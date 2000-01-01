Аморим устроил сюрприз юному фанату «МЮ». Видео
Рубен Аморим, несмотря на результаты команды, уже покорил сердца фанатов «МЮ». Тренер устроил настоящий сюрприз юному болельщику на Рождество. Рубен не только пообщался с парнем, но и покатал его на своей машине.
Аморим устроил сюрприз юному фанату на Рождество. Видео
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