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5 лидеров по количеству матчей в 2024 году в топ-5 лигах
5 лидеров по количеству матчей в 2024 году в топ-5 лигах
Продолжаем подводить итоги 2024 года. Как выглядит пятёрка игроков с наибольшим числом встреч в топ-5 лигах по версии Transfermarkt?
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4-5-е место — Шарль Де Кетеларе
4-5-е место — Шарль Де Кетеларе
На счету полузащитника «Аталанты» и сборной Бельгии 55 матчей.
4-5-е место — Берат Джимсити
4-5-е место — Берат Джимсити
Защитник «Аталанты» и сборной Албании провёл 55 игр.
1-3-е место — Коди Гакпо
1-3-е место — Коди Гакпо
Форвард «Ливерпуля» и сборной Нидерландов отыграл 56 встреч.
1-3-е место — Коке
1-3-е место — Коке
На счету полузащитника «Атлетико» и сборной Испании 56 матчей.
1-3-е место — Федерико Вальверде
1-3-е место — Федерико Вальверде
Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая провёл 56 игр.
5 лидеров по количеству матчей в 2024 году в топ-5 лигах Европы
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