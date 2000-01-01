5 самых подорожавших команд за год в топ-5 лигах
Недавно мы публиковали рейтинг самых подешевевших клубов топ-5 лиг в 2024 году. Теперь давайте посмотрим, как выглядит список команд, чьи составы больше всех прибавили в стоимости.
5-е место — «Осер»
Бургундцы подорожали в 2024-м на 142,2%, то есть на € 38,05 млн.
4-е место — «Венеция»
Итальянский клуб прибавил в стоимости на 147%, то есть на € 39,4 млн.
3-е место — «Парма»
«Крестоносцы» подорожали в 2024-м на 152,8%, то есть на € 82 млн.
2-е место — «Комо 1907»
Итальянская команда прибавила в стоимости на 241,9%, то есть на € 69,9 млн.
1-е место — «Ипсвич Таун»
«Синие» подорожали в 2024-м на 502,3%, то есть на € 196,65 млн.
5 самых подорожавших команд в 2024 году в топ-5 лигах Европы
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