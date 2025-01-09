Какие команды ещё не проигрывали в этом сезоне. За две из них бегают российские футболисты

В сезоне-2024/2025 остаются команды, которые до сих пор ни разу не проиграли в своих чемпионатах. Каждая из них может повторить прошлогоднее достижение «Байера», прошедшего все 34 тура Бундеслиги без поражений. Отметим, что в этом материале речь пойдёт о клубах из достаточно сильных европейских лиг. Поэтому вне фокуса нашего внимания останутся молдавский «Шериф», «Ла Фиорита» из Сан-Марино и сразу два лидера Гибралтара («Сент-Джозефс» и «Линкольн») – эти команды также непобедимы у себя в стране. Вот «великолепная семёрка» героев нынешнего сезона:

«Ювентус», Италия

«Ювентус», Италия Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Поразительный факт: «Ювентус» – единственная команда в чемпионате Италии, не потерпевшая ни одного поражения, но при этом занимает только пятое место! Новый главный тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта научил своих игроков не уступать, а вот победы даются туринцам с большим трудом. За 18 туров Серии А «Ювентус» выиграл только семь раз и заработал 11 ничьих. Команда Мотты отстала на 12 очков от лидера «Наполи» (правда, при одном матче в запасе) на девять от «Аталанты», на восемь от «Интера» и на три – от «Лацио». Зато если побеждает, то почти всегда «на ноль»: шести из семи таких случаев. Лучший бомбардир туринцев в Серии А – Душан Влахович (семь голов), лучшие ассистенты – Шику Консейсау и Тён Копмейнерс (по три голевые передачи).

Впрочем, не во всех турнирах «Ювентус» непобедим. В Лиге чемпионов команда Мотты проиграла в октябре «Штутгарту» на своём поле со счётом 0:1, а в полуфинале Суперкубка Италии в начале января «Милану» – 1:2. Это произошло в Саудовской Аравии. Так что один трофей уже упущен.

«ПСЖ», Франция

«ПСЖ», Франция Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Российский голкипер Матвей Сафонов не знает поражений с «ПСЖ» в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике в 16 турах одержала 12 побед и четыре раза сыграла вничью. Парижане заметно оторвались от преследователей – на семь очков от «Марселя», на 10 от «Монако» и на 12 – от «Лилля» с «Лионом».

При этом «ПСЖ» уверенно расправляется с конкурентами. На выезде одолели «Марсель» (3:0), «Монако» (4:2) и «Лилль» (3:1), дома – «Лион» (3:1). В общем, во французской Лиге 1 снова нет интриги в борьбе за золото. Остаётся только один вопрос относительно доминирования команды Луиса Энрике: сумеет ли она пройти всю дистанцию без поражений?

Лучший бомбардир «ПСЖ» в чемпионате – Брэдли Баркола (10 голов), лучший ассистент – Жоау Невеш (шесть голевых передач). Приятно, что некоторый вклад в беспроигрышную серию внёс и Сафонов, который сыграл пять матчей и пропустил только четыре мяча.

А вот в Лиге чемпионов «ПСЖ» уступил уже трижды. «Атлетико» (1:2) дома, «Арсеналу» (0:2) и «Баварии» (0:1) – на выезде. Омрачить сезон может ранний вылет из еврокубков.

«Галатасарай», Турция

«Галатасарай», Турция Фото: Isa Terli/Getty Images

В топ-лигах Европы больше нет непобедимых команд, зато есть в других достаточно сильных чемпионатах. Турецкая Суперлига занимает 10-е место в рейтинге УЕФА. Там «кошмарит» соперников «Галатасарай», в котором до последнего времени работал новый спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао. Стамбульцы одержали 15 побед и лишь дважды сыграли вничью. Притормозить команду Окана Бурука сумели только «Касымпаша» (3:3) и «Эюпспор» (2:2). «Галатасарай» оторвался на восемь очков от своего, по сути, единственного конкурента «Фенербахче» Жозе Моуринью. Правда, Особенный видит судейский заговор, который якобы и мешает его парням бороться за золото. «Фенер» уступил дома лидеру со счётом 1:3.

У «Галатасарая» больше всех забил в чемпионате арендованный у «Наполи» Виктор Осимхен – 10 голов. А лучший ассистент команды – экс-форвард неаполитанцев Дрис Мертенс (шесть голевых пасов). Составу стамбульского клуба позавидует любой за пределами топ-5. Звезда на звезде!

На общем этапе Лиги Европы «Галатасарай» тоже ни разу не проиграл. Но у команды Бурука два поражения от швейцарского «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов (2:3 в гостях и 0:1 – дома), а также неожиданный разгром в Суперкубке Турции от «Бешикташа» (0:5).

«Риека», Хорватия

«Риека», Хорватия Фото: Nel Pavletic/Getty Images

Чемпионат Хорватии занимает 13-е место в рейтинге УЕФА. Мы привыкли к тому, что в этой стране доминирует загребское «Динамо». Как альтернатива – «Хайдук» из Сплита. Однако в нынешнем сезоне лидирует без единого поражения «Риека». Команда экс-игрока «Амкара» Радомира Джаловича, начавшего карьеру главного тренера как раз с лета 2024-го, в 18 турах одержала девять побед и девять раз сыграла вничью. Набрала 36 очков. «Риека» идёт ко второму в истории чемпионскому титулу. Впрочем, у «Хайдука» столько же очков, а вот загребское «Динамо» отстало уже на семь.

«Риека» по два раза разошлась миром и с «Хайдуком» (0:0 дома, 2:2 – в гостях), и с динамовцами (1:1 дома, 0:0 – в гостях). Лучший бомбардир и ассистент команды в чемпионате Хорватии – один и тот же игрок: 23-летний атакующий полузащитник Тони Фрук. Правда, в его статистике нет ничего сверхъестественного: четыре гола и пять голевых передач.

«Риека» также не обошлась без «баранок» в еврокубках. Поражение в августе от «Эльфсборга» (0:2) в Швеции стоило команде Джаловича вылета из квалификации Лиги Европы. В конце того же месяца «Риека» был разгромлена «Олимпией» (0:5) в Словении и выбыла из отбора Лиги конференций.

«Динамо» Киев, Украина

«Динамо» Киев, Украина Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Украинский чемпионат – 20-й в клубном рейтинге УЕФА. В этой стране заметно превосходит остальных киевское «Динамо», которое в 17 турах одержало 13 побед и четыре раза сыграло вничью. Его традиционный конкурент «Шахтёр» лишь третий – в 10 очках от лидера. В конце октября динамовцы и «горняки» сыграли вничью в Киеве со счётом 1:1.

Возглавляет «Динамо» известный в прошлом вратарь Александр Шовковский. Лучший бомбардир команды в чемпионате – нападающий Владислав Ванат (10 голов). Лучший ассистент – полузащитник Николай Шапаренко (восемь голевых пасов).

В составе «Динамо» всего пара легионеров, поэтому в еврокубках киевляне неконкурентоспособны. Из квалификации Лиги чемпионов они вылетели после поражения от «Ред Булл Зальцбург» (0:2), а в Лиге Европы проиграли все шесть матчей с общим счётом 1:15 и занимают последнее место. Вот такой контраст по сравнению с чемпионатом.

«Црвена Звезда», Сербия

«Црвена Звезда», Сербия Фото: Image Photo Agency/Getty Images

В сербской лиге, находящейся на 22-м месте в рейтинге УЕФА, как обычно, доминирует «Црвена Звезда». Белградцы выиграли почти все матчи – 19 побед при одной ничьей в 20 турах. Единственная осечка случилась ещё в июле, когда команда Владана Милоевича сыграла вничью с «Младостью» (2:2) дома. Зато своего принципиального соперника «Партизан» чемпион разнёс в дерби со счётом 4:0. «Црвена Звезда» улетела от конкурента на 17 очков, так что, конечно, защитит титул в нынешнем сезоне.

За белградский клуб выступает россиянин Егор Пруцев. У него в сербском чемпионате 11 матчей и одна голевая передача. Лучший бомбардир «Црвены Звезды» – сенегалец Шериф Ндиайе (13 голов), а среди ассистентов лучший – экс-хавбек «Ростова» Гелор Канга (шесть пасов).

Кстати, «Црвена Звезда» не так давно прошла весь чемпионат без поражений – в сезоне-2022/2023 белградцы финишировали с 30 победами и семью ничьими. Тогда они стартовали под руководством Деяна Станковича, который, впрочем, уже в августе 2022-го подал в отставку и вскоре оказался в Италии.

В Лиге чемпионов у «Црвены Звезды» обратная картина. Команда Милоевича потерпела пять поражений в шести турах и занимает 31-е место. При этом сенсационно разгромила в Белграде немецкий «Штутгарт» (5:1).

«Лудогорец», Болгария

«Лудогорец», Болгария Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Завершает этот список «Лудогорец» – лидер болгарской лиги, находящейся на 26-м месте в рейтинге УЕФА. Клуб из Разграда выиграл 13 последних чемпионатов страны, поэтому привык быть на вершине. У команды хорватского тренера Игора Йовичевича 17 побед и две ничьих в 19 турах. «Лудогорец» оторвался на 13 очков от своих ближайших преследователей «Ботева» и «Черно Море».

В системе «Лудогорца» есть россиянин Елисей Сыров, но 16-летний воспитанник «Зенита» пока выступает за фарм-клуб и только привлекается к тренировкам основы. А в чемпионате Болгарии выделяются два бразильца – лучший бомбардир Руан Круз (забил 10 голов) и лучший ассистент Рик (сделал пять голевых передач).

В еврокубках «Лудогорец», как и остальные, уже проигрывал. Сначала вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив по пенальти «Карабаху». А в Лиге Европы у команды Йовичевича вообще нет побед – три ничьих и три поражения от «Славии» (0:2, дома), «Андерлехта» (0:2, на выезде) и «Атлетика» (1:2, дома). «Лудогорец» на 32-м месте.