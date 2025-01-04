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Брайтон — Арсенал — 1:1, обзор матча чемпионата Англии, 4 января 2025, голы: Итан Нванери, Жоао Педро

У «Арсенала» зажёг 17-летний воспитанник. А где-то в Ливерпуле обрадовались результату
Григорий Телингатер
Отчёт «Брайтон» — «Арсенал» — 1:1
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Итан Нванери — запоминаем этом имя, если ещё не успели.

«Арсенал» удивил стартовым составом. Если травмированного Саку никто и не ждал, то выход Эдегора и Мартинелли напрашивался. Тем более что бразилец раньше как раз и подменял Саку. В результате группа атаки состояла чуть ли не из резервистов: Жоржиньо, Мерино, Нванери, Троссард и Жезус. Хотя последнего было тяжело не выпустить в основе после голов в последних матчах.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Нванери – 16'     1:1 Педро – 61'    

С Нванери тренер «Арсенала» угадал. 17-летний воспитанник вышел на позицию Саки (левым вингером) и забил уже в первом тайме. Правда, там большой вопрос к обороне хозяев. Получилось так, что Нванери получил мяч в 40 метрах от ворот и дошёл практически до вратарской, но на него толком никто не выдвинулся из соперников. У «Брайтона» левого защитника пришлось страховать правому центральному защитнику, который так и не сблизился с Нванери.

Итан Нванери

Итан Нванери

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Юный англичанин забил уже второй гол в АПЛ. На этот раз – на глазах у Томаса Тухеля. Новый тренер сборной Англии в субботу успел и на дневной матч в Лондоне («Тоттенхэм» – «Ньюкасл»), и на вечернюю встречу в Брайтоне.

Ведя в счёте, «Арсенал» уже не спешил. Судье даже приходилось указывать на часы, чтобы торопить гостей ввести мяч в игру. Они никуда не спешили, пока не пропустили во втором тайме на 61-й минуте. Салиба хотел сыграть в мяч, но вместо этого головой ударил по голове Жоао Педро. Интересно, что чем-то похожий эпизод случился сегодня в матче «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» (но там Гордон получил плечом в нос) – тогда пенальти не дали, а тут поставили. И, кажется, вполне заслужено. Жоао Педро поцеловал мяч и пробил с 11 метров почти в девятку – 1:1.

Фол Салиба на Жоао Педро

Фол Салиба на Жоао Педро

Фото: кадр из трансляции

Артета отреагировал моментально. На поле вышел капитан команды Эдегор вместо Жоржиньо. Наверняка вышел бы и Мартинелли, если бы он не появился на поле ещё раньше. Игра раскрылась и ускорилась, а моменты стали появляться достаточно равномерно с обеих сторон. В такой ситуации любая из команд могла забрать три очка. Тем более что под конец дня дождь стал по-настоящему мощным, и мяч иногда проскальзывал. Однако забить больше никому не удалось.

«Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля» до пяти очков, но сыграл на две встречи больше. В воскресенье команда Слота примет на своём поле «МЮ», который знатно лихорадит последнее время.

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