Нынешний Салах не хуже праймовых Месси с Роналду? Сравниваем графики легенд

Салах в 32 года проводит один из лучших, если не вообще сильнейший сезон в карьере. За 19 матчей АПЛ он оформил немыслимые 18+13, совершая в среднем больше 1,5 результативного действия за один выход на поле. Настоящий зверь.
Сравнится ли такой ход к началу января с праймовыми сезонами Месси, Роналду в Ла Лиге и других звёзд XXI века? А самого Мохамеда ранней версии? Давайте выясним. Но исключительно в топ-5 лигах, оставив за скобками непризнанных бриллиантов вроде главного бомбардира нынешнего сезона среди всех чемпионатов — японца Томоюки Дои из сингапурского ФК «Гейлан» с 33+9 в 20 играх. За основу возьмём 11 лучших перформансов.
Лионель Месси, «Барселона»-2016/2017
Лионель Месси, «Барселона»-2016/2017
Фото: David Ramos/Getty Images
49 очков результативности всего: 37+12 в 34 матчах
Сколько набрал к 8 января: 13+4 в 14 матчах
Лионель Месси, «Барселона»-2018/2019
Лионель Месси, «Барселона»-2018/2019
Фото: Alex Caparros/Getty Images
50 очков результативности всего: 36+14 в 34 матчах
Сколько набрал к 8 января: 16+11 в 16 матчах
Златан Ибрагимович, «ПСЖ»-2015/2016
Златан Ибрагимович, «ПСЖ»-2015/2016
Фото: Alex Livesey/Getty Images
51 очко результативности всего: 38+13 в 31 матче
Сколько набрал к 8 января: 15+7 в 15 матчах
Лионель Месси, «Барселона»-2010/2011
Лионель Месси, «Барселона»-2010/2011
Фото: David Ramos/Getty Images
52 очка результативности всего: 31+21 в 33 матчах
Сколько набрал к 8 января: 17+11 в 14 матчах
Криштиану Роналду, «Реал»-2010/2011
Криштиану Роналду, «Реал»-2010/2011
Фото: Denis Doyle/Getty Images
53 очка результативности всего: 40+13 в 34 матчах
Сколько набрал к 8 января: 19+5 в 17 матчах
Криштиану Роналду, «Реал»-2011/2012
Криштиану Роналду, «Реал»-2011/2012
Фото: Denis Doyle/Getty Images
58 очков результативности всего: 46+12 в 38 матчах
Сколько набрал к 8 января: 21+6 в 17 матчах
Луис Суарес, «Барселона»-2015/2016
Луис Суарес, «Барселона»-2015/2016
Фото: David Ramos/Getty Images
58 очков результативности всего: 40+18 в 35 матчах
Сколько набрал к 8 января: 15+4 в 16 матчах
Лионель Месси, «Барселона»-2012/2013
Лионель Месси, «Барселона»-2012/2013
Фото: David Ramos/Getty Images
59 очков результативности всего: 46+13 в 32 матчах
Сколько набрал к 8 января: 27+7 в 18 матчах
Лионель Месси, «Барселона»-2014/2015
Лионель Месси, «Барселона»-2014/2015
Фото: Alex Caparros/Getty Images
64 очка результативности всего: 43+21 в 38 матчах
Сколько набрал к 8 января: 15+8 в 17 матчах
Криштиану Роналду, «Реал»-2014/2015
Криштиану Роналду, «Реал»-2014/2015
Фото: Steve Bardens/Getty Images
65 очков результативности всего: 48+17 в 35 матчах
Сколько набрал к 8 января: 26+8 в 15 матчах
Лионель Месси, «Барселона»-2011/2012
Лионель Месси, «Барселона»-2011/2012
Фото: David Ramos/Getty Images
69 очков результативности всего: 50+19 в 37 матчах
Сколько набрал к 8 января: 17+8 в 16 матчах
Основываясь на подвигах бомбардиров-диспетчеров прошлого, если Салах продолжит щёлкать результативные действия в столь же монструозном темпе, то вполне способен повторить великие достижения Месси и Криштиану. Дотянуться до 64 и тем более 69 очков будет невероятно сложно — придётся не то что сохранить темп, даже увеличить его. И всё же попасть в общий топ-5 египтянину вполне по силам — лишь бы не помешали травмы.
Другие выдающиеся результаты
Тьерри Анри, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
48 очков результативности: Лионель Месси (34+14 за 36 матчей в «Барселоне»-2017/2018), Роберт Левандовски (41+7 за 29 матчей в «Баварии»-2020/2021);
47 очков: Лионель Месси (25+22 за 33 матча в «Барселоне»-2019/2020), Килиан Мбаппе (28+19 за 35 матчей в «ПСЖ»-2021/2022);
46 очков: Криштиану Роналду (35+11 за 36 матчей в «Реале»-2015/2016);
45 очков: Тьерри Анри (24+21 за 37 матчей в «Арсенале»-2002/2003), Лионель Месси (34+11 за 35 матчей в «Барселоне»-2009/2010), Криштиану Роналду (34+11 за 34 матча в «Реале»-2012/2013);
44 очка: Луис Суарес (31+13 за 33 матча в «Ливерпуле»-2013/2014), Чиро Иммобиле (36+8 за 37 матчей в «Лацио»-2019/2020), Эрлинг Холанд (36+8 за 37 матчей в «Манчестер Сити»-2022/2023), Гарри Кейн (36+8 за 32 матча в «Баварии»-2023/2024);
42 очка: Мохамед Салах (32+10 за 36 матчей в «Ливерпуле»-2017/2018).