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Ливерпуль — Манчестер Юнайтед — 2:2, обзор матча 20-го тура АПЛ, голы: Мартинес, Гакпо, Салах, Диалло, 5 января 2025

Оказывается, «Манчестер Юнайтед» так умеет! Игра с «Ливерпулем» — огнище
Григорий Телингатер
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2, обзор
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Команда Аморима играет против топ-клубов лучше, чем против аутсайдеров.

Несколько дней появлялись новости, что эту встречу могут отменить из-за погоды. Однако поле очистили от снега, а игру провели. И оно того стоило.

«Ливерпуль» и «МЮ» подошли к матчу практически в оптимальных составах. Для хозяев было важно, что в центр защиты вернулся Конате. Правда, Собослаи из-за болезни не попал даже в заявку, но иной раз Джонс выходил в основе, даже когда оба были здоровы. Что касается «МЮ», то для него было важно возвращение капитана Фернандеша после дисквалификации.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

С учётом последних встреч обеих команд казалось, что «МЮ» мало на что может рассчитывать. Тем более на «Энфилде». И матч начался во многом именно так. Дало снова вышел на непривычном левом фланге и как мог играл по Салаху, который находится в огненной форме. Иной раз португальцу приходилось сдерживать нападающего двумя руками, и уже в середине первого тайма Дало получил жёлтую.

Гакпо и Мак Аллистер били по воротам с близкой дистанции без сопротивления. В одном случае мяч прошёл рядом со штангой, а в другом спас Онана. Два крутых момента за две минуты (14-я и 16-я), но затем «МЮ» включился, и в целом игра получилась плюс-минус равной. В первом тайме хороший момент был у Диалло, а перед перерывом мог забивать Хойлунд, но ударил в Алисона.

Момент Хойлунда

Момент Хойлунда

Фото: Кадр из трансляции

В похожей ситуации в начале второго тайма оказался центральный защитник Мартинес после скрытой передачи Фернандеша. И вот на этот раз гости не простили. Аргентинец мощно зарядил под перекладину, и мяч прошёл над головой вратаря «Ливерпуля». Мало кто мог такое прогнозировать, но «МЮ» повёл в счёте на «Энфилде».

Гол Мартинеса

Гол Мартинеса

Фото: Кадр из трансляции

Правда, «Ливерпуль» моментально перевернул игру. Сначала Гакпо получил мяч в штрафной, убрал соперника на ложном замахе и забил с острого угла. А ещё через 10 минут хозяева вышли вперёд после того, как Салах реализовал пенальти — 18-й гол египтянина в этом сезоне АПЛ. Изначально главный арбитр не заметил фола, но VAR призвал арбитра посмотреть повтор и убедиться, что мяч попал в высоко поднятую руку де Лигта.

Фол де Лигта

Фол де Лигта

Фото: Кадр из трансляции

«Ливерпулю» свойственно вырывать победы в конце встречи, но это был тот случай, когда удержать победный счёт не удалось. Моментов хватало с обеих сторон, однако последним в этом матче забил «МЮ». Быстрая атака гостей завершилась прострелом Гарначо на второй темп и точным ударом Диалло.

На последних минутах обе команды могли забивать победный (и опять удары с острых углов!), но встреча завершилась ничьей. «Ливерпуль» теперь имеет отрыв в шесть очков от второго места и матч в запасе. Ну а «МЮ» благодаря ничьей поднялся с 13-й на 14-ю строчку. Похоже, команда Аморима лучше играет против топ-клубов, чем против аутсайдеров.

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