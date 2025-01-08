Нынешний Салах не хуже праймовых Месси с Роналду? Сравниваем графики легенд

Чтобы войти в историю, Мохамеду нужно так же ударно провести вторую часть сезона.

Салах в 32 года проводит один из лучших, если не вообще сильнейший сезон в карьере. За 19 матчей АПЛ он оформил немыслимые 18+13, совершая в среднем больше 1,5 результативного действия за один выход на поле. Настоящий зверь.

Сравнится ли такой ход к началу января с праймовыми сезонами Месси, Роналду в Ла Лиге и других звёзд XXI века? А самого Мохамеда ранней версии? Давайте выясним. Но исключительно в топ-5 лигах, оставив за скобками непризнанных бриллиантов вроде главного бомбардира нынешнего сезона среди всех чемпионатов — японца Томоюки Дои из сингапурского ФК «Гейлан» с 33+9 в 20 играх. За основу возьмём 11 лучших перформансов.

Лионель Месси, «Барселона»-2016/2017

Лионель Месси, «Барселона»-2016/2017 Фото: David Ramos/Getty Images

49 очков результативности всего: 37+12 в 34 матчах

Сколько набрал к 8 января: 13+4 в 14 матчах

Лионель Месси, «Барселона»-2018/2019

Лионель Месси, «Барселона»-2018/2019 Фото: Alex Caparros/Getty Images

50 очков результативности всего: 36+14 в 34 матчах

Сколько набрал к 8 января: 16+11 в 16 матчах

Златан Ибрагимович, «ПСЖ»-2015/2016

Златан Ибрагимович, «ПСЖ»-2015/2016 Фото: Alex Livesey/Getty Images

51 очко результативности всего: 38+13 в 31 матче

Сколько набрал к 8 января: 15+7 в 15 матчах

Лионель Месси, «Барселона»-2010/2011

Лионель Месси, «Барселона»-2010/2011 Фото: David Ramos/Getty Images

52 очка результативности всего: 31+21 в 33 матчах

Сколько набрал к 8 января: 17+11 в 14 матчах

Криштиану Роналду, «Реал»-2010/2011

Криштиану Роналду, «Реал»-2010/2011 Фото: Denis Doyle/Getty Images

53 очка результативности всего: 40+13 в 34 матчах

Сколько набрал к 8 января: 19+5 в 17 матчах

Криштиану Роналду, «Реал»-2011/2012

Криштиану Роналду, «Реал»-2011/2012 Фото: Denis Doyle/Getty Images

58 очков результативности всего: 46+12 в 38 матчах

Сколько набрал к 8 января: 21+6 в 17 матчах

Луис Суарес, «Барселона»-2015/2016

Луис Суарес, «Барселона»-2015/2016 Фото: David Ramos/Getty Images

58 очков результативности всего: 40+18 в 35 матчах

Сколько набрал к 8 января: 15+4 в 16 матчах

Лионель Месси, «Барселона»-2012/2013

Лионель Месси, «Барселона»-2012/2013 Фото: David Ramos/Getty Images

59 очков результативности всего: 46+13 в 32 матчах

Сколько набрал к 8 января: 27+7 в 18 матчах

Лионель Месси, «Барселона»-2014/2015

Лионель Месси, «Барселона»-2014/2015 Фото: Alex Caparros/Getty Images

64 очка результативности всего: 43+21 в 38 матчах

Сколько набрал к 8 января: 15+8 в 17 матчах

Криштиану Роналду, «Реал»-2014/2015

Криштиану Роналду, «Реал»-2014/2015 Фото: Steve Bardens/Getty Images

65 очков результативности всего: 48+17 в 35 матчах

Сколько набрал к 8 января: 26+8 в 15 матчах

Лионель Месси, «Барселона»-2011/2012

Лионель Месси, «Барселона»-2011/2012 Фото: David Ramos/Getty Images

69 очков результативности всего: 50+19 в 37 матчах

Сколько набрал к 8 января: 17+8 в 16 матчах

Основываясь на подвигах бомбардиров-диспетчеров прошлого, если Салах продолжит щёлкать результативные действия в столь же монструозном темпе, то вполне способен повторить великие достижения Месси и Криштиану. Дотянуться до 64 и тем более 69 очков будет невероятно сложно — придётся не то что сохранить темп, даже увеличить его. И всё же попасть в общий топ-5 египтянину вполне по силам — лишь бы не помешали травмы.

Другие выдающиеся результаты

Тьерри Анри, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

48 очков результативности: Лионель Месси (34+14 за 36 матчей в «Барселоне»-2017/2018), Роберт Левандовски (41+7 за 29 матчей в «Баварии»-2020/2021);

47 очков: Лионель Месси (25+22 за 33 матча в «Барселоне»-2019/2020), Килиан Мбаппе (28+19 за 35 матчей в «ПСЖ»-2021/2022);

46 очков: Криштиану Роналду (35+11 за 36 матчей в «Реале»-2015/2016);

45 очков: Тьерри Анри (24+21 за 37 матчей в «Арсенале»-2002/2003), Лионель Месси (34+11 за 35 матчей в «Барселоне»-2009/2010), Криштиану Роналду (34+11 за 34 матча в «Реале»-2012/2013);

44 очка: Луис Суарес (31+13 за 33 матча в «Ливерпуле»-2013/2014), Чиро Иммобиле (36+8 за 37 матчей в «Лацио»-2019/2020), Эрлинг Холанд (36+8 за 37 матчей в «Манчестер Сити»-2022/2023), Гарри Кейн (36+8 за 32 матча в «Баварии»-2023/2024);

42 очка: Мохамед Салах (32+10 за 36 матчей в «Ливерпуле»-2017/2018).