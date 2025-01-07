10 топ-тренеров, которые сейчас без работы

Смена тренеров – привычное дело для футбола. На рынке всегда много статусных имён, которые ждут новой возможности получить работу. Мы отобрали 10 специалистов, которые сейчас находятся на рынке свободных агентов. Но точно готовы при интересном предложении вернуться и снова заявить о себе.

Хави

Последний клуб: «Барселона»

Когда стал безработным: 30 июня 2024 года

Хави Фото: Fran Santiago/Getty Images

Хави покинул «Барсу» полгода назад. И выглядело это не очень красиво: с начала 2024-го тренер больше говорил об организационной структуре клуба, нежели о футболе. Доходило до странностей: якобы Хави проверял сообщения и телефоны сотрудников, чтобы найти тех, кто против его методов. Плюс постоянно повторял, что у «Барселоны» финансовые трудности, которые мешали ему добиваться результата. В какой-то момент это достало руководство. Не пожалели даже собственную легенду. Хави убрали, а вместо него пригласили Ханс-Дитера Флика. Организационные проблемы остаются, но вряд ли Жоан Лапорта жалеет о таком решении.

Зинедин Зидан

Последний клуб: «Реал»

Когда стал безработным: 27 мая 2021 года

Зидан Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Когда в элитном европейском клубе освобождается место, чуть ли не первая возникающая в качестве альтернативы фамилия – Зидан. Уже 3,5 года бывший тренер «Реала» окутан слухами, но не получает назначения. Говорят, мечта Зинедина – возглавить сборную Франции. Однако Дидье Дешам настолько вцепился в эту должность, что никак не освобождает место. Другие варианты – «ПСЖ» или «Ювентус». Однако руководители уже не в первый раз выбирают кого угодно, но не Зизу. «Реал» тоже мимо – там, похоже, одержимы идеей пригласить Хаби Алонсо. Вряд ли Зидан сильно рефлексирует на этот счёт. Просто ждёт подходящий вариант. А он наверняка подвернётся.

Маурицио Сарри

Последний клуб: «Лацио»

Когда стал безработным: 13 марта 2024 года

Маурицио Сарри Фото: Marco Rosi/Getty Images

Сарри не дали доработать несколько месяцев, чтобы пробить три года в качестве главного в «Лацио». Были разные периоды, но уволили тренера, как это часто бывает, в кризис: четыре поражения подряд – и до свидания. Естественно, Маурицио тут же вышел на рынок, который связал его с многими командами. Сообщалось, что летом он возглавит «Милан» – один из немногих элитных клубов Италии, где Сарри ещё не работал. Но там выбрали Паулу Фонсеку (и уже заменили его на Сержиу Консейсау). Дальше появилась информация о предложении из Греции. Но тоже не сложилось. Так что итальянец пока выжидает. Однако вряд ли этот период продлится долго.

Грэм Поттер

Последний клуб: «Челси»

Когда стал безработным: 2 апреля 2023 года

Грэм Поттер Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ещё пару лет назад Поттер считался самым модным тренером Британии. С передовыми идеями, необычным подходом и сладким будущим. Но потом тренер попал в «Челси», где не смог разобраться с ордой игроков. Управлять таким большим коллективом и правда непросто, особенно если до этого ты даже не работал в топ-клубе. В итоге Поттера быстро сняли, и уже полтора года Грэм остаётся без работы. За это время возникало много спекуляций по поводу нового места работы: «Вест Хэм», «Боруссия» Дортмунд и «Лестер». Однако выбирали всегда других специалистов.

Эрик тен Хаг

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Когда стал безработным: 28 октября 2024 года

Эрик тен Хаг Фото: Julian Finney/Getty Images

Как и любого тренера, его предупреждали: не стоит идти в «МЮ», когда у тебя репутация чуть ли не самого прогрессивного тренера Европы. Но, видимо, образ клуба слишком силён. И отказать сложно. Больше двух лет тен Хаг мучился, решая разные проблемы. Однако результат никак не приходил (за исключением Кубка Англии). А его увольнения ждали чуть ли не после первых нескольких месяцев работы в Англии. Страдания завершились совсем недавно: нидерландца сменил другой прогрессивный тренер Аморим. Сам Эрик сейчас отдыхает. И ожидает новой возможности вернуться на большой уровень.

Паулу Фонсека

Последний клуб: «Милан»

Когда стал безработным: 30 декабря 2024

Паулу Фонсека Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Фонсека – не кризисный менеджер. В «Милане» это осознавали, поэтому пригласили его ещё летом. Но в проблемную команду, оказавшуюся в кризисе. И были не готовы ждать. Слухи о возможной смене специалиста пошли уже с первых туров. На это наложились внутренние конфликты в коллективе. Так что увольнение было лишь вопросом времени. Оно наступило прямо перед Новым годом. Фонсеку скинули, а вместо него поставили Сержиу Консейсау. Так что Паулу теперь на рынке свободных тренеров.

Йоахим Лёв

Последнее место работы: сборная Германии

Когда стал безработным: 31 июля 2021 года

Йоахим Лёв Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В первые месяцы после добровольного ухода Лёва из сборной Германии его ещё окружали разные слухи. Сообщалось, что Йоахим может получить работу в другой сборной или вернуться к клубной работе, которой он не занимался почти 20 лет. Однако в последнее время всё притихло. Да и сам Лёв не взбудораживает обстановку. Да, периодически намекает, что готов вернуться к работе. С другой стороны, когда тебе 64 года, уже не на всё согласишься. И вряд ли кто-то удивится, если Германия станет для него финальным этапом профессиональной деятельности.

Уле-Гуннар Сульшер

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Когда стал безработным: 21 ноября 2021 года

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Michael Regan/Getty Images

Сульшер без работы больше трёх лет. Хотя варианты были – самый реальный связан с «Бешикташем», однако стороны не договорились. Сам Уле-Гуннар признавался: ему трудно будет возглавить команду, которая по масштабу уступает «МЮ». Но только в такие его пока и зовут. Видимо, за период в Англии он не смог убедить общественность, что готов к стабильной работе на самом высоком уровне. Недавно он признался, что готов вернуться в «Юнайтед», однако там его, похоже, даже не рассматривали.

Массимилиано Аллегри

Последнее место работы: «Ювентус»

Когда стал безработным: 17 мая 2024 года

Массимилиано Аллегри Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Аллегри уволили сразу после финала Кубка Италии, где «Ювентус» обыграл «Аталанту» – единственный завоёванный трофей тренера после трёх лет нового захода в команду. Но многие понимали: именно этого он и добивался. Очевидно, у Макса не шло, но руководство отказывалось это признавать. Обеим сторонам нужен был формальный повод, им стал эмоциональный взрыв тренера в конце финала. Аллегри получил желаемое и теперь свободен. Но летом новую работу он так и не получил. Похоже, теперь ему придётся ждать нового сезона.

Даниэле Де Росси

Последнее место работы: «Рома»

Когда стал безработным: 18 сентября 2024 года

Даниэле Де Росси Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Весной казалось, что де Росси вдохнул в «Рому» новую жизнь после тяжёлого финала отношений с Жозе Моуринью. Команда заиграла, стала набирать очки, дошла до полуфинала Лиги Европы и улучшила положение в Серии А. Тренер провёл подготовку к новому сезону, но старт не удался. И его быстро сняли. Хотя в медиа это обставили как заговор генерального директора против тренера. Болельщики, естественно, были в ярости. В итоге потом убрали и руководителя, однако самого Де Росси к работе не вернули. Так что тренер в ожидании новых предложений.

А кто ещё без работы?

Вариантов для больших клубов много: Руди Гарсия свободен после того, как ноябре 2023-го его убрали из «Наполи». Вальтер Маццарри был следующим, кто не задержался в этом же клубе. Эдин Терзич покинул пост главного в «Боруссии» и до сих пор ждёт вариантов. Как и два британца: Дэвид Мойес и Сэм Эллардайс уже давненько не появлялись на высоком уровне. Роджер Шмидт отдыхает после «Бенфики», а Нико Ковач – после «Вольфсбурга». Фамилий очень даже достаточно.