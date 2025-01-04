«Барсу» официально развернули с регистрацией Ольмо. На что ещё рассчитывает клуб?

У Дани Ольмо нет никаких травм. Тем не менее он не сыграет в ближайшие полгода из-за финансовых неурядиц «Барселоны», если не покинет Ла Лигу. Причём не только за клуб, но и за сборную. То же самое — и по Пау Витору. Решение официальное — никакие «рычаги» «Барсе» не помогли.

По сведениям Cadena SER, каталонцы пообещали Ольмо и Витору регистрацию к 3-4 января. Реальность получилась обескураживающей: вместо хороших новостей они прочитали это заявление:

«После того как 3 января 2025 года «Барселона» выполнила требования, касающиеся экономического контроля Ла Лиги, и после того как клуб подал соответствующие документы, орган по проверке бюджета Ла Лиги продлил лимит затрат спортивной команды с вышеупомянутой даты.

Таким образом, запросив лицензии для игроков со стороны «Барселоны», после анализа применимых федеральных правил комиссия по мониторингу решила не выдавать предварительную визу или окончательную лицензию, запрошенную «Барселоной», Даниэлю Ольмо Карвахалю и Пау Виктору Дельгадо в соответствии со статьями 130.2 и 141.5 Общего регламента RFEF, которые не позволяют игроку, чья лицензия аннулирована, в течение того же сезона получить лицензию в той же команде», — по-бюрократически заявили власти Ла Лиги.

Пау Витор и Дани Ольмо Фото: RHR-FOTO/Imago/ТАСС

Но самое интересное, что даже так сага о регистрации далека от завершения. Просто «Барселона» собирается оспорить вердикт в судах: и в обычном, и в Высшем совете Испании по спорту. Как пишет журналист Тони Хуанмарти, «Барселона» оптимистично смотрит на происходящее. Если ей удастся всё уладить, то Ольмо и Виктор даже смогут сыграть 8 января в Суперкубке с «Атлетиком».

Главное достижение «Барсы» в этом вопросе — испанская федерация официально подтвердила, что клуб вернулся к правилу «один к одному». То есть способен подписывать игроков на зимнем трансферном рынке без ограничений, разве что в пределах лимита расходов на состав. Теперь каталонцам позволено тратить на состав € 1 на каждый «сэкономленный» € 1 (под «сэкономленными» подразумеваются зарплаты ушедших игроков и заработок на их продажах). Спасибо сделке по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», благодаря которой «Барса» собрала недостающие € 28 млн от одного из двух инвесторов. Но тут бы двух уже имеющихся футболистов зарегистрировать, а не новичков подписывать.

Впрочем, можно сколько угодно излучать оптимизм. Пока что он не спасает. В сухом остатке у каталонцев минус на данный момент € 55 млн за покупку Ольмо, права на VIP-места и, собственно, сам Дани. Ну и репутационные потери, куда же без них: топ-футболисты теперь будут гораздо больше думать, прежде чем примерить сине-гранатовую форму. Да и Ольмо может бесплатно покинуть команду.