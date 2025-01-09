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Футбол, сезон-2024/2025: какие команды не проигрывают в своих чемпионатах — Ювентус, ПСЖ, Галатасарай, Црвена Звезда

Какие команды ещё не проигрывали в этом сезоне. За две из них бегают российские футболисты
Анатолий Романов
Матвей Сафонов, Егор Пруцев
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Кто повторит успех «Байера» в ушедшем году?

В сезоне-2024/2025 остаются команды, которые до сих пор ни разу не проиграли в своих чемпионатах. Каждая из них может повторить прошлогоднее достижение «Байера», прошедшего все 34 тура Бундеслиги без поражений. Отметим, что в этом материале речь пойдёт о клубах из достаточно сильных европейских лиг. Поэтому вне фокуса нашего внимания останутся молдавский «Шериф», «Ла Фиорита» из Сан-Марино и сразу два лидера Гибралтара («Сент-Джозефс» и «Линкольн») – эти команды также непобедимы у себя в стране. Вот «великолепная семёрка» героев нынешнего сезона:

А тут рассказ про интересный турнир в Бразилии:
В бразильской деревне проходит уникальный футбольный турнир. Каждая команда — одна семья
В бразильской деревне проходит уникальный футбольный турнир. Каждая команда — одна семья

«Ювентус», Италия

«Ювентус», Италия

«Ювентус», Италия

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Поразительный факт: «Ювентус» – единственная команда в чемпионате Италии, не потерпевшая ни одного поражения, но при этом занимает только пятое место! Новый главный тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта научил своих игроков не уступать, а вот победы даются туринцам с большим трудом. За 18 туров Серии А «Ювентус» выиграл только семь раз и заработал 11 ничьих. Команда Мотты отстала на 12 очков от лидера «Наполи» (правда, при одном матче в запасе) на девять от «Аталанты», на восемь от «Интера» и на три – от «Лацио». Зато если побеждает, то почти всегда «на ноль»: шести из семи таких случаев. Лучший бомбардир туринцев в Серии А – Душан Влахович (семь голов), лучшие ассистенты – Шику Консейсау и Тён Копмейнерс (по три голевые передачи).

Впрочем, не во всех турнирах «Ювентус» непобедим. В Лиге чемпионов команда Мотты проиграла в октябре «Штутгарту» на своём поле со счётом 0:1, а в полуфинале Суперкубка Италии в начале января «Милану» – 1:2. Это произошло в Саудовской Аравии. Так что один трофей уже упущен.

«ПСЖ», Франция

«ПСЖ», Франция

«ПСЖ», Франция

Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Российский голкипер Матвей Сафонов не знает поражений с «ПСЖ» в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике в 16 турах одержала 12 побед и четыре раза сыграла вничью. Парижане заметно оторвались от преследователей – на семь очков от «Марселя», на 10 от «Монако» и на 12 – от «Лилля» с «Лионом».

При этом «ПСЖ» уверенно расправляется с конкурентами. На выезде одолели «Марсель» (3:0), «Монако» (4:2) и «Лилль» (3:1), дома – «Лион» (3:1). В общем, во французской Лиге 1 снова нет интриги в борьбе за золото. Остаётся только один вопрос относительно доминирования команды Луиса Энрике: сумеет ли она пройти всю дистанцию без поражений?

Лучший бомбардир «ПСЖ» в чемпионате – Брэдли Баркола (10 голов), лучший ассистент – Жоау Невеш (шесть голевых передач). Приятно, что некоторый вклад в беспроигрышную серию внёс и Сафонов, который сыграл пять матчей и пропустил только четыре мяча.

А вот в Лиге чемпионов «ПСЖ» уступил уже трижды. «Атлетико» (1:2) дома, «Арсеналу» (0:2) и «Баварии» (0:1) – на выезде. Омрачить сезон может ранний вылет из еврокубков.

Как Сафонов завоевал с «ПСЖ» Суперкубок Франции:
Первый трофей Сафонова во Франции! Но какая же это драма для Головина
Первый трофей Сафонова во Франции! Но какая же это драма для Головина

«Галатасарай», Турция

«Галатасарай», Турция

«Галатасарай», Турция

Фото: Isa Terli/Getty Images

В топ-лигах Европы больше нет непобедимых команд, зато есть в других достаточно сильных чемпионатах. Турецкая Суперлига занимает 10-е место в рейтинге УЕФА. Там «кошмарит» соперников «Галатасарай», в котором до последнего времени работал новый спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао. Стамбульцы одержали 15 побед и лишь дважды сыграли вничью. Притормозить команду Окана Бурука сумели только «Касымпаша» (3:3) и «Эюпспор» (2:2). «Галатасарай» оторвался на восемь очков от своего, по сути, единственного конкурента «Фенербахче» Жозе Моуринью. Правда, Особенный видит судейский заговор, который якобы и мешает его парням бороться за золото. «Фенер» уступил дома лидеру со счётом 1:3.

У «Галатасарая» больше всех забил в чемпионате арендованный у «Наполи» Виктор Осимхен – 10 голов. А лучший ассистент команды – экс-форвард неаполитанцев Дрис Мертенс (шесть голевых пасов). Составу стамбульского клуба позавидует любой за пределами топ-5. Звезда на звезде!

На общем этапе Лиги Европы «Галатасарай» тоже ни разу не проиграл. Но у команды Бурука два поражения от швейцарского «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов (2:3 в гостях и 0:1 – дома), а также неожиданный разгром в Суперкубке Турции от «Бешикташа» (0:5).

«Риека», Хорватия

«Риека», Хорватия

«Риека», Хорватия

Фото: Nel Pavletic/Getty Images

Чемпионат Хорватии занимает 13-е место в рейтинге УЕФА. Мы привыкли к тому, что в этой стране доминирует загребское «Динамо». Как альтернатива – «Хайдук» из Сплита. Однако в нынешнем сезоне лидирует без единого поражения «Риека». Команда экс-игрока «Амкара» Радомира Джаловича, начавшего карьеру главного тренера как раз с лета 2024-го, в 18 турах одержала девять побед и девять раз сыграла вничью. Набрала 36 очков. «Риека» идёт ко второму в истории чемпионскому титулу. Впрочем, у «Хайдука» столько же очков, а вот загребское «Динамо» отстало уже на семь.

«Риека» по два раза разошлась миром и с «Хайдуком» (0:0 дома, 2:2 – в гостях), и с динамовцами (1:1 дома, 0:0 – в гостях). Лучший бомбардир и ассистент команды в чемпионате Хорватии – один и тот же игрок: 23-летний атакующий полузащитник Тони Фрук. Правда, в его статистике нет ничего сверхъестественного: четыре гола и пять голевых передач.

«Риека» также не обошлась без «баранок» в еврокубках. Поражение в августе от «Эльфсборга» (0:2) в Швеции стоило команде Джаловича вылета из квалификации Лиги Европы. В конце того же месяца «Риека» был разгромлена «Олимпией» (0:5) в Словении и выбыла из отбора Лиги конференций.

«Динамо» Киев, Украина

«Динамо» Киев, Украина

«Динамо» Киев, Украина

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Украинский чемпионат – 20-й в клубном рейтинге УЕФА. В этой стране заметно превосходит остальных киевское «Динамо», которое в 17 турах одержало 13 побед и четыре раза сыграло вничью. Его традиционный конкурент «Шахтёр» лишь третий – в 10 очках от лидера. В конце октября динамовцы и «горняки» сыграли вничью в Киеве со счётом 1:1.

Возглавляет «Динамо» известный в прошлом вратарь Александр Шовковский. Лучший бомбардир команды в чемпионате – нападающий Владислав Ванат (10 голов). Лучший ассистент – полузащитник Николай Шапаренко (восемь голевых пасов).

В составе «Динамо» всего пара легионеров, поэтому в еврокубках киевляне неконкурентоспособны. Из квалификации Лиги чемпионов они вылетели после поражения от «Ред Булл Зальцбург» (0:2), а в Лиге Европы проиграли все шесть матчей с общим счётом 1:15 и занимают последнее место. Вот такой контраст по сравнению с чемпионатом.

«Црвена Звезда», Сербия

«Црвена Звезда», Сербия

«Црвена Звезда», Сербия

Фото: Image Photo Agency/Getty Images

В сербской лиге, находящейся на 22-м месте в рейтинге УЕФА, как обычно, доминирует «Црвена Звезда». Белградцы выиграли почти все матчи – 19 побед при одной ничьей в 20 турах. Единственная осечка случилась ещё в июле, когда команда Владана Милоевича сыграла вничью с «Младостью» (2:2) дома. Зато своего принципиального соперника «Партизан» чемпион разнёс в дерби со счётом 4:0. «Црвена Звезда» улетела от конкурента на 17 очков, так что, конечно, защитит титул в нынешнем сезоне.

За белградский клуб выступает россиянин Егор Пруцев. У него в сербском чемпионате 11 матчей и одна голевая передача. Лучший бомбардир «Црвены Звезды» – сенегалец Шериф Ндиайе (13 голов), а среди ассистентов лучший – экс-хавбек «Ростова» Гелор Канга (шесть пасов).

Кстати, «Црвена Звезда» не так давно прошла весь чемпионат без поражений – в сезоне-2022/2023 белградцы финишировали с 30 победами и семью ничьими. Тогда они стартовали под руководством Деяна Станковича, который, впрочем, уже в августе 2022-го подал в отставку и вскоре оказался в Италии.

В Лиге чемпионов у «Црвены Звезды» обратная картина. Команда Милоевича потерпела пять поражений в шести турах и занимает 31-е место. При этом сенсационно разгромила в Белграде немецкий «Штутгарт» (5:1).

«Лудогорец», Болгария

«Лудогорец», Болгария

«Лудогорец», Болгария

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Завершает этот список «Лудогорец» – лидер болгарской лиги, находящейся на 26-м месте в рейтинге УЕФА. Клуб из Разграда выиграл 13 последних чемпионатов страны, поэтому привык быть на вершине. У команды хорватского тренера Игора Йовичевича 17 побед и две ничьих в 19 турах. «Лудогорец» оторвался на 13 очков от своих ближайших преследователей «Ботева» и «Черно Море».

В системе «Лудогорца» есть россиянин Елисей Сыров, но 16-летний воспитанник «Зенита» пока выступает за фарм-клуб и только привлекается к тренировкам основы. А в чемпионате Болгарии выделяются два бразильца – лучший бомбардир Руан Круз (забил 10 голов) и лучший ассистент Рик (сделал пять голевых передач).

В еврокубках «Лудогорец», как и остальные, уже проигрывал. Сначала вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив по пенальти «Карабаху». А в Лиге Европы у команды Йовичевича вообще нет побед – три ничьих и три поражения от «Славии» (0:2, дома), «Андерлехта» (0:2, на выезде) и «Атлетика» (1:2, дома). «Лудогорец» на 32-м месте.

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