Телохранитель Месси удивил своими тренировками
Телохранитель Лионеля Месси продолжает удивлять своими тренировками. Только посмотрите, как Яссин Чуэко поддерживает форму в межсезонье!
Телохранитель Месси удивил своими тренировками. Видео
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