Раньше в эти сценарии было невозможно поверить. Но не в 2025 году

2025 год только стартовал, но уже сейчас можно заняться прогнозами. Мы отобрали несколько событий, которые раньше было тяжело представить, а сейчас — вполне. Ваша задача — определить, какое из них наиболее вероятное.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.