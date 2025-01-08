«Арсенал» снова мощно доминировал. Но этого не хватило даже для ничьей

«Арсенал» и «Ньюкасл» выясняют, кто выйдет в финал Кубка лиги. Играли лучше лондонцы. А шикарное преимущество перед ответным матчем заработали сегодняшние гости.

«Сороки» из-за дисквалификации лишились Бруно, что стало для них серьёзным испытанием. Таким же, как для «Арсенала» потеря Саки. Они, впрочем, уже привыкли обходиться без травмированного лидера. Хотя фланговая связка Мартинелли — Троссард (причём второй справа) частенько бросает их болельщиков в дрожь, именно она организовала супершанс: бельгиец отправил бразильца один на один с Дубравкой, и Мартинелли угодил в штангу. Плюс в начале встречи не сработало главное оружие: Тимбер после подачи с углового буквально с метра запустил мяч выше ворот, а Ботман заблокировал опаснейшее добивание Хаверца, который вытеснил из основы набравшего приличную форму Жезуса.

Вместо Бруно Хау выпустил Уиллока. Прямо скажем, размен такой себе. Джо смотрелся блёкло, а «Ньюкасл», пусть и создал несколько интересных подходов, натурально терпел. И даже не забил быстрый гол, к чему в последнее время приучил. Почему? Да просто подождал до 37-й минуты: Дубравка далеко выбил, Ботман выиграл верховое единоборство и скинул на Мёрфи, а тот вывел на дуэль с Райей Исака. Выстрел под перекладину — добрый вечер. Шведский нападающий летом явно будет нарасхват и сможет обогатить «сорок».

1,96 против 0,90 xG, 14 ударов против пяти (3:2 в створ) — убийственное соотношение в пользу «Арсенала» по итогам первого тайма. Ещё бы забивать положенное. По-прежнему не набрал форму Эдегор. Положительные впечатления оставил разве что юный Льюис-Скелли, чей дриблинг на фоне атакующих одноклубников казался мессиподобным.

Александер Исак празднует гол «Арсеналу» Фото: Serena Taylor/Newcastle United via Getty

В начале второй половины «Арсеналу» прилетело заодно и от Гордона, за что спасибо также Исаку: Александер принял прострел Мёрфи и чётко пробил низом в дальний угол, а Энтони подкараулил сейв Райи. Лондонцы и дальше создали уйму шансов. Проблема в том, что у них не нашлось вожака. Того, кого не подводит реализация, как неточно кивнувшего головой с линии вратарской Хаверца. Примеров предостаточно: Исак в «Ньюкасле», Салах в «Ливерпуле», Палмер – в «Челси» и далее-далее-далее.

Завладев комфортным перевесом, «Ньюкасл» всем составом встал в оборону. Сработало. Привычную статистику оценили, её соотношение особо не изменилось, теперь сравним количество заблокированных ударов: 10 на 1 в пользу «сорок». По угловым, наоборот, получилось 1 на 11. И вот так добыл «сухарь» Дубравка, причём без ярких спасений.

Команда Хау умеет не только выжимать максимум в атаке, но и парковать «автобус». Именно это и принесло ей солидное преимущество перед ответным матчем. Возможно, что-либо исправил бы Стерлинг, но Артета его так и не выпустил. Неужели Рахим настолько плох? Отыграться с 0:2 против такого «Ньюкасла» будет архисложно.