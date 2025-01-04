«Сити» наконец-то ожил! Лучший матч Гвардиолы в 2025 году

У Холанда дубль, но подняться в таблице команда так и не смогла.

В конце 2024 года «Сити» был похож на карету, которая превратилась в тыкву. И даже долгожданная победа над «Лестером» в последней встрече декабря не выглядела убедительно. Однако 2025-й команда Гвардиолы начинает весьма уверенно.

«Сити» вышел на матч с «Вест Хэмом» практически оптимальным составом. На воротах продолжает играть Ортега. Ширину на флангах давали Савиньо слева и Фоден справа, в атаке Холанд, а под ним – Де Брёйне.

Получилось так, что хозяевам даже не потребовалось бить по воротам, чтобы открыть счёт. Савиньо не особо опасно простреливал, но мяч задел ногу Цоуфала и зашёл в ближний угол – 1:0. «Сити» после этого заиграл ещё увереннее, не позволив гостям ни разу пробить в створ за первые 45 минут. А вот у хозяев моментов хватило. Опасно били и Льюис, и Силва, но с их ударами справился голкипер «Вест Хэма».

Холанд и Савиньо Фото: Carl Recine/Getty Images

Второй гол назревал и случился ещё до перерыва. Савиньо выдал шикарный навес на дальнюю штангу, после которого Холанд буквально вонзил мяч головой в ворота. Нападающий забил во втором туре подряд и не стал на этом останавливаться. После перерыва оформил дубль, перекинув вратаря. И снова тонкую передачу исполнил Савиньо. По сути, на этом результат встречи был сделан, но голы на этом не закончились.

Четвёртый гол «Сити» – результат прессинга. Отняли мяч у чужих ворот и сразу забили. Гол Фодена только убедил: это лучший матч «Сити» в 2025-м году. А если серьёзно, то у команды Гвардиолы действительно многое получилось. Можно, конечно, ссылаться на то, что соперником был всего лишь «Вест Хэм», но со сколькими такими «Вест Хэмами» уже были потеряны очки за последние два месяца?

«Сити» празднует гол Фодена Фото: Gareth Copley/Getty Images

Ближе к концу матча гости тоже наиграли на гол и вполне по делу распечатали ворота хозяев. Сначала Соучек с нескольких метров пробил в голкипера «Сити», а через пару минут уже Фюлькруг положил свой второй мяч в АПЛ. На большее «Вест Хэм» этим вечером будто и не претендовал.

Даже после победы «Сити» остаётся шестым в таблице, потому что «Ньюкасл» тоже выиграл. Но можно аккуратно предположить, что команда Гвардиолы оживает. А ещё в списке бомбардиров Холанд теперь лишь на один гол отстаёт от Салаха.