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5 самых подешевевших клубов в 2024-м в топ-5 лигах
5 самых подешевевших клубов в 2024-м в топ-5 лигах
Transfermarkt составил список клубов, которые подешевели больше остальных в 2024 году. Кто оказался в пятёрке неудачников?
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5-е место — «Райо Вальекано»
5-е место — «Райо Вальекано»
В 2024-м команда подешевела на 24%, то есть на € 20 млн.
4-е место — «Унион»
4-е место — «Унион»
Клуб из Берлина потерял в стоимости 27,6%, то есть € 46,08 млн.
3-е место — «Ренн»
3-е место — «Ренн»
Французская команда подешевела за год на 27,8%, то есть на € 72,05 млн.
2-е место — «Боруссия» Мёнхенгладбах
2-е место — «Боруссия» Мёнхенгладбах
«Гладбах» потерял в стоимости 30,9%, то есть € 63,05 млн.
1-е место — «Хетафе»
1-е место — «Хетафе»
Тёмно-синие подешевели на 42,1%, то есть на € 62,90 млн.
5 самых подешевевших команд в 2024 году в топ-5 лигах
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