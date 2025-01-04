«Челси» снова бросил играть — и глупо оступился. Кажется, кризис затягивается

«Челси» наконец-то победил и прервал неудачную серию с одним очком в трёх матчах — так мы должны были написать. А потом «Кристал Пэлас» заслуженно вырвал у «синих» ничью.

За «Челси» в АПЛ дебютировал ранее выходивший в Лиге конференций и Кубке лиги 18-летний защитник Ачимпонг, уменьшив и без того малый средний возраст состава. На фоне Ачимпонга, Гюсто и Колвилла даже 27-летний Санчес выглядел ветераном. Юный талант едва не забил во время подачи с углового, да и в исполнении непосредственных обязанностей не подвёл: и мяч неплохо продвигал, и под прессингом не терялся. Теперь не увидим в старте на важные матчи Дисаси? Хотя «Пэлас» долго не организовывал Ачимпонгу больших проблем: впервые пробил в сторону ворот аж на 34-й минуте, создав за первый тайм всего 0,11 xG.

Ну а «Челси» столь же пассивен, разумеется, не был. На 14-й минуте Санчо на обманных движениях ушёл от Ричардса, стянул на себя Муньоса с Лакруа и протолкнул мяч на неприкрытого Палмера. Коул не подвёл и хладнокровно с близкого расстояния пробил низом в дальний угол. Позже несколько отличных шансов не использовал Джексон.

Хорошо, что в голевом эпизоде Николас не оказался на месте Палмера, а то мог бы фирменно засеменить и всё загубить. В Англии круче Коула (13+6) по результативным действиям только Салах (17+13). Но тот вообще в космосе.

На второй тайм, правда, «Челси» не вышел. Подобное не в новинку: вспомните, как упускали победу и даже ничью с «Фулхэмом». Непонятно, как не забил Сарр, когда в касание замыкал идеальный прострел Муньоса. Санчес спас от гола головой Ричардса. Причём Мареска, хоть его команда и упустила нити игры, не делал замены до 81-й минуты. Вейга, Нкунку и Феликс так и не вышли — испанец выпустил только Гиу и Мадуэке в самой концовке.

Во многом поэтому случилась классика. На 82-й минуте беда пришла откуда не ждали: Палмер ошибся в центре поля. Сарр запустил вперёд Эзе, а тот не пожадничал и покатил вдоль ворот на Матета. Насколько же знакомая история. Как сказал бы Боромир из вселенной «Властелина колец», нельзя просто так взять и удержать минимальное преимущество. Спасибо, что и тут не пропустили во второй раз.

«Челси» потерял очки в четвёртом матче кряду, причём и «Эвертон», и «Фулхэм», и «Ипсвич», и «Кристал Пэлас» заметно уступают в классе. «Борнмут» и «Вулвз» — тоже, и с ними предстоить играть дальше. Кризис затягивается.