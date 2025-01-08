Лучшие матчи эпохи Дешама в сборной Франции. Мегакамбэки, финалы ЧМ и не только

Эпохальное событие для сборной Франции. Главный тренер команды Дидье Дешам объявил об уходе после чемпионата мира 2026 года.

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «Я здесь не для того, чтобы делать объявление, но это будет 2026 год. Я работаю со сборной с 2012-го, контракт рассчитан до 2026-го, до следующего чемпионата мира. А дальше — всё, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело чёткое решение. Я выполняю работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла высочайший уровень. Но 2026 год — очень хороший момент для расставания. Никогда не хочется прекращать, когда всё так красиво. Однако нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но тоже получится очень хорошей. 14 лет — большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более если учитывать требования. Главное, что французская сборная остаётся на вершине, где она и была на протяжении многих лет».



Как сообщает Le Parisien, основной кандидат на замену Дешаму — экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Дидье работает в сборной Франции с 2012 года: за это время команда выиграла ЧМ-2018 в России и Лигу наций — 2021. Также она добиралась до финала ЧМ-2022, Евро-2016 и полуфинала Евро-2024. Дешам с Францией подарили большое количество крутых встреч. А мы предлагаем вам выбрать главную из них.

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