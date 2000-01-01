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Аморим устроил сюрприз юному фанату «МЮ». Видео
Аморим устроил сюрприз юному фанату «МЮ». Видео
Рубен Аморим, несмотря на результаты команды, уже покорил сердца фанатов «МЮ». Тренер устроил настоящий сюрприз юному болельщику на Рождество. Рубен не только пообщался с парнем, но и покатал его на своей машине.
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Аморим устроил сюрприз юному фанату на Рождество. Видео
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