У экс-игрока «Спартака» тренерский антирекорд
Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти вошёл историю в Серии А как тренер. Правда, в негативном ключе. Специалист повторил антирекорд, проиграв первые восемь матчей лиги.
Ужасная статистика
Боккетти проиграл шесть матчей в качестве и. о. главного тренера «Вероны» и две встречи — как наставник «Монцы». Сальваторе стал третьим специалистом в Серии А, кто потерпел поражения в первых восьми играх.
Компания неудачников
До Боккетти подобное удавалось Аделио Моро, который в 1995 году уступил в восьми матчах с «Брешией», и Астро Галли, который потерпел восемь поражений в играх с «Венецией» в 1949 году.
Экс-защитник «Спартака» повторил тренерский антирекорд в Италии
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