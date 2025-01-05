«Барса» громко прокололась. Но что творит Ольмо?!

Максимальный уровень абсурда в истории с заявкой Дани Ольмо и Пау Виктора ещё не достигнут. Как достичь максимума? Всё просто: для этого Ла Лига должна РАЗРЕШИТЬ «Барселоне» заявить игроков на вторую часть сезона. Вот это будет вышка! Переплюнуть по алогичности такое будет невозможно.

Впрочем, это «Барселона», это Жоан Лапорта… «Мы думали, что дно уже пробито, — но снизу постучали». Кто знает, какие фокусы ждут нас в будущем, пока Лапорта сидит в президентском кресле.

Пау Виктор и Дани Ольмо Фото: RHR-FOTO/Imago/ТАСС

Если серьёзно, вероятность того, что «Барсе» разрешат заявить Ольмо и Виктора, — как говорили в одном старом мемном видео, крайне мала. Клуб бегает по судам в надежде что-то изменить. Но, во-первых, чтобы Ольмо и Виктора можно было зарегистрировать по закону, нужно менять регламент Ла Лиги. Согласно действующему регламенту, заявить их уже нельзя, о чём лига официально и сообщила.

А во-вторых, в чемпионате Испании, помимо «Барселоны», есть и другие клубы. И им вряд ли понравится, если под каталонцев прогнут правила. Особенно так нагло — когда доходит уже до изменения этих самых правил. Официально об этом, кажется, никто не заявлял — но в испанских медиа пишут, что сразу несколько клубов потребуют аннулировать результаты нынешнего сезона, если каталонцам разрешат зарегистрировать Ольмо и Виктора.

«Барселона» в этой ситуации не вызывает ни капли жалости. Даже многие болельщики «Барсы» злорадно смеются над своим любимым клубом и в первую очередь — над руководством.

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Лапорта делает всё, чтобы оттянуть ужасный конец — и таким образом продлевает мучения «барселонских» кулес. Он дёргает за все рычаги, фиксирует прибыль там, где она ожидается только в будущем. Всё это напоминает один медицинский феномен: когда сердце человека ещё бьётся, а мозг уже умер.

Беды «Барсы» начались до того, как Лапорта вернулся в клуб. Но Жоан не ликвидировал их. Более того, вся его политика, все действия направлены не на излечение клуба, а на маскировку существующих проблем. Так что трудности с заявкой Ольмо и Виктора абсолютно не удивляют. Ольмо могли и летом не заявить. Однако «вовремя» сломался Андреас Кристенсен, и вместо него зарегистрировали Дани. Сейчас такой «удачи» не случилось, и Лапорта громко прокололся. Поделом!

Жоан Лапорта Фото: David Ramos/Getty Images

Многие жалеют Дани Ольмо — мол, так рвался в родной клуб, пошёл на уступки по контракту, а теперь не может играть из-за провала руководства. Всё так. И действительно печально, что Ольмо, судя по всему, не сможет играть за «Барселону» во второй части сезона. Он а) хотел выступать за «Барсу»; б) отлично играл при Ханс-Дитере Флике в первой половине сезона.

Но точно ли Ольмо жертва? Когда летом переходил в «Барселону», он разве не знал, что могут возникнуть проблемы с регистрацией? Ещё раз: клубу и футболисту очень повезло, что вовремя освободилось место для дозаявки. А если бы Кристенсен не травмировался? Что было бы тогда? Ольмо всю первую часть сезона бегал бы по кругу? И такая перспектива его не смущала, когда он возвращался в «Барселону»?

Окей, Ольмо наверняка обещали, что всё будет в порядке и его зарегистрируют. Вероятно, у него была какая-то контрактная страховка на случай, если бы с регистрацией возникли проблемы. Например, он становился бы свободным агентом. Большой вопрос, как бы он успел найти новую команду, если бы «Барса» не смогла его заявить. Но ладно, летом документальные вопросы всё же удалось решить. Как было бы, если бы, мы уже не узнаем.

Сейчас зарегистрировать Ольмо не могут. И у него есть возможность уйти бесплатно — это прописано в контракте. Однако агент заявляет, что Дани планирует остаться в «Барселоне». Якобы полгода без футбола его не пугают.

Дани Ольмо Фото: Denis Doyle/Getty Images

Полгода без футбола — для шикарного игрока в расцвете лет. Для игрока, который на многое пошёл, чтобы вернуться в «Барселону». Сегодня это очень проблемный клуб, но Ольмо — воспитанник. Очевидно, для него это не просто строка в биографии. Он любит «Барсу» и очень хочет ей помочь. Если бы было иначе, он бы вряд ли так туда рвался.

Всё это очень красиво звучит. И очень похвально, что воспитанник клуба хочет отплатить добром и помочь в трудный момент. Но где, чёрт возьми, прагматизм? Любовь любовью, однако мы говорим о профессиональном спорте. Век футболиста короток. Нельзя разбрасываться временем, оно очень дорого стоит. А Ольмо собирается полгода бегать по кругу, хотя прямо сейчас может бесплатно уйти. И, очевидно, на него будет большой спрос.

Благородство Ольмо выглядит ещё более странным на фоне того, как с ним поступил клуб. На публике представители «Барселоны» (в первую очередь Лапорта) как мантру повторяли: мы настроены оптимистично, мы обязательно придумаем, как заявить футболиста зимой. Наверняка и в частных беседах боссы клуба говорили Ольмо то же самое. А на деле — шиш с маслом! И, несмотря на это, Дани — если верить агенту — готов остаться.

У Ольмо в этой истории есть все шансы не быть жертвой. Всё в его руках: указываешь на нужный пункт в контракте, уходишь бесплатно и продолжаешь играть на высоком уровне, но уже не в «Барселоне». Ничего личного — только бизнес. Ольмо и так сделал достаточно, чтобы вернуться в родной клуб. Он проявил волю и терпение. Плюс, пока было возможно, великолепно играл. К нему не может быть никаких претензий. В том, что Ольмо не сможет выступать за «Барсу» во второй части сезона, клуб может винить только себя.

Дани Ольмо Фото: David Ramos/Getty Images

Но если Дани, учитывая все обстоятельства, всё равно выберет любовь — то есть останется в «Барселоне» — это будет необъяснимо. Он поведёт себя не как спортсмен. И никакого сочувствия он не заслужит. Потому что у него есть возможность выбраться из этой ситуации без потерь и играть дальше. Ему необязательно тонуть в бюрократическом болоте вместе с «Барселоной».

С какой стати его жалеть, если он сам, по своей воле этой возможностью не воспользуется?