Раньше в эти сценарии было невозможно поверить. Но не в 2025 году

2025 год только стартовал, но уже сейчас можно заняться прогнозами. Мы отобрали несколько событий, которые раньше было тяжело представить, а сейчас — вполне. Ваша задача — определить, какое из них наиболее вероятное.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Манчестер Сити» не станет чемпионом АПЛ
Мы всё чаще слышим, что в Англии самая конкурентная лига в Европе. Но Хосеп Гвардиола создал настоящую машину. «Манчестер Сити» выиграл турнир четыре раза подряд и шесть — за последние семь сезонов. Впечатляет! Но «Сити» откровенно завалил концовку 2024 года. Две победы в 10 матчах АПЛ — нет, вы не спите! Сейчас команда занимает всего лишь шестое место в таблице, а отставание от первой строчки составляет уже 12 очков. К тому же у «Ливерпуля» есть один матч в запасе. Похоже, всё идёт к тому, что «Сити» впервые за долгое время останется без чемпионского титула. Или мы увидим настоящее чудо во второй части сезона?
«Реал» не выиграет Лигу чемпионов
Мадридский клуб взял ЛЧ дважды за три предыдущих сезона. И приучил к невероятным камбэкам. «Реал» воскресал даже тогда, когда казалось, что его уже ничто не спасёт. Но в новом формате турнира у испанского клуба не всё хорошо. На общем этапе у «Реала» пока что одинаковое количество побед и поражений — по три. Магия команды уже не всегда срабатывает. Да, этого всего лишь общий этап, и не исключено, что в плей-офф всё будет иначе. Претендентов на победу хватает, и, возможно, «Реалу» не удастся защитить титул, с учётом того, что в этом сезоне он далеко не всегда играет идеально.
Александер-Арнольд уйдёт из «Ливерпуля»
Представить такое пару лет назад было нереально. Воспитанник «Ливерпуля», один из фланговых защитников, которому всего 26 лет. В последнее время всё больше информации о возможном уходе Трента в «Реал». Контракт с «Ливерпулем» истекает через полгода, и стороны до сих пор не продвинулись в переговорах по его продлению. А тут ещё и мадридский клуб готов купить игрока уже зимой за € 25 млн. Трент провёл за «Ливерпуль» более 330 матчей, и пока очень тяжело представить его в форме другого клуба. Интересно, чем завершится эта сага?
Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ»
Когда «ПСЖ» купил Матвея Сафонова, некоторым показалось, что россиянина взяли на роль запасного вратаря. Хотя в этом плане смущала сумма трансфера — парижане заплатили € 20 млн. Поначалу Матвей действительно сидел в запасе, но потом получил несколько шансов. Джанлуиджи Доннарумма нередко допускает ошибки, плюс он получил серьёзную травму лица в конце 2024-го. Не исключено, что в новом году роль основного вратаря достанется россиянину. Да, Сафонов и сам иногда ошибается, но ему по силам вытеснить итальянца с позиции стартового голкипера.
Салах уйдёт из «Ливерпуля»
У египтянина схожая ситуация с Трентом. Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает через полгода, и пока стороны далеки от продления договора. Сам Мохамед уже прямым текстом говорит, что это будут его последние месяцы в составе «Ливерпуля». Интересно, это действительно так? Или же это попытка давления на руководство клуба с целью выбить необходимые для себя условия? Наверное, Салах ещё никогда не был так близок к уходу из «Ливерпуля». Неужели мерсисайдцы потеряют разом и Трента, и Мохамеда? Или с кем-то всё-таки удастся договориться?
«Ахмат» вылетит из РПЛ
Грозненский клуб не играл в Первой лиге с 2007 года. Тогда команда ещё называлась «Терек». С того момента она постоянно выступает в элитном дивизионе российского футбола. Но первая часть нынешнего сезона сложилась для «Ахмата» очень тяжело — всего две победы по итогам 18 туров. Неудивительно, что с такими результатами команда оказалась на предпоследней строчке в таблице, то есть в зоне прямого вылета. Конечно, впереди ещё достаточно матчей, но «Ахмат» ждут гостевые встречи с «Локомотивом», «Краснодаром», «Зенитом». Плюс на выезде нужно играть с прямыми конкурентами — «Химками», «Пари НН» и «Факелом». Да и кто мог раньше представить, что из РПЛ вылетят «Динамо», «Рубин», «Урал»? Нельзя исключать, что «Ахмат» повторит этот путь.
«Зенит» не станет чемпионом РПЛ
Клуб из Санкт-Петербурга настолько приучил к победам за последние годы, что тяжело представить другого чемпиона России. Команда Сергея Семака взяла золото даже в прошлом сезоне, хотя не была первой в таблице за тур до финиша. «Зенит» невзрачно прошёл первую половину нынешнего чемпионата. Да, у него такое же количество очков, что и у лидера турнира, но игра сине-бело-голубых оставляет немало вопросов. Могли ли мы раньше представить, что «Зенит» проиграет два домашних матча подряд, а его обидчиками выступят «Крылья Советов» и «Акрон»? Трансферная политика не внушает доверия — чего только стоит непонятный переход Соболева. Плюс далеко не всегда стабильны бразильские легионеры. К примеру, тот же Клаудиньо в последние месяцы смотрится не лучшим образом. Может, в 2025 году мы увидим нового чемпиона России?
Дзюба побьёт рекорд Лоськова
Артёму осталось набрать от пяти до 10 очков (к сожалению, данные в некоторых источниках разные) по системе «гол+пас», чтобы догнать Дмитрия по результативным действиям в чемпионатах России. Наверняка у кого-то были сомнения в том, что Дзюба побьёт рекорд, с учётом того, что у него были нули по системе «гол+пас» во второй половине прошлого сезона. Плюс нападающий нашёл себе новый клуб только осенью 2024-го, когда в РПЛ было сыграно семь туров. Тем не менее Артём хорошо влился в «Акрон» — три гола и три результативные передачи в 10 матчах в чемпионате. Но удастся ли ветерану выступить на таком уровне во второй части сезона? Избежит ли он травм в 36-летнем возрасте? И где Дзюба сыграет после того, как истечёт его контракт с «Акроном» (лето 2025 года)?
«ПСЖ» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
Казалось, что французский клуб обязательно окажется в плей-офф Лиги чемпионов. Всё-таки при новой формуле туда попадают не 16 клубов, а 24. Но за два тура до финиша основного этапа «ПСЖ» занимает только 25-е место. Можете в это поверить? Более того, в следующем туре столичная команда сыграет дома с «Манчестер Сити». Одолеть этого соперника (пусть и хромающего в последнее время) будет очень непросто. А перед заключительным туром «ПСЖ» может оказаться в таком положении, когда многое будет зависеть от других соперников.