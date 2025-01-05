Первый трофей Сафонова во Франции! Но какая же это драма для Головина

Две лучшие команды Лиги 1 сошлись в Дохе в матче за Суперкубок. Франции, не Катара. В итоге данный трофей стал дебютным для Сафонова (причём за всю карьеру), а не для Головина. Развязка получилась весьма драматичной.

До оглашения составов было неясно, до конца ли восстановился после повреждения Доннарумма (как раз полученного в предыдущей игре с «Монако»). И если да, то выйдет с первых минут он или Сафонов. Энрике на пресс-конференции отвечал уклончиво: ничего не знаю, сами всё увидите. Увидели — тренер выбрал итальянца. Хорошо, что Головин — железно основной в «Монако», так что хоть одного россиянина в старте увидели.

«ПСЖ» — «Монако» Фото: Hussein Sayed/AP/ТАСС

Александр, хоть частенько и поднимался вперёд, из-за кадровых проблем «Монако» играл ближе к Закарии в опорной зоне. Особенно внимательно присматривая за Хакими и несколько раз неплохо перехватив мяч. За атаку отвечали Аклиуш, Бен-Сегир, Минамино и, внезапно, Иленикена — не Эмболо. Получалось не очень. В отличие от парижан. Временами монегаски перехватывали инициативу, но вообще не создавали моментов. Зато Кёну на первых минутах пришлось реагировать на два опасных удара Дембеле, один из которых подправил рикошет. А когда немец не имел возможности выручить, его от гола Дуэ спасла перекладина.

Впервые в сторону ворот «Монако» пробил только на 26-й минуте, и то как будто чисто для статистики. В то же время едва не отличился Витинья, интересно замыкал головой стандарт Невеш, Ли Кан Ин заставил Кёна кончиками пальцев реагировать на дальнобойную «пушку» и потом пальнул выше цели с близкого расстояния. Хоть что-то более-менее яркое монегаскам удалось сделать под конец первого тайма, когда Доннарумма отразил плотный выстрел Аклиуша в дальний угол. Игровой перевес парижан был очевидным. Ещё бы на счёте это отражалось. Реализация — типичная их беда.

Нужно было лучше пользоваться шансами, потому что во второй половине пошла уже обоюдоострая игра. Тот же Вандерсон, например, открылся под прострел Бен-Сегира и исполнил в ближнюю штангу. Марокканец вполне мог забивать и сам, однако не пробил Доннарумму. «ПСЖ» так же много лез вперёд, и всё же от былого безраздельного перевеса не осталось и следа.

В случае ничьей регламент Суперкубка подразумевает серию пенальти без дополнительного времени. На 72-й минуте стало известно, что в ней точно не поучаствует ни только Сафонов, но и Головин: Александра заменили. Всё реально шло к безголевому итогу, тем более Кён отразил удар в упор поднявшемуся с лавки Рамуша. Пока на 90+2-й минуте Руис не расчертил передачу Дембеле на пустые ворота. Такие подарки не упускает даже Усман.

«ПСЖ» — «Монако» Фото: Hussein Sayed/AP/ТАСС

Результат совсем не назовёшь незаслуженным. И всё равно монегаскам должно быть безумно обидно: они сдержали именитого соперника, когда тот царил на поле, выровнялись и были близки к сенсации. Особенно Головину, который смотрел за голом со стороны.