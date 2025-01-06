«Реал» устроил шоу в Кубке Испании. За команду сыграли два новых защитника

«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании – команда Карло Анчелотти разнесла скромную «Минеру».

В начале января «Реал» вынужден играть в тяжелейшем графике «через два на третий», поэтому вполне логично, что между матчами с «Валенсией» в чемпионате и «Мальоркой» в Суперкубке Испании Анчелотти выпустил фактически второй состав на кубковую встречу с «Минерой». Соперник из четвёртого дивизиона не требовал к себе такого же отношения, как команды Примеры. В основе дебютировали сразу два Агуадо (однофамильцы, а не братья) – 22-летний правый защитник Лоренцо и 17-летний центрбек Диего.

Как ни удивительно, в дебюте встречи мяч забрала «Минера», а «Реал» сконцентрировался на прессинге – Модрич выдвигался вперёд к Эндрику для высокого отбора. Впрочем, это не помешало «сливочным» создавать момент за моментом. Если Гюлер и Эндрик простили хозяев, принимавших чемпиона Испании в Картахене, то Вальверде забил на пятой минуте. В ходе этой атаки бразильский центрфорвард «Реала» упал в штрафной, однако судья не дал пенальти, подкинув материала клубному ТВ «Мадрида». Эпизод продолжился пасом Диаса на дальнюю штангу, где греческий капитан «Минеры» Бритос головой сбросил мяч прямо на Вальверде – уругваец классно пробил с лёта.

Не заставил себя ждать и второй гол команды Анчелотти. При счёте 1:0 «Реал» уже безраздельно владел преимуществом. Настойчивый Фран Гарсия выиграл борьбу за мяч на левом фланге и отправил его в штрафную, а Камавинга забил в силовой манере. Продавил защитника, нанёс точный удар головой. Весело отпраздновал свой гол, рассмешив даже Анчелотти.

Эдуарду Камавинга Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Команда Хосе Вейги (тренера и по совместительству полицейского) быстро поняла, что ловить в главном матче в своей истории нечего. На исходе получаса игры Гюлер сделал победу «Реала» крупной. Атака по центру завершилась пасом Вальверде на турецкого вингера, которому защитники позволили сделать пять касаний в штрафной. При помощи рикошета Гюлер поразил ворота Франа Мартинеса.

Несмотря на три пропущенных гола, Фран Мартинес был, пожалуй, лучшим в составе «Минеры». Голкипер совершил несколько сейвов после 17 ударов «Реала» за первый тайм. А вот молодые защитники «сливочных» чувствовали себя комфортно – против такого соперника Анчелотти мог бы, тряхнув стариной, и сам выйти на поле. До перерыва хозяева не совершили ни одного касания в чужой штрафной. Однако «минёры» из «Минеры» едва не подложили бомбу чемпиону: хавбек Пердомо чуть не забил с центра поля – мяч пролетел рядом со штангой, напугав Лунина!

Интриги у противостояния «Минеры» с «Реалом» не было изначально, но актёры-футболисты подарили зрителям приятный спектакль, вызывавший милые улыбки. Себальос разминался в перерыве, играя с местными детьми. В составе хозяев на замену вышел на замену защитник по фамилии Шеффилд. Вот интересно, кого он поддерживает в английском футболе – «Юнайтед» или «Уэнсдей»? Со свежими игроками «Минера» в начале второго тайма совершила первое касание в штрафной Лунина и нанесла первый удар в створ.

Тем не менее «Реал» продолжал доминировать и нагружать работой Франа Мартинеса, который своими сейвами раз за разом лишал гола Эндрика. Бразильцу, конечно, было очень обидно, что «Минере» забивает кто угодно, но только не он. На 55-й минуте счёт стал разгромным. До этого Диас пробил в штангу, а в голевой атаке разыграл классную двоечку с Модричем. Браим придумал тонкий пас пяткой, а хорват классно исполнил обводящий удар в дальний нижний угол.

Лука Модрич и Браим Диас Фото: Mateo Villalba/Getty Images

После часа игры Анчелотти произвёл сразу четыре замены, выпустив Винисиуса Жуниора с Мбаппе, Васкеса и молодого хавбека Чему Андреса. Это ещё один большой талант, которого сравнивают с Бускетсом. Звёзды нападения «Реала» в Картахене не блеснули. Очевидно, не хватило мотивации, хотя Вини должен был исправляться за удаление в Валенсии. А Мбаппе всё же поучаствовал в пятом голе «Реала» пасом на Франа Гарсию, покатившему Гюлеру на пустые ворота.

Итоговая статистика ударов – 33:4 в пользу «сливочных» (в створ – 21:1). Касаний в чужой штрафной – 59:1. Получилась не кубковая битва, а тренировка с повышенной ответственностью для «Реала».