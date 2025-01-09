Бывшие звёзды, которые тренируют слабые команды. Клюйверта занесло совсем далеко!

Легендарный нидерландский нападающий Патрик Клюйверт возглавил сборную Индонезии. Экс-футболист подписал двухлетний контракт с опцией продления, а помогать ему будут соотечественники — Алекс Пастор и Данни Ландзат. Кроме того, ассистентами главного тренера будут два местных индонезийских специалиста.

Тренерская карьера у Патрика получается не такой яркой, как игровая. Самостоятельно он возглавлял сборную Кюрасао, молодёжки «Аякса» и «Твенте», а также турецкий «Адана Демирспор». А кто ещё из крутых футболистов прошлого работает не в самых известных командах?

Стивен Джеррард («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия)

Стивен Джеррард Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Тренерская карьера у легенды «Ливерпуля» получается трудной. Неплохая работа с молодёжкой родного клуба, затем золото чемпионата Шотландии с «Рейнджерс» и приглашение в АПЛ. Стивен возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2021 года. Но в Бирмингеме у Джеррарда не получилось: 14-е место в чемпионате-2021/2022 и 17-е промежуточное — в следующем сезоне. Осенью 2022-го тренера уволили.

В июле 2023 года Джеррарда позвали в Саудовскую Аравию. На Ближнем Востоке смотрели не столько на тренерские навыки, сколько на статусность. И англичанин согласился на многомиллионное предложение скромного «Аль-Иттифака». В последний раз клуб становился чемпионом Саудовской Аравии в 1987 году. А в XXI веке только в 2011-м залетел в топ-3.

С Джеррардом ситуация кардинально не улучшилась. Сезон-2023/2024 команда завершила на шестом месте. А после 13 туров нынешнего чемпионата идёт на 11-й строчке. Предпосылок к скорому возвращению Стивена в АПЛ или любую из топ-лиг Европы нет.

Игор Бишчан («Аль-Ахли», Катар)

Игор Бишчан Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Бишчан с 2000 по 2005 год выступал за «Ливерпуль». Вместе с клубом он взял Лигу чемпионов — 2005 (остался в запасе на матч с «Миланом»), а затем покинул Англию. Игор завершил карьеру в 2012-м в составе родного загребского «Динамо». А тренировать Бишчан начал с 2016 года: поработал в хорватских «Рудеше», «Риеке», загребском «Динамо», сборной Хорватии U21 и словенской «Олимпии».

А затем Игор отправился на Ближний Восток. В 2023-м он неудачно поработал в саудовском «Аш-Шабабе», а с июля 2024 года тренирует катарский «Аль-Ахли». Хорват вместе с клубом занимает третье место в турнирной таблице лиги после 11 туров. Интересно, что Бишчан тренирует чемпиона мира 2014 года Юлиана Дракслера.

Роберт Просинечки (сборная Черногории)

Роберт Просинечки Фото: Dan Mullan/Getty Images

Просинечки — легенда «Црвены Звезды» и сборной Хорватии. Также Роберт выступал за мадридский «Реал», «Барселону» и «Севилью». В общем, карьера у полузащитника выдалась достойной.

Но в качестве тренера Просинечки до вершин так и не добрался. Он работал в «Црвене Звезде», сборных Азербайджана, Боснии и Герцеговины, а также в клубах чемпионата Турции. А с февраля 2024-го Роберт тренирует сборную Черногории. Под его руководством команда провела 10 матчей: одержала три победы (над Беларусью, Северной Македонией и Турцией) и уступила в семи встречах.

Паулу Бенту (сборная ОАЭ)

Паулу Бенту Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Бенту — экс-игрок «Бенфики», «Спортинга» и «Реала Овьедо». За испанский клуб Паулу выступал вместе с россиянином Виктором Онопко. В октябре 2005-го (спустя год после окончания карьеры) Бенту возглавил основную команду «Спортинга». А с 2010 по 2014 год он работал в сборной Португалии.

Затем португалец тренировал в разных странах: бразильский «Крузейро», китайский «Чунцин Лифань», греческий «Панатинаикос», сборная Южной Кореи. А с июля 2023-го Паулу взялся за самый экспериментальный проект — сборную ОАЭ. Вместе с ней Бенту добрался до 1/8 финала Кубка Азии. А в отборочной группе ЧМ-2026 ОАЭ занимает третье место.

Золтан Гера («Кечкемет», Венгрия)

Золтан Гера Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Гера провёл девять лет в АПЛ, выступая за «Вест Бромвич» и «Фулхэм». Золтан — знаковая фигура для венгерского футбола. На его счету 97 матчей за сборную Венгрии. В 2018 году Гера завершил игровую карьеру и перебрался на тренерскую скамейку. Первая самостоятельная работа — молодёжка сборной Венгрии (2019-2024). Затем Золтан возглавил «Вашаш» (Вторая лига), а с октября 2024-го работает в «Кечкемете». За девять встреч клуб под руководством Геры одержал всего одну победу. «Кечкемет» занимает последнее, 12-е место в чемпионате Венгрии. Не лучший результат.

Адриан Муту («Петролул», Румыния)

Адриан Муту Фото: David Balogh/Getty Images

Один из самых крутых футболистов в списке. Правда, стать топ-звездой Муту помешала история с дисквалификацией из-за запрещённых веществ. Однако Адриан всё равно выступал за «Челси», «Фиорентину» и «Ювентус». Хорошая карьера.

Тренировать Муту начал в 2018 году. Больших достижений до сих пор нет. Хотя в первой половине 2024-го он возглавлял один из самых больших клубов Румынии — «ЧФР Клуж». А 31 декабря 2024 года Адриан возглавил «Петролул». Команда занимает шестое место в таблице и всего на шесть очков отстаёт от лидирующих «Стяуа» и «Университати». Есть шанс зацепиться за медали!

Мауро Каморанези («Анортосис», Кипр)

Мауро Каморанези Фото: Domenic Aquilina/Getty Images

Легенда «Ювентуса» и сборной Италии. Чемпион мира — 2006. Важное имя для мирового футбола. Однако с тренерской деятельностью у Каморанези не всё так круто. Самая статусная работа — в словенском «Мариборе» (2020-2021). С 2015-го у Мауро нет ни одного титула. Однако кипрский «Анортосис» всё равно позвал Каморанези в ноябре 2024 года. Пока что выходит неплохо: четыре победы и ничья в семи матчах. В таблице чемпионата Кипра «Анортосис» занимает седьмое место после 17 встреч.

Волкан Демирель («Бодрум», Турция)

Волкан Демирель Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Демирель — знаковая фигура для «Фенербахче» и сборной Турции. А с 2019-го Волкан начал тренерскую деятельность. Он работал в штабе «Фенербахче», а в декабре 2021 года возглавил «Карагюмрюк». Не очень успешно. Спустя полгода Демиреля уволили, но уже через два месяца его позвал «Хатайспор». Вместе с клубом Волкан пережил землетрясение на юго-востоке Турции в 2023 году. Команда не выступала во второй половине сезона-2022/2023, но ей сохранили место в Суперлиге. Однако это не спасло Демиреля от увольнения в мае 2024 года. Команда финишировала всего в одном очке от зоны вылета — нервно.

В ноябре 2024-го Волкан взялся за новую работу — в «Бодруме». У россиян это место ассоциируется с отдыхом, однако клуб в 2024 году поднялся в Суперлигу. После 17 туров «Бодрум» находится в зоне вылета. Но шансы на спасение ещё есть. У Демиреля важная задача.

Арда Туран («Эюпспор», Турция)

Арда Туран Фото: Ahmad Mora/Getty Images

У Демиреля тренерская карьера складывается не очень успешно, а вот Арда Туран — открытие. Полузащитник был главной звездой турецкого футбола 2000-2010-х. И теперь превращается в крутого тренера. В 2023 году Арда возглавил «Эюпспор». Сначала Туран вывел клуб в Суперлигу. А в нынешнем сезоне команда занимает четвёртое место в турнирной таблице! И борется за попадание в еврокубки. У Турана большие планы: «Одна из моих главных целей в качестве тренера — выиграть Лигу чемпионов с «Атлетико». Но надо признать, для этого ещё слишком рано». Верим?