Владелец клуба в Англии проплыл по затопленному полю на байдарке. Видео

Владелец клуба проплыл по полю на байдарке. Видео

Из-за сильнейших ливней в Англии затопило стадион «Энсти Номадс». Катаклизм вынудил команду из седьмого дивизиона перенести матч с «Шепшед». После отмены игры владелец «Энсти Номадс» решил не отчаиваться и проплыл по полю на байдарке!