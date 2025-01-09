Топ-клубы АПЛ борются за «нового Роналду». Он уже повторил гол-шедевр Марадоны

В начале января стало известно, что топ-клубы Европы включились в борьбу за 17-летнего игрока лиссабонского «Спортинга» Жеовани Кенду. Как сообщил инсайдер Руди Галетти, на трансфер португальского вингера уже в зимнее окно нацелены «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «ПСЖ». При этом в контракте юноши прописаны сумасшедшие отступные — € 100 млн. Что же это за уникум такой вырос в системе «Спортинга»? Рассказываем.

«Спортинг» подарил миру множество звёзд, а самая яркая из них — Криштиану Роналду. Когда осенью 2024-го лучший бомбардир в истории сборной Португалии и Кенда пересеклись в национальной команде, случилось, кажется, нечто символичное. Один великий талант встретился с другим, чтобы, возможно, передать эстафету.

«Многие из молодых стесняются заговорить со мной, — рассказывал Роналду. — Я уже встречался с Кендой — подошёл к нему и спросил: «Ты восстановился после матча?» Видел, что он смутился. Не говорю, что меня воспринимают как отца, скорее как старшего брата. Некоторым я гожусь в отцы».

По версии Transfermarkt, на сегодняшний день Кенда — четвёртый по стоимости в мире среди игроков 2007 года рождения. Он оценивается в € 30 млн. Дороже португальского вингера только испанцы из «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси, а также Эстевао Виллиан из «Палмейраса». Этот форвард по прозвищу Мессиньо («Маленький Месси») стал третьим бомбардиром чемпионата Бразилии в завершившемся сезоне и «тянет» уже на € 50 млн.

Жеовани Кенда в «Спортинге» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Но вернёмся к Кенде. Жеовани родился в Гвинее-Бисау и в детстве переехал с семьёй в Португалию. В девять лет начал заниматься футболом в команде «Дамайенсе». Быстро обратил на себя внимание скаутов академий топ-клубов страны и вскоре попал в «Бенфику». Однако в школе лиссабонских «орлов» Кенда надолго не задержался — связал свою судьбу с их принципиальным соперником «Спортингом».

«Бенфика» упустила Кенду из-за невыполненного обещания. Мальчишке сказали, что он будет жить в академии и получит там комнату, чтобы не приезжать на тренировки отдельно, но затем нарушили своё слово. Когда семья игрока узнала, что места для Жеовани нет, приняла поступившее предложение «Спортинга». В какой-то момент в «Бенфике» передумали и пытались вернуть Кенду разными способами — предложили всё-таки место в академии с ежемесячной зарплатой, затем пробовали надавить. Тем не менее Жеовани уже сказал «да» лиссабонским «львам» и не захотел отказываться от своего решения.

В «Спортинге» Кенда продолжал прогрессировать, вызывался в юношеские сборные Португалии. За национальную команду U17 сыграл на двух чемпионатах Европы в 2023 и 2024 годах. На втором турнире португальцы дошли до финала, где уступили Италии (0:3). За сборную этого возраста Жеовани набрал 6+4 в 18 матчах. Его гол в ворота Марокко сравнивали с шедеврами Диего Марадоны. Подхватив мяч на своей половине поля, он обыграл шестерых и самостоятельно завершил атаку.

В августе 2023-го Кенда подписал профессиональный контракт со «Спортингом» и отыграл прошлый сезон в фарм-клубе «львов». Тогдашний главный тренер первой команды Рубен Аморим привлекал вингера к работе с основой, более того, включал его в заявку на матч плей-офф Лиги Европы с «Аталантой» и на игру Примейры с «Эшторилом». Именно при Амориме, возглавляющем сейчас «Манчестер Юнайтед», и дебютировал за «Спортинг» Жеовани. Интересно, даст ли этот факт преимущество манкунианцам в переговорах о трансфере Кенды? Согласно инсайду A Bola, «МЮ» готов заплатить как минимум € 40 млн за вингера.

Первым для Кенды стал матч за Суперкубок Португалии с «Порту». Аморим поставил юношу на позицию правого латераля — Жеовани должен был закрывать весь фланг в схеме 3-4-3, хотя по своим качествам он чисто атакующий футболист. Игра получилась совершенно невероятной. К 24-й минуте «Спортинг» повёл со счётом 3:0, но затем трижды пропустил. А в дополнительное время «Порту» вырвал победу — 4:3. Кенда забил третий мяч «львов» и оказался самым молодым автором гола в истории клуба (в возрасте 17 лет и 95 дней). Превзошёл рекорды Симау и Роналду.

Аморим был впечатлён мастерством воспитанника академии «Спортинга»: его скоростью, дриблингом, умением играть в пас на ограниченном пространстве. «Он может действовать на нескольких позициях, — признавался Рубен. — У него много качеств и уверенности… Кенда очень талантлив и очень зрел. Он понимает игру, как взрослый. Но я не хочу говорить слишком много, потому что он ещё мальчик и нужно быть осторожным».

Разумеется, Жеовани ещё есть куда расти. Это касается и действий без мяча, и реализации моментов. В нынешнем сезоне он поучаствовал уже в 28 встречах «Спортинга» во всех турнирах (22 раза выходил в основе) и забил только два гола. Второй — в ворота «Фамаликана» в Примейре. Кроме того, у 17-летнего вингера пять голевых передач, включая одну в домашнем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В той встрече Кенда отыграл 84 минуты и помог «Спортингу» разнести команду Хосепа Гвардиолы — 4:1.

Вызов в сборную Португалии стал, конечно, авансом для Кенды. Он ещё не дебютировал за национальную команду, но попадал в заявку на матчи Лиги наций с Шотландией и Хорватией. Бернарду Силва говорит о Жеовани: «Не люблю выделять игроков, но все мы отметили талант Кенды. Он играет на позиции, которую я тоже могу занимать на поле. Он, вероятно, украдёт моё место. В его возрасте я даже не играл в молодёжных командах «Бенфики»!