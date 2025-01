Какие трансферы состоялись в первую неделю зимнего окна. 8 ключевых сделок

Зимнее трансферное окно в Европе открылось несколько дней назад, и клубы из топ-чемпионатов уже совершили несколько приобретений. Рассказываем о главных сделках.

Секо Фофана: «Аль-Наср» → «Ренн» (€ 20 млн)

Секо Фофана (в центре) Фото: staderennais.com

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара вернулся в чемпионат Франции. Летом 2023-го Фофана покинул «Ланс» и уехал за деньгами в Саудовскую Аравию. Поиграл за «Аль-Наср», съездил в аренду в «Аль-Иттифак». «Ренн» не пожалел € 20 млн ради приобретения 29-летнего футболиста. «Аль-Наср» получил деньги, несмотря на то что Фофана не провёл ни одного матча за команду в нынешнем сезоне (играл в аренде в «Аль-Иттифаке»). Фофана уже дебютировал в новом клубе — 3 января его выпустили на 26 минут во встрече чемпионата Франции с «Ниццей» (2:3).

Антонин Кински: «Славия» → «Тоттенхэм» (€ 16,5 млн)

Антонин Кински-младший Фото: ФК «Тоттенхэм Хотспур»

«Тоттенхэм» остался без основного вратаря в конце ноября 2024 года. Именно тогда Гульельмо Викарио перенёс операцию на лодыжке, а главный тренер Ангелос Постекоглу сообщил, что восстановление займёт месяцы. Итальянца подменил 36-летний Фрейзер Форстер, а в матче с «Ньюкаслом» (1:2) в основе вышел Брэндон Остин (первая игра в сезоне). «Тоттенхэм» нашёл нового вратаря — им стал 21-летний Антонин Кински. Сын того самого голкипера, который в своё время играл в России за «Сатурн». Кински-младший неплохо зарекомендовал себя в составе «Славии» (29 встреч в этом сезоне, 18 пропущенных мячей, 14 игр «на ноль»). Теперь у чешского футболиста есть шанс закрепиться в топ-чемпионате. 21-летний вратарь подписал контракт до 2031 года.

Брис Самба: «Ланс» → «Ренн» (€ 14 млн)

Брис Самба Фото: staderennais.com

30-летний вратарь решил сменить клуб в зимнее трансферное окно. «Ренн» не пожалел € 14 млн ради нового голкипера, у которого есть опыт выступления в Лиге чемпионов (восемь матчей, два — в квалификации). Летом 2022 года Самба оказался в «Лансе» — французский клуб заплатил «Ноттингем Форест» за футболиста € 5 млн. А теперь заработал почти в три раза больше. В нынешнем сезоне Самба провёл 17 встреч во всех турнирах, пропустил 17 мячей и семь раз отыграл «на ноль». «Ланс» сейчас занимает седьмое место в таблице Лиге 1, «Ренн» — 13-е.

Гифт Орбан: «Лион» → «Хоффенхайм» (€ 9 млн)

Гифт Орбан Фото: tsg-hoffenheim.de

Африканец меняет команду в третье зимнее трансферное окно подряд. В январе 2023-го он перешёл в бельгийский «Гент», год назад — во французский «Лион», теперь — в немецкий «Хоффенхайм». Кстати, «Лион» заплатил за игрока € 15 млн, а продал за € 9 млн. С другой стороны, в договоре предусмотрены бонусы. Помимо этого, французская команда получит 7,5% от суммы перепродажи футболиста. В этом сезоне Орбан провёл всего три матча в чемпионате Франции и забил два мяча. Он не попадал в заявку с октября.

Жан Бутез: «Антверпен» → «Комо» (€ 2 млн)

Жан Бутез Фото: comofootball.com

«Комо» приобрёл 29-летнего вратаря из чемпионата Бельгии. И очень оригинально анонсировал трансфер Бутеза. В ролике вратарь показывает в камеру распечатки постов известного инсайдера Фабрицио Романо. В видео присутствует надпись Here We Go — фирменная фраза журналиста. «Эй, Фабрицио! Как ты узнал», — задаётся вопросом Бутез. До этого голкипер выступал только в чемпионатах Бельгии и Франции, а теперь попробует силы в команде, которую тренирует Сеск Фабрегас. В этом сезоне Бутез провёл всего четыре матча во всех турнирах, пропустил четыре мяча и оформил один «сухарь».

Алехо Сарко: «Велес Сарсфилд» → «Байер» (свободный агент)

Алехо Сарко Фото: bayer04.de

Действующий чемпион Германии заключил контракт с перспективным аргентинским нападающим. 18-летний Алехо Сарко подписал договор с «Байером» до лета 2029 года. Южноамериканец достался «Байеру» бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента. Ранее он провёл девять матчей за взрослую команду «Велес Сарсфилд» (один гол, одна результативная передача). Помимо этого, Сарко отыграл 20 встреч в составе юношеской сборной Аргентины и оформил пять голов.

Умар Садик: «Реал Сосьедад» → «Валенсия» (аренда)

Умар Садик Фото: valenciacf.com

«Валенсия» откровенно провалила первую часть сезона и оказалась в нижней части таблицы. Клуб уже поменял главного тренера, а теперь ищет усиление состава на рынке. Первый шаг — аренда до конца сезона нападающего «Реала Сосьедад» Умара Садика. Нигериец играет в Испании с осени 2020 года. Сначала бегал за «Альмерию», потом — за «Реал Сосьедад». В этом сезоне у Садика немного игрового времени — 482 минуты во всех турнирах. Он вышел на поле всего три раза в 13 предыдущих турах чемпионата Испании. У Садика должно быть больше шансов в «Валенсии», которая получила нападающего с опытом выступлений в Примере.

Бен Годфри: «Аталанта» → «Ипсвич» (аренда)

Бен Годфри Фото: itfc.co.uk

Англичанин пополнил состав «Аталанты» летом 2024 года — его трансфер из «Эвертона» обошёлся бергамаскам в € 12 млн. С того момента защитник отыграл всего пять встреч во всех турнирах (одну — в Серии А). Неудивительно, что стороны решили расстаться, пусть на временной основе. Годфри вернулся на родину — его арендовал «Ипсвич». У Бена есть опыт игры в АПЛ (112 матчей), и теперь он попробует свои силы в составе клуба-аутсайдера («Ипсвич» занимает третье с конца место в таблице).