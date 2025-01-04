Форвард «Ньюкасла» замахнулся на жирный рекорд АПЛ. А его команда «кошмарит» всех подряд

«Тоттенхэм» в прошлом году приучил нас к тому, что именно он является самой весёлой командой АПЛ. В 2025-м мало что изменилось. Особенно с учётом проблем лондонцев с травмами, когда выбили в первую очередь основные игроки обороны и вратарь.

Если кто-то ставил, что в этом матче обе команды забьют, то прогноз зашёл уже за первые шесть минут. Оба гола случились почти сразу после того, как дебютировавший голкипер «Тоттенхэма» Остин разыграл мяч низом от своих ворот.

Сначала хозяева уверенно преодолели высокий прессинг «Ньюкасла», и отличился Соланке после навеса Порро с правого фланга. А через пару минут гости уже накрыли соперника прессингом, перехватив мяч у чужой штрафной. Гордон вышел практически один на один и покатил мяч в дальний угол. Игроки «Тоттенхэма» указывали, что в начале атаки мяч попал в руку Жоэлинтону, но VAR не увидел основания для отмены гола из-за естественного положения руки.

Мяч попадает в руку Жоэлинтону Фото: кадр из трансляции

«Тоттенхэм» в целом был не очень похож на себя, уступив в первом тайме по владению, что несвойственно команде Постекоглу. «Ньюкасл» выглядел опаснее и повёл в счёте до перерыва. И снова обрезался один из игроков «Тоттенхэма» – на этот раз Дрэгушин. Он позволил Исаку забить один из самых простых голов в своей карьере.

Нападающий «Ньюкасла» отличился в седьмом туре АПЛ подряд. Такое удавалось только Алану Ширеру и Джо Уиллоку. В большем количестве матчей подряд не забивал никто из игроков «Ньюкасла». Если что, рекорд АПЛ у Варди, который в 2015-м (в чемпионском сезоне «Лестера») забивал в 11 турах подряд.

Гол Исака Фото: кадр из трансляции

Тренер «Тоттенхэма» в перерыве выпустил Регилона вместо Дрэгушина. В центре обороны стали играть 18-летний Грей и 24-летний Спенс (оба – мягко говоря не профильные центральные защитники). И с самого начала второго тайма хозяева начали выглядеть солиднее. В том числе потому, что наконец забрали мяч под контроль. Если в первом тайме «Тоттенхэм» владел мячом лишь 45% времени, то во втором – уже 67%.

На 55-й минуте Джонсон зарядил в перекладину с близкого расстояния, но с острого угла. А затем у «Тоттенхэма» на поле ещё вышли Биссума, Мэддисон и Сон, которых привычнее видеть в основе. После перерыва игровое преимущество ушло от «Ньюкасла», хотя в одном из эпизодов гости были крайне близки к пенальти. Непонятно, почему судья не показал на точку, когда Кулушевски въехал плечом в голову Гордону, разбив сопернику нос.

Разбитый нос Гордона Фото: кадр из трансляции

Во втором тайме «Тоттенхэм» девять раз бил, но лишь два раза – в створ. В какой-то момент мяч натурально ходил вдоль ворот. Такое смотрелось опасно, но «Ньюкасл» всё-таки отстоял победный счёт, хоть к матчу и добавили 10 минут. Команда Хау догнала «Челси» по набранным очкам, а «Тоттенхэм» остался на 11-м месте, но, скорее всего, опустится на пару строчек по итогам тура.