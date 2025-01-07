«Это матч года!» Лютый камбэк «Милана» в дерби с «Интером» за трофей

В Эр-Рияде завершился финальный матч за Суперкубок Италии. «Милан» с огромным трудом, но всё-таки одолел «Интер». Тренер Сержиу Консейсау руководил командой лишь во второй встрече, но уже взял трофей, выдав крутой камбэк с 0:2.

Игра раскачивалась неспешно. За стартовые 10 минут никто реально не угрожал воротам. Первый настоящий момент получился у «Интера» в быстрой атаке – Николо Барелла навесил, и с 10 метров мимо пробил Мехди Тареми. Уже через три минуты Тейани Рейндерс вошёл в штрафную, обыграв Янна Биссекка, и нанёс удар чуть правее ворот.

Удар Тейани Рейндерса Фото: Кадр из трансляции матча

«Интер» изначально считался фаворитом, но к середине первого тайма мало того, что игра складывалась относительно равной, так ещё команде Симоне Индзаги пришлось сделать вынужденную замену. На 24-й минуте Хакан Чалханоглу получил травму, а вместо него вышел Кристьян Аслани. Ещё и Дензел Думфрис долго лежал на газоне, но защитник всё-таки продолжил матч. Хотя странно, что Тео Эрнандес избежал жёлтой за наступ на пятку сопернику.

Первый тайм уже подходил к концу – казалось, что на перерыв команды уйдут без забитых мячей. Однако за четыре секунды до окончания добавленного времени «Интер» всё-таки открыл счёт. И сделал это Лаутаро. Аргентинец на одном замахе убрал сразу двух защитников (Тшау и Эрнандеса), а затем пробил в ближний угол с нерабочей левой.

Гол Лаутаро Мартинеса Фото: Кадр из трансляции матча

Едва начался второй тайм, как «Интер» снова забил. Стефан де Врей выдал классный ассист, а Тареми вышел один на один с вратарём и аккуратно покатил мяч в самый-самый уголочек ворот. Мик Меньян даже не прыгал – без шансов. Для Тареми это первый гол за «Интер» с игры.

Только после этого, на 50-й минуте, тренер «Милана» выпустил главную звезду своей команды Рафаэла Леау. И португалец сразу же на дриблинге прошёл по центру и заработал штрафной прямо перед воротами, а Генрих Мхитарян получил первую жёлтую в матче. С «точки» точно пробил Тео Эрнандес, а Ян Зоммер немного не дотянулся.

Гол Тео Эрнандеса Фото: Кадр из трансляции матча

В целом во втором тайме игра получилась намного более зрелищной – раскрытой в обе стороны. После того как команды обменялись голами, у них были ещё шансы отличиться. В одном из эпизодов Рейндерс бил едва ли не в упор, но голова Бареллы спасла «Интер» от пропущенного мяча.

Правда, у команды Индзаги моментов было не меньше даже при счёте 2:1. Ещё несколько раз бил Лаутаро, почти замкнул прострел Тареми, а после удара Аугусто мяч большей своей частью пересёк лицевую линию, но Меньян всё-таки спас ворота.

Мяч после удара Аугусто полностью не пересёк линию ворот «Милана» Фото: Кадр из трансляции матча

«Интер» должен был забить третий, но вместо этого пропустил. На 80-й минуте Кристиан Пулишич получил мяч в неудобной ситуации, но всё-таки извернулся пробить по воротам – 2:2. После такого «Интер» побежал вперёд, чтобы решить всё в основное время, однако вместо этого снова пропустил. Леау отдал передачу с рикошетом от газона, и Тэмми Абрахам внёс мяч в пустые ворота.

«Милан» сотворил практически невозможное. Во встрече с фаворитом из 0:2 сделал 3:2. Шикарный матч, который наверняка придаст уверенности команде Консейсау.