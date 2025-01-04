Щенсны наконец-то сыграл за «Барселону»! Дебюта проще и лучше подобрать сложно

Год назад «Барселону» в 1/16 Кубка Испании серьёзно напряг скромный «Барбастро» (3:2). В нынешнем розыгрыше состоялся матч-реванш, поскольку аутсайдер четвёртой лиги ранее сенсационно прошёл «Эспаньол» и лишил нас дополнительного дерби. На сей раз «Барса» интриги не подвезла.

Наконец-то три месяца спустя после перехода за каталонцев дебютировал Щенсны. Но состав гостей всё равно не был прямо резервным: с первых минут вышли Левандовски, Педри, Мартинес и Кунде. Им не повезло: пришлось бегать по плешивому газону. Как и Араухо, из-за тяжёлой травмы сыгравшему за сине-гранатовых впервые с мая.

«Барбастро», само собой, отдал мяч «Барсе» и завёл даже не «автобус», а «автобусный парк». Это помогло долго держать нулевую ничью, хотя Кунде, Левандовски и Араухо неплохо били головой. Первых двоих чуть-чуть подвела точность, а попытку третьего в красивом прыжке нейтрализовал вратарь, в чьей фамилии не хватает буквы С — Фабрега.

Владение мячом «Барселоны» доходило до 83%. На 21-й минуте это привело к голу: де Йонг набросил на дальнюю штангу, откуда Араухо скинул на неприкрытого Гарсию. 1:0 — слишком маленькое преимущество, чтобы расслабляться. Поэтому вскоре Левандовски замкнул закидушку Торре. И да, тоже головой. По столь убитому газону особо не покомбинируешь.

Только после этого, на 31-й минуте, «Барбастро» очнулся и впервые размял Щенсного. Поляк выбрал правильную позицию, и мяч после удара с линии штрафной прилетел ему прямо в руки. Ещё он разок хорошо сыграл на выходе, а под конец матча неуверенно вышел из ворот и пропустил бы, не соверши самоотверженный вынос вышедший на замену Кубарси.

В дебюте второго тайма Левандовски поймал закидушку Торре и чётко реализовал выход один на один. Причём, судя по всему, из офсайда, потому что у клуба четвёртой лиги логично нет на стадионе системы VAR.

Гол Роберта Левандовского Фото: кадр из трансляции

Хорошо, что «Барбастро» в любом случае проиграл бы. Вратарь ошибся при выносе — рядом оказался Торре и закатил четвёртый. Пабло оформил 1+2 и однозначно стал лучшим игроком встречи. При желании «Барселона» могла забить хоть 10 голов. Но зачем лезть ради этого из кожи вон? Каталонцы не подарили сенсацию и спокойно идут дальше.