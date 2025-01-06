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Футбольные события, которые могут произойти в 2025 году: Зенит, Манчестер Сити, Салах, Трент, Ливерпуль, Ахмат, Дзюба

Раньше в эти сценарии было невозможно поверить. Но не в 2025 году
Кирилл Закатченко
Возможные события 2025 года в футболе
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Какое из них наиболее вероятное?

2025 год только стартовал, но уже сейчас можно заняться прогнозами. Мы отобрали несколько событий, которые раньше было тяжело представить, а сейчас — вполне. Ваша задача — определить, какое из них наиболее вероятное.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: возможные события 2025 года в футболе, которые тяжело было представить
Фото: Getty Images
1 место

«Манчестер Сити» не станет чемпионом АПЛ

Мы всё чаще слышим, что в Англии самая конкурентная лига в Европе. Но Хосеп Гвардиола создал настоящую машину. «Манчестер Сити» выиграл турнир четыре раза подряд и шесть — за последние семь сезонов. Впечатляет! Но «Сити» откровенно завалил концовку 2024 года. Две победы в 10 матчах АПЛ — нет, вы не спите! Сейчас команда занимает всего лишь шестое место в таблице, а отставание от первой строчки составляет уже 12 очков. К тому же у «Ливерпуля» есть один матч в запасе. Похоже, всё идёт к тому, что «Сити» впервые за долгое время останется без чемпионского титула. Или мы увидим настоящее чудо во второй части сезона?

Фото: Getty Images
2 место

«Реал» не выиграет Лигу чемпионов

Мадридский клуб взял ЛЧ дважды за три предыдущих сезона. И приучил к невероятным камбэкам. «Реал» воскресал даже тогда, когда казалось, что его уже ничто не спасёт. Но в новом формате турнира у испанского клуба не всё хорошо. На общем этапе у «Реала» пока что одинаковое количество побед и поражений — по три. Магия команды уже не всегда срабатывает. Да, этого всего лишь общий этап, и не исключено, что в плей-офф всё будет иначе. Претендентов на победу хватает, и, возможно, «Реалу» не удастся защитить титул, с учётом того, что в этом сезоне он далеко не всегда играет идеально.

Фото: Jan Kruger/Getty Images
3 место

Александер-Арнольд уйдёт из «Ливерпуля»

Представить такое пару лет назад было нереально. Воспитанник «Ливерпуля», один из фланговых защитников, которому всего 26 лет. В последнее время всё больше информации о возможном уходе Трента в «Реал». Контракт с «Ливерпулем» истекает через полгода, и стороны до сих пор не продвинулись в переговорах по его продлению. А тут ещё и мадридский клуб готов купить игрока уже зимой за € 25 млн. Трент провёл за «Ливерпуль» более 330 матчей, и пока очень тяжело представить его в форме другого клуба. Интересно, чем завершится эта сага?

Фото: Getty Images
4 место

Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ»

Когда «ПСЖ» купил Матвея Сафонова, некоторым показалось, что россиянина взяли на роль запасного вратаря. Хотя в этом плане смущала сумма трансфера — парижане заплатили € 20 млн. Поначалу Матвей действительно сидел в запасе, но потом получил несколько шансов. Джанлуиджи Доннарумма нередко допускает ошибки, плюс он получил серьёзную травму лица в конце 2024-го. Не исключено, что в новом году роль основного вратаря достанется россиянину. Да, Сафонов и сам иногда ошибается, но ему по силам вытеснить итальянца с позиции стартового голкипера.

Фото: Getty Images
5 место

Салах уйдёт из «Ливерпуля»

У египтянина схожая ситуация с Трентом. Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает через полгода, и пока стороны далеки от продления договора. Сам Мохамед уже прямым текстом говорит, что это будут его последние месяцы в составе «Ливерпуля». Интересно, это действительно так? Или же это попытка давления на руководство клуба с целью выбить необходимые для себя условия? Наверное, Салах ещё никогда не был так близок к уходу из «Ливерпуля». Неужели мерсисайдцы потеряют разом и Трента, и Мохамеда? Или с кем-то всё-таки удастся договориться?

Фото: ФК «Ахмат»
6 место

«Ахмат» вылетит из РПЛ

Грозненский клуб не играл в Первой лиге с 2007 года. Тогда команда ещё называлась «Терек». С того момента она постоянно выступает в элитном дивизионе российского футбола. Но первая часть нынешнего сезона сложилась для «Ахмата» очень тяжело — всего две победы по итогам 18 туров. Неудивительно, что с такими результатами команда оказалась на предпоследней строчке в таблице, то есть в зоне прямого вылета. Конечно, впереди ещё достаточно матчей, но «Ахмат» ждут гостевые встречи с «Локомотивом», «Краснодаром», «Зенитом». Плюс на выезде нужно играть с прямыми конкурентами — «Химками», «Пари НН» и «Факелом». Да и кто мог раньше представить, что из РПЛ вылетят «Динамо», «Рубин», «Урал»? Нельзя исключать, что «Ахмат» повторит этот путь.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
7 место

«Зенит» не станет чемпионом РПЛ

Клуб из Санкт-Петербурга настолько приучил к победам за последние годы, что тяжело представить другого чемпиона России. Команда Сергея Семака взяла золото даже в прошлом сезоне, хотя не была первой в таблице за тур до финиша. «Зенит» невзрачно прошёл первую половину нынешнего чемпионата. Да, у него такое же количество очков, что и у лидера турнира, но игра сине-бело-голубых оставляет немало вопросов. Могли ли мы раньше представить, что «Зенит» проиграет два домашних матча подряд, а его обидчиками выступят «Крылья Советов» и «Акрон»? Трансферная политика не внушает доверия — чего только стоит непонятный переход Соболева. Плюс далеко не всегда стабильны бразильские легионеры. К примеру, тот же Клаудиньо в последние месяцы смотрится не лучшим образом. Может, в 2025 году мы увидим нового чемпиона России?

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
8 место

Дзюба побьёт рекорд Лоськова

Артёму осталось набрать от пяти до 10 очков (к сожалению, данные в некоторых источниках разные) по системе «гол+пас», чтобы догнать Дмитрия по результативным действиям в чемпионатах России. Наверняка у кого-то были сомнения в том, что Дзюба побьёт рекорд, с учётом того, что у него были нули по системе «гол+пас» во второй половине прошлого сезона. Плюс нападающий нашёл себе новый клуб только осенью 2024-го, когда в РПЛ было сыграно семь туров. Тем не менее Артём хорошо влился в «Акрон» — три гола и три результативные передачи в 10 матчах в чемпионате. Но удастся ли ветерану выступить на таком уровне во второй части сезона? Избежит ли он травм в 36-летнем возрасте? И где Дзюба сыграет после того, как истечёт его контракт с «Акроном» (лето 2025 года)?

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
9 место

«ПСЖ» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Казалось, что французский клуб обязательно окажется в плей-офф Лиги чемпионов. Всё-таки при новой формуле туда попадают не 16 клубов, а 24. Но за два тура до финиша основного этапа «ПСЖ» занимает только 25-е место. Можете в это поверить? Более того, в следующем туре столичная команда сыграет дома с «Манчестер Сити». Одолеть этого соперника (пусть и хромающего в последнее время) будет очень непросто. А перед заключительным туром «ПСЖ» может оказаться в таком положении, когда многое будет зависеть от других соперников.

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