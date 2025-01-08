Лучшие матчи эпохи Дешама в сборной Франции. Мегакамбэки, финалы ЧМ и не только

Эпохальное событие для сборной Франции. Главный тренер команды Дидье Дешам объявил об уходе после чемпионата мира 2026 года.
«Я здесь не для того, чтобы делать объявление, но это будет 2026 год. Я работаю со сборной с 2012-го, контракт рассчитан до 2026-го, до следующего чемпионата мира. А дальше — всё, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело чёткое решение. Я выполняю работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла высочайший уровень. Но 2026 год — очень хороший момент для расставания. Никогда не хочется прекращать, когда всё так красиво. Однако нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но тоже получится очень хорошей. 14 лет — большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более если учитывать требования. Главное, что французская сборная остаётся на вершине, где она и была на протяжении многих лет».
Как сообщает Le Parisien, основной кандидат на замену Дешаму — экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Дидье работает в сборной Франции с 2012 года: за это время команда выиграла ЧМ-2018 в России и Лигу наций — 2021. Также она добиралась до финала ЧМ-2022, Евро-2016 и полуфинала Евро-2024. Дешам с Францией подарили большое количество крутых встреч. А мы предлагаем вам выбрать главную из них.
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Франция — Аргентина — 4:3, 30 июня 2018 года, ЧМ-2018, 1/8 финала
Самый яркий матч чемпионата мира в России. Лионеля Месси, который был в трёх шагах от трофея, остановил 19-летний Килиан Мбаппе. Французский форвард оформил дубль, а защитник Бенжамен Павар забил самый красивый мяч турнира. Хотя к 48-й минуте аргентинцы даже вели в счёте — 2:1. Болельщики на стадионе в Казани увидели семь забитых мячей. А Франция добыла самую тяжёлую победу на ЧМ-2018.
Франция — Хорватия — 4:2, 15 июля 2018 года, ЧМ-2018, финал
Франция забрала второй кубок мира в своей истории. В финале в «Лужниках» команде Дешама неожиданно противостояла Хорватия. Да, балканцы по ходу турнира показали классный футбол (в четвертьфинале выбили Россию), часто вымучивая победы. Однако Францию обыграть не вышло. К 65-й минуте команда Дешама вела со счётом 4:1. Затем голкипер Уго Льорис «привёз» гол в свои ворота, но это не помешало французам выиграть. Дешам стал третьим человеком в истории, взявшим чемпионат мира и как тренер, и как игрок. Ранее это удавалось бразильцу Марио Загалло и немцу Францу Беккенбауэру.
Аргентина — Франция — 3:3 (4:2 пен.), 18 декабря 2022 года, ЧМ-2022, финал
Сборная Франции вышла во второй финал чемпионата мира подряд. Но на этот раз взять трофей не вышло. Вместе с Аргентиной команда Дешама выдала один из лучших финалов в истории футбола. К 80-й минуте французы уступали со счётом 0:2, но затем Килиан Мбаппе реализовал пенальти. А в следующей атаке забил ещё — и сравнял! В экстра-таймах Мбаппе оформил хет-трик, а у Аргентины забил Лео Месси. На 120+3-й минуте французы могли вырвать победу, но голкипер аргентинцев Мартинес потащил удар Рандаля Коло Муани. А в серии пенальти французам снова не повезло — трофей отправился в Аргентину.
Германия — Франция — 0:2, 7 июля 2016 года, Евро-2016, полуфинал
Сборная Франции шла за третьим трофеем Евро в истории. К счастью, турнир 2016 года проходил дома. И в полуфинале команда Дидье Дешама встретила самого тяжёлого соперника — Германию. Немцы были действующими чемпионами мира и находились в отличной форме. Однако Франция остановила Германию: Антуан Гризманн забил по мячу в каждом из таймов и вывел свою команду в финал. Команда Дешама выдала классный матч, не позволив немцам показать лучший футбол.
Англия — Франция — 1:2, 10 декабря 2022 года, ЧМ-2022, 1/4 финала
Классический матч двух европейских топ-сборных состоялся в четвертьфинале ЧМ-2022. Тяжело выделить команду, которая показала лучший футбол. И Франция, и Англия заслуживали выход в следующий раунд. Но удача улыбнулась действующим чемпионам мира. На 81-й минуте судья Вилтон Сампайо после вмешательства VAR назначил пенальти в ворота Франции при счёте 2:1. Гарри Кейн уже реализовал 11-метровый в начале второго тайма. Но вторая попытка оказалась провальной: форвард пробил выше створа. И Англия поехала домой. А Франция оказалась в полуфинале.
Франция — Бельгия — 1:0, 10 июля 2018 года, ЧМ-2018, полуфинал
За шаг до финала ЧМ-2018 французы встретились с ещё одним фаворитом турнира. Бельгия находилась в лучшем состоянии в истории: все футболисты «золотого» поколения были на пике формы. Бельгийцы сначала выдали камбэк в 1/8 финала с Японией (3:2), а на следующем этапе выбили Бразилию (2:1). Но Францию обыграть не вышло. Встреча получилась очень тяжёлой для обеих сборных. Минимум моментов, много эмоций и всего один гол. Его на 51-й минуте забил Самуэль Юмтити после подачи с углового. Он и вывел Францию в финал первенства планеты в России.
Франция — Украина — 3:0, 20 ноября 2013 года, ответный матч плей-офф отборочного цикла ЧМ-2014
Один из крутейших камбэков сборной Франции в эпоху Дешама. Жеребьёвка свела Францию и Украину в раунде плей-офф квалификации ЧМ-2014 в Бразилии. И первый матч в Киеве закончился победой хозяев — 2:0. Большая сенсация была очень близка. Однако дома Франция разгромила Украину со счётом 3:0. Интересно, что дубль оформил защитник Мамаду Сако. Французам помогло удаление Евгения Хачериди в начале второго тайма. Так Дешам поехал на первый чемпионат мира в качестве тренера.
Испания — Франция — 1:2, 10 октября 2021 года, Лига наций, финал
После крутого камбэка в полуфинале у Франции не было морального права уступить в решающей встрече. И снова французам пришлось отыгрываться: на 64-й минуте Микель Оярсабаль открыл счёт. Но уже в следующей атаке ответный мяч забил Карим Бензема. А ближе к концовке Килиан Мбаппе вывел французов вперёд, замкнув классную передачу от Тео Эрнандеса. И снова эта могучая тройка принесла Франции победу! А заодно – и трофей Лиги наций.
Бельгия — Франция — 2:3, 7 октября 2021 года, Лига наций, полуфинал
Эпичный камбэк выдала Франция в полуфинале Лиги наций в 2021 году. Бельгия забила Уго Льорису два мяча в первом тайме. Однако после перерыва царила уже Франция: Бензема, Мбаппе и Тео Эрнандес оформили по голу. И команда Дидье Дешама отправилась в финал Лиги наций, ставший вторым в истории турнира.
Уругвай — Франция — 0:2, 06 июля 2018 года, ЧМ-2018, 1/4 финала
Уругвай легко прошёл групповой этап на чемпионате мира 2018 года (попутно разгромив Россию — 3:0). А в 1/8 финала команда Оскара Табареса выбила Португалию с Криштиану Роналду (2:1). Но в четвертьфинале уругвайцев поджидала Франция — один из главных фаворитов. Возможно, если Уругвай встретил бы соперника попроще, то оказался бы в следующем этапе. Но Франция грамотно засушила игру, воспользовавшись своими моментами. Уверенная победа 2:0 и выход в полуфинал.
Швейцария — Франция — 2:5, 20 июня 2014 года, ЧМ-2014, групповой этап, 2-й тур
Франция стартовала на ЧМ-2014 с разгромной победы над Гондурасом (3:0). Ожидаемо. А затем команда Дидье Дешама разнесла крепкую Швейцарию — 5:2. К 73-й минуте французы забили пять безответных мячей и расслабились только к концу встречи (пропустили на 81-й и 87-й минутах). Эта красивая победа обеспечила Франции выход в плей-офф турнира.
Португалия — Франция — 0:0 (3:5 пен.), 5 июля 2024 года, Евро-2024, 1/4 финала
На Евро-2024 сборная Франции выглядело блёкло. Однако результат команда Дешама раз за разом добывала. В четвертьфинале французы в серии пенальти разобрались с Португалией. За 120 минут обе сборные создали не так много моментов — игра походила на шахматную партию двух гроссмейстеров. На Евро-2024 эта тенденция стала обыденностью для топ-команд. В серии пенальти Франция реализовала все пять попыток, а у Португалии Жоау Феликс угодил в штангу.
Франция — Германия — 1:0, 15 июня 2021 года, Евро-2020, групповой этап, 1-й тур
Французы и немцы встретились на втором чемпионате Европы подряд. И снова команда Дешама оказалась сильнее — 1:0. Встреча вновь получилась тяжёлой для обеих сборных. Единственный мяч — автогол Матса Хуммельса на седьмой минуте. Поражение не помешало Германии выйти в плей-офф со второго места, а Франция заняла первую строчку.