮ» к зоне вылета?

«Ливерпуль» в полном порядке — первое место в таблице АПЛ с отрывом от ближайшего преследователя в шесть очков. Команда Арне Слота одержала три победы подряд в чемпионате и забила в них суммарно 14 мячей. А вот «МЮ» откровенно проваливает сезон. Команда проиграла четыре раза в пяти предыдущих турах АПЛ и оказалась на 14-й строчке. А до зоны вылета — всего семь очков. Да и смена тренера пока вообще не помогла. «МЮ» плохо играет на «Энфилде». Мало того, что он не побеждал там с 2016 года, так ещё и не забивал в течение пяти предыдущих матчей.

⚽️ 21:30: «Панатинаикос» — ПАОК, Суперлига Греции, 17-й тур

Интрига: сколько россиян выйдет на поле в матче топовых клубов Греции?

Главный вопрос: увидим ли мы на поле российское противостояние? Юрий Лодыгин представляет «Панатинаикос», а Фёдор Чалов и Магомед Оздоев — ПАОК. Обе команды располагаются в верхней части таблицы чемпионата Греции. ПАОК находится на второй строчке, «Панатинаикос» — на третьей. И те, и другие одержали по три победы подряд. В последних шести очных встречах на поле «Панатинаикоса» хозяева не одержали ни одной победы (три ничьих, три поражения). Как будет на этот раз?

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⚽️ 22:45: «Марсель» — «Гавр», Лига 1, 16-й тур

Интрига: «Гавр» Кузяева продлит неудачную серию в играх с «Марселем»?

«Гавр» находится в непростом положении. Сейчас команда, в которой играет россиянин Далер Кузяев, занимает предпоследнее место в таблице Лиги 1, то есть находится в зоне вылета. К тому же она проиграла три встречи подряд. «Марсель», в свою очередь, выдал серию из четырёх матчей без поражений (три победы, одна ничья) и забрался на второе место. Правда, отставание от «ПСЖ» довольно существенное — 10 очков. «Марсель» — очень неудобный соперник для «Гавра». Провансальцы обыгрывают соперника в течение восьми встреч подряд.

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⚽️ 22:45: «Рома» — «Лацио», Серия А, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей будет забито в римском дерби?

Столичные клубы пока решают разные задачи в чемпионате Италии. «Лацио» занимает четвёртое место, «Рома» — 10-е. Хозяева предстоящей встречи уже дважды меняли тренера в ходе нынешнего сезона, но это пока не помогло им попасть в первую половину таблицы. «Лацио» одержал три победы в пяти предыдущих римских дерби, «Рома» — одну. Всякий раз для успеха хватало всего одного забитого мяча. Нас снова ждёт «низовой» матч? Или команды порадуют результативным футболом?

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🏀 23:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чемпион НБА не позволит лидеру Запада повторить рекорд сезона?

Большинство экспертов и аналитиков перед стартом сезона были уверены, что «Бостон Селтикс» будет возглавлять таблицу Восточной конференции на протяжении всего регулярного чемпионата. «Кливленд» немного подпортил планы всем. Тем не менее «кельты» – чемпионы НБА и обладают одним из сильнейших составов в лиге. «Оклахома-Сити Тандер» – лучшая команда Запада, которая не знает поражений на протяжении 14 матчей. К слову, «Кливленд» обладает лучшей серий побед в этом сезоне – 15 встреч кряду. Удастся ли «Окле» повторить это достижение?