5 самых дорогих футболистов мира прямо сейчас
Transfermarkt в конце 2024 года обновил рыночные стоимости топовых игроков. Как выглядит пятёрка самых дорогих футболистов мира?
5-е место — Килиан Мбаппе
Форвард «Реала» оценивается в € 160 млн.
3-4-е место — Джуд Беллингем
Полузащитника «Реала» оценили в € 180 млн.
3-4-е место — Ламин Ямаль
Полузащитник «Барселоны» оценивается в € 180 млн.
1-2-е место — Эрлинг Холанд
Форвард «Манчестер Сити» стоит € 200 млн. Так считают аналитики портала.
1-2-е место — Винисиус
Нападающий «Реала» оценивается в € 200 млн.
5 самых дорогих футболистов мира прямо сейчас
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