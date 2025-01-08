«Зенит» сократит количество бразильцев. Зимой уйдут сразу двое?

«Зенит» в год 100-летия не может позволить себе упустить чемпионский титул, поэтому стоит ждать трансферов от петербургского клуба и в зимнее окно. Но чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать – заявка-то не резиновая. Всё идёт к тому, что в январе-феврале чемпион России расстанется с двумя бразильцами. Если верить поступающим инсайдам, первые кандидаты на выход – центральный защитник Родригао и вингер Артур. Статистика этих игроков в сезоне РПЛ подтверждает: Сергей Семак не слишком рассчитывает на них.

Родригао в нынешнем чемпионате России поучаствовал всего в двух матчах. Вышел на замену на полчаса в гостевой игре с «Акроном», а в последнем перед зимней паузой туре единственный раз попал в основу «Зенита» во встрече с тем же «Акроном». Дал забить из-под себя Артёму Дзюбе и был заменён уже в перерыве при счёте 1:2.

Главный тренер «Зенита» по окончании матча признал, что допустил ошибку, выпустив Родригао в основе.

«Выбрал бы другой состав? Вопрос по Родригао. Он не совсем вписался, выглядел тяжеловато. Второй мяч простой достаточно, надо было поплотнее играть. Ошибался в каких‑то ситуациях, переволновался, наверное. Давно не играл в стартовом составе. Ошибся, что поставил его».

Родригао Фото: fc-zenit.ru

Ещё четыре раза Родригао сыграл в Кубке России – вот и вся практика бразильца с августа. У Артура 11 матчей в этом сезоне РПЛ, но в общей сумме он провёл на поле приблизительно 270 минут, то есть всего три полные игры. Только однажды попал в основу и 10 раз вышел на замену. Начинался чемпионат для вингера успешно: он сделал голевые передачи в первых двух турах с «Крыльями Советов» и «Рубином». А вот затем совершил одно-единственное результативное действие – забил «Акрону». По сути, просто добил сдавшегося соперника при счёте 4:0, так что ценным этот гол был разве что для статистики самого бразильца.

Ещё у Артура семь матчей в Кубке России, в которых он набрал 3+3. Достойные цифры. Тем не менее и этого не хватило, чтобы выиграть конкуренцию за место в основе – Семак предпочитал на позиции правого вингера летних новичков Максима Глушенкова и Лусиано.

Артур Фото: fc-zenit.ru

Контракт Родригао завершается будущим летом. Сообщалось, что «Зенит» не собирается его продлевать, а значит, в зимнее окно у клуба будет последняя возможность что-то заработать на бразильце. Известно, что интерес к 29-летнему центральному защитнику проявляет «Васко да Гама», а ранее сообщалось о переговорах агентов игрока в Саудовской Аравии. На Артура нацелился «Атлетико Минейро», за который выступает Халк. По информации бразильских журналистов, клуб из Белу-Оризонти направил «Зениту» официальное предложение о трансфере за € 10 млн плюс 10% от перепродажи футболиста. «Флуминенсе», «Фламенго», «Крузейро» и «Интернасьонал» тоже в списке претендентов на Артура.

Пожалуй, истории неудач Родригао и Артура в «Зените» разные. Центрального защитника подкосили травмы. В оптимальной форме Родригао – один из сильнейших игроков своего амплуа в РПЛ, что он доказывал и в «серебряном» чемпионате в «Сочи», и в первый год в Санкт-Петербурге. Вот и нынешний сезон Родригао начал отличной игрой и голом в ворота «Краснодара» в Суперкубке России, однако тогда же получил очередное повреждение, из-за которого пропустил 10 туров – целую треть чемпионата. А без стабильной практики поддерживать уровень трудно.

Если за Родригао «Зенит» отдал относительно небольшие деньги (€ 3,5 млн, по данным Transfermarkt), то в случае с Артуром просто переплатил. Вингер никак не стоит € 15 млн, даже с учётом «северной надбавки». До этого максимальным в его карьере был трансфер из «РБ Брагантино» в «Палмейрас» за € 8 млн – желающих заплатить больше не нашлось. Transfermarkt и на пике карьеры, и во время перехода бразильца в «Зенит» оценивал его в € 10 млн. Артур так и остался игроком эпизода. Индивидуальное мастерство позволяет вингеру решать моменты, но в целом его влияние на игру недостаточно велико для полузащитника.

Предложение «Атлетико Минейро» кажется максимальным с точки зрения того, сколько «Зенит» способен заработать на Артуре. По данным инсайдера Экрема Конура, петербургский клуб хочет получить € 15 млн, то есть вернуть потраченные деньги. Если удастся, это будет чудом – больше верится в то, что завышенная сумма отпугнёт потенциальных покупателей.

Зимой в «Зенит» вернётся из «Црвены Звезды» Ванья Дркушич. Очевидно, это замена Родригао. Словенец здорово сыграл на Евро-2024, но в Сербии потерял полгода, прежде всего из-за травмы. Остаётся открытым вопрос, будет ли Дркушич сильнее бразильского центрбека. Откровенно говоря, есть сомнения.

Наверняка кого-то приобретёт «Зенит» и в случае продажи Артура. Lance написал, что петербургский клуб продолжает следить за Джоном Арьясом из «Флуминенсе». 27-летний колумбийский вингер оценивается Transfermarkt в € 16 млн. «Зенит» пытался подписать Арьяса ещё год назад, но тогда Джон отказался от перехода из-за отсутствия у клуба РПЛ еврокубков. Колумбиец смотрел в сторону Европы. Европа же смотрела на других – вингер остался во «Флу». В сезоне-2024 он сыграл 41 матч в чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии, забил 10 мячей и отдал семь голевых передач. Ещё три гола в четырёх играх было у Арьяса на клубном чемпионате мира и в Суперкубке Южной Америки. Впечатляет он побольше Артура, может действовать и справа, и слева. Колумбиец наверняка стал бы качественным усилением для «Зенита».