Сафонов взял первый трофей в Европе. А кто из россиян раньше брал их с клубами из топ-лиг?

Матвей Сафонов взял первый трофей в качестве игрока «ПСЖ». Да, весь матч с «Монако» за Суперкубок Франции он просидел на скамейке, но для истории это вряд ли что-то значит. Так или иначе теперь россиянин — обладатель трофея с медалью и соответствующим пунктом на всех статистических порталах.

Для российского футбола это скорее уникальное событие. Не каждый год наши футболисты завоёвывают европейские кубки. Да и если смотреть в исторической перспективе, в топ-5 футбольных стран их было не так много. Сегодня вспоминаем главные.

Экспансия 90-х: семь трофеев Канчельскиса и остальные

Самое сладостное трофейное время пришлось на 90-е годы. Когда после развала СССР начался массовый отъезд футболистов в европейские клубы. Так Андрей Канчельскис перебрался из донецкого «Шахтёра» в АПЛ. И стал невероятно успешным: две победы в чемпионате с «МЮ», завоевание стольких же Кубков Англии, а ещё Кубка лиги и пары Суперкубков страны. Всего шесть национальных трофеев, плюс один европейский – за матчем на Суперкубок УЕФА Андрей наблюдал с трибуны, но всё равно уже в статусе игрока «МЮ».

Ещё один легионер в АПЛ – Дмитрий Харин. За шесть лет в совсем не топовом «Челси» он умудрился завоевать три трофея – Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок УЕФА. Достойно.

Андрей Канчельскис с футболистами «МЮ» Фото: John Peters/Manchester United via Getty Images

У Александра Мостового, несмотря на статус Царя, почти нет трофеев с европейскими клубами. Можем указать разве что на две победы в Кубке Интертото – с «Сельтой» и «Страсбургом». Да, в 1993-м он ещё выигрывал Кубок Португалии, однако здесь мы сознательно говорим только о победах с клубами из топ-5 европейских лиг. У Валерия Карпина аналогичная ситуация – только одна победа в Кубке Интертото.

Переходим к итальянскому направлению – там трофей есть у Игоря Шалимова. Да, не национальный, но в 1994 году в качестве игрока «Интера» он выиграл Кубок УЕФА. У Игоря Колыванова могла сложиться аналогичная карьера, но перейти в «Интер» помешала травма. Однако один трофей у него всё равно есть – Кубок Интертото с «Болоньей».

Игорь Шалимов Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Во Франции большой след оставил Игорь Добровольский. В 1993-м вместе с «Марселем» он стал чемпионом Франции и выиграл Лигу чемпионов. Забавно, что при этом он находился в клубе на правах аренды. И не был игроком стартового состава. Зато в историю клуба своё имя точно вписал навсегда.

И, наконец, Германия. Здесь всё внимание к фигуре Владимира Бута, который в 1995-м перебрался в дортмундскую «Боруссию» и за пять лет завоевал шесть трофеев: дважды стал чемпионом Германии, столько же раз – обладателем Суперкубка, ещё были одна победа в Лиге чемпионов и одна – в межконтинентальном Кубке.

Ещё немецкий трофей есть у Владимира Бесчастных – в 1994-м он на два года заскочил в «Вердер» и выиграл вместе с командой Суперкубок Германии.

А что было в 2000-е и после: Аленичев и пустота

Дмитрий Аленичев уехал в Италию в конце 90-х. Но в «Роме» не засверкал. А пик популярности пришёлся на Португалию. Ради победы в Лиге чемпионов делаем исключение и вносим хавбека в список. Помимо этого, Дмитрий завоевал восемь трофеев с «Порту»: две победы в чемпионате, две в Кубке, три в Суперкубке и одна – в Кубке УЕФА.

Дмитрий Аленичев Фото: Tony O'Brien/Getty Images

Примерно в тот же период во Францию уехал Алексей Смертин и в 2002-м стал обладателем Кубка лиги вместе с «Бордо». Оттуда он перешёл в «Челси», где добавил в коллекцию чемпионский титул 2005 года и Кубок лиги. Сергей Семак прибыл во Францию в 2005-м, надолго не задержался, однако успел зацепить победу в национальном кубке. В этот же период сверкнул Иван Саенко, который в Германии вместе с «Нюрнбергом» выиграл Кубок страны. Плюс отметился Александр Кержаков, взявший вместе с «Севильей» Кубок, Суперкубок Испании и Кубок УЕФА.

После наступила условная пауза. До переезда в АПЛ Юрия Жиркова. Да, он не был игроком основы «Челси», но всё равно стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Остальные, кто уехал из РПЛ в Англию после Евро-2008, не брали там трофеи. Ни Аршавин, ни Билялетдинов, ни Павлюченко, ни Погребняк. Хотя ближе всех был Павлюченко – в 2009-м его «Тоттенхэм» уступил в финале Кубка лиги.

Уже чуть позже несколько трофеев появилось в коллекции Дениса Черышева. В 2012-м он попал в заявку «Реала» на матч Суперкубка Испании, в котором команда победила. Это его единственный трофей с «Мадридом». Позже он также завоёвывал Кубок Испании уже с «Валенсией» и выигрывал Лигу Европы с «Севильей».

Денис Черышев Фото: Из личного архива Дениса Черышева

Уже в современный период многого ждали от Александра Головина, однако за семь лет в «Монако» у него 0 трофеев и немало проигранных финалов. Зато еврокубок есть у Алексея Миранчука: в прошлом сезоне парень вместе с «Аталантой» дошёл до финала Лиги Европы и стал его победителем.

Понятно, что завоёвывать трофеи с топ-клубами куда проще. Поэтому Сафонов наверняка продолжит заполнять свою трофейную полку уже в этом году. Однако ещё желательно чаще играть – вот где самая главная награда.