Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию

Продолжаем обсуждать зимнее трансферное окно в РПЛ. В этом материале поговорим о «Спартаке». Нужны ли новички команде Деяна Станковича, чтобы побороться за чемпионский титул? И на какие позиции?
Принимайте участие в голосовании и помогите «Спартаку» определиться с трансферами. Если вы убеждены, что красно-белым не нужны новые игроки, то есть возможность проголосовать и за такую опцию. Делитесь своим мнением в комментариях!
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Спартаку» нужен новичок на позицию нападающего
Манфред Угальде полгода не мог найти чужие ворота, а теперь раззабивался так, что его и вдвоём-втроём не остановить. Но если по каким-то причинам костариканец опять «замолчит», то подходящей замены ему нет. Шамару Николсону после возвращения в «Спартак» хватило эмоций на пару матчей. Виллиан Жозе до сих пор не показал в России, как он умудрился забить 10 голов в прошлом чемпионате Испании. Не исключено, что ямайский и бразильский легионеры уйдут уже зимой. Как минимум от одного из них можно избавиться, чтобы подписать новичка на позицию нападающего. Крупный центрфорвард, благодаря которому будет проще дожимать соперников, был бы не лишним в «Спартаке».
«Спартаку» нужен новичок на позицию правого защитника
Фланги обороны «Спартака» – любимая мишень для критики экспертов и журналистов. Если слева после прихода Деяна Станковича здорово раскрылся Олег Рябчук, то к правым крайним остаются вопросы. Эту позицию могут закрыть Даниил Денисов и Даниил Хлусевич, а также универсал Роман Зобнин. Однако никто из них по разным причинам не выглядит идеальной кандидатурой. Тем более Хлусевич, по слухи, будучи недовольным игровым временем, подумывает о смене команды в зимнее окно. Совсем не удивит, если Фрэнсис Кахигао уже принёс руководству «Спартака» шорт-лист с именами потенциальных новичков – правых защитников.
«Спартаку» нужен новичок на позицию центрального полузащитника
В «Спартаке» ещё летом подумывали о трансфере полузащитника в опорную зону. Но Наиль Умяров мощно спрогрессировал под руководством Деяна Станковича, и папку с профайлом Данила Глебова отложили в ящик. В распоряжении сербского тренера достаточно центрхавов – Умяров, Зобнин, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Даниил Зорин, универсальный Руслан Литвинов. И это без учёта «десятки» Эсекьеля Барко. Тем не менее тема покупки центрального полузащитника, по всей видимости, снова актуальна. Уже появилась информация об интересе «Спартака» к Родриго Саласару из «Браги». Станковичу под его футбол требуются мобильные хавбеки, чтобы доминировать на поле.
«Спартаку» нужен новичок на другую позицию
На какие ещё позиции «Спартаку» пригодились бы новички? Например, в центр обороны, даже несмотря на прорыв Алексиса Дуарте перед зимней паузой. Если Станкович решит, что место Руслана Литвинова всё же в средней линии, а не в защите, и согласится с тем, что Миенти Абена – не уровень топ-клуба РПЛ, то может дать добро на подписание центрбека. Ходили разговоры и о поиске «Спартаком» нового вингера. Очевидно, сербский тренер хотел бы более сильных конкурентов для Тео Бонгонда и Маркиньоса, чем Хесус Медина и Антон Зиньковский. К тому же будущее Зиньковского выглядит неопределённым – его трансфер в январе-феврале вполне реален.
«Спартаку» нужен новичок на позицию вратаря
В ближайшие полгода вратарская линия «Спартака» может обновиться на две трети. По окончании нынешнего сезона завершается контракт у Александра Селихова, и, судя по всему, московский клуб не собирается предлагать голкиперу, играющему за команду с 2017-го, новое соглашение. Третьего вратаря Александра Довбню красно-белые подписали прошедшим летом только на год. Не факт, что новый спортивный директор захочет оставлять 38-летнего игрока в «Спартаке». Помня о травматизме Селихова, возможно, стоит отпустить его уже зимой и перед решающим отрезком чемпионата подписать новичка на эту позицию для снижения рисков.
«Спартаку» новички не нужны — команда полностью укомплектована
Голосуйте за эту опцию, если считаете, что у «Спартака» нет необходимости выходить сейчас на трансферный рынок – состав команды позволяет бороться за чемпионский титул. Последние матчи перед зимней паузой наводят на мысль об этом: команда Станковича одержала шесть побед подряд, причём четыре в ноябре-декабре были крупными. В распоряжении сербского тренера два с половиной десятка футболистов, а значит, глубине скамейки красно-белых позавидует любой клуб. Впрочем, трудно поверить, что после назначения нового спортивного директора «Спартак» обойдётся без трансферов, тем более после включения в «золотую» гонку.