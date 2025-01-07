Кого может подписать «Зенит» в зимнее окно. Есть несколько вариантов

Январь – месяц трансферный. Скоро в России откроется зимнее окно, и клубы РПЛ объявят о подписании своих первых новичков. Кажется, усиление нужно всем, даже топ-командам нашего чемпионата. Как обычно, многого на рынке ждём от «Зенита». Какие позиции должны усилить петербуржцы, чтобы сохранить чемпионский титул в год 100-летия?

Принимайте участие в голосовании и помогите «Зениту» определиться с трансферными приоритетами. Но если вы считаете, что сине-бело-голубым не требуются новички, то есть возможность проголосовать и за такую опцию. Делитесь своим мнением в комментариях!

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.