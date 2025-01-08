Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию

Продолжаем обсуждать зимнее трансферное окно в РПЛ. В этом материале поговорим о «Спартаке». Нужны ли новички команде Деяна Станковича, чтобы побороться за чемпионский титул? И на какие позиции?

Принимайте участие в голосовании и помогите «Спартаку» определиться с трансферами. Если вы убеждены, что красно-белым не нужны новые игроки, то есть возможность проголосовать и за такую опцию. Делитесь своим мнением в комментариях!

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.