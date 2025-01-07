Кого может подписать «Зенит» в зимнее окно. Есть несколько вариантов

Январь – месяц трансферный. Скоро в России откроется зимнее окно, и клубы РПЛ объявят о подписании своих первых новичков. Кажется, усиление нужно всем, даже топ-командам нашего чемпионата. Как обычно, многого на рынке ждём от «Зенита». Какие позиции должны усилить петербуржцы, чтобы сохранить чемпионский титул в год 100-летия?
Принимайте участие в голосовании и помогите «Зениту» определиться с трансферными приоритетами. Но если вы считаете, что сине-бело-голубым не требуются новички, то есть возможность проголосовать и за такую опцию. Делитесь своим мнением в комментариях!
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
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«Зениту» новички не нужны — команда полностью укомплектована
Убеждены, что «Зенит» идеально укомплектован и команде не нужны покупки? В таком случае выбирайте эту опцию. В общем-то, в распоряжении Сергея Семака действительно мощный состав с глубокой скамейкой, способный выиграть золото РПЛ без новичков. Клуб предоставил тренеру два с половиной десятка высококлассных футболистов. Если у Александра Соболева, Клаудиньо или других игроков что-то не получается, то вопросы не только к ним, но и к работе коуча. Тренер должен выжимать максимум из имеющегося «материала» – и прежде Семаку это удавалось в чемпионские сезоны. Не все игровые проблемы можно решить трансферами.
«Зениту» нужен новичок на позицию правого защитника
Исходя из трансферных слухов, можно сделать вывод, что эта позиция – главная у «Зенита» для усиления в зимнее окно. Основной правый защитник Вячеслав Караваев несколько сдал, а летний новичок Сергей Волков выглядел неубедительно в первых матчах за сине-бело-голубых и выбыл до конца сезона из-за тяжёлой травмы. Сергей Семак стал ставить справа в обороне хавбека-универсала Густаво Мантуана. Однако, судя по всему, тренер «Зенита» хотел бы видеть там игрока, который обороняется лучше, чем бразилец. В январе сообщалось о переговорах с уругвайцем Гастоном Мартиреной, но чемпионам России не удалось договориться с его клубом.
«Зениту» нужен новичок на позицию центрального полузащитника
У «Зенита» очень сильное трио центрхавов с точки зрения индивидуального мастерства игроков – Вильмар Барриос, Вендел и Клаудиньо. Но конкуренции у сине-бело-голубых в центре поля фактически нет. Молодой Дмитрий Васильев пока не тянет, трансфер Ильзата Ахметова просто разочаровывает, а возрастной Александр Ерохин, как правило, выходит на замены в концовке, чтобы «сделать разницу» в чужой штрафной. Да и Клаудиньо иногда играет так, словно хочет спровоцировать клуб на свою продажу в Бразилию. Спад формы из-за травмы у Вендела только усугубил проблему. Так что «Зениту» точно не помешает усилить эту позицию.
«Зениту» нужен новичок на позицию нападающего
Перед нынешним сезоном «Зенит» остро нуждался в рослых форвардах и подписал сразу двоих. Самый громкий трансфер лета на сегодняшний день выглядит как самый провальный: Александр Соболев не забил ни одного мяча в 11 матчах РПЛ. У Лусиано достаточно хорошая статистика (шесть голов в 12 играх), но складывается впечатление, что Сергей Семак и сам не понимает, как лучше использовать аргентинца. Тренер «Зенита» ставил Лусиано едва ли не на все позиции в атаке, а после возвращения на поле Максима Глушенкова новичок неожиданно присел на скамейку. И получается, что Семаку опять требуется новый забивной нападающий!
«Зениту» нужен новичок на позицию центрального защитника
По окончании сезона завершаются контракты у Родригао и Дмитрия Чистякова. Пока всё идет к тому, что «Зенит» не будет предлагать этим центральным защитникам продлить договоры. По слухам, Родригао может уйти уже в январе-феврале. Петербургский клуб планирует вернуть из «Црвены Звезды» отданного в аренду Ванью Дркушича, но, возможно, стоит подумать о трансфере ещё одного центрбека, учитывая ситуацию с Чистяковым и нестабильную игру Нуралы Алипа. Казахстанец то хорошие матчи выдаёт, то проваливается, как во встрече с «Крыльями Советов», когда так или иначе поучаствовал во всех трёх голах в ворота своей команды.
«Зениту» нужен новичок на другую позицию
Допускаем, что вы не согласны с выбранными нами позициями как приоритетными для усиления состава «Зенита». Видите какие-то другие? Возможно, сине-бело-голубым не помешал бы новичок на место левого вингера, поскольку прогресс молодого Педро замедлился. Хотя по ходу чемпионата заметно прибавил Андрей Мостовой, который выдал слабый последний год. Быть может, «Зениту» стоит подписать ещё одного голкипера из-за травмы Михаила Кержакова. Опытный вратарь всё ближе к завершению карьеры, а когда повреждение получил и Евгений Латышонок, чемпион остался с одним вратарём Денисом Адамовым. Тот до сих пор не раскрылся в Санкт-Петербурге.