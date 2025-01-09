Пугающая проблема «Ливерпуля». Что творится с контрактами трёх главных звёзд?

Трент готов остаться при двух условиях, а для сохранения Салаха и ван Дейка нужно сделать исключение.

«Ливерпуль» провёл впечатляющую первую половину сезона. Команда лидирует в АПЛ, возглавляет таблицу в Лиге чемпионов, продолжает борьбу в Кубке Англии и Кубке лиги. Она проиграла всего один матч под руководством Арне Слота. Но есть и существенный минус. Клуб до сих пор не продлил контракт ни с Мохамедом Салахом, ни с Трентом Александер-Арнольдом, ни с Вирджилом ван Дейком. Через полгода они станут свободными агентами, если до того времени стороны не согласуют условия новых договоров.

«Ливерпуль» ведёт переговоры с каждым футболистом в индивидуальном порядке. Нет никакого коллективного договора в этом вопросе, так что приходится тратить больше времени. Салаху скоро исполнится 33 года, ван Дейку — 34, а Трента хочет заполучить лучший клуб Европы. Каждый из этих факторов сказывается на переговорах.

Есть и другие обстоятельства, которые так или иначе привели к задержке в вопросе новых контрактов для звёзд. Сюда можно отнести и неожиданный уход Джулиана Уорда с поста спортивного директора «Ливерпуля», и расставание с тренером Юргеном Клоппом. В итоге новому спортивному директору Ричарду Хьюзу поручили найти нового тренера на смену легенде.

Останутся ли Салах и Александер-Арнольд на «Энфилде»? Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Возможно, сами футболисты решили взять паузу и посмотреть, кого назначат на место Клоппа, а затем оценить работу нового тренера до переговоров о новом контракте. У того же Салаха в конце прошлого сезона испортились отношения с Клоппом, но теперь командой управляет другой тренер.

«Ветераны «Ливерпуля» — ван Дейк и Салах — хотели бы остаться, — утверждает The Guardian. — Пока неясно, на какой срок и за какую зарплату. Тем не менее «Ливерпуль» должен найти способ выйти из тупика. Этого требует влияние игроков на успехи команды. Салах забивает мячи и раздаёт голевые передачи, а ван Дейк незаменим в обороне.

Ситуация с Трентом отличается, и дело не только в возрасте. «Реал» сделал предложение о покупке игрока зимой, но получил отказ. Переговоры между игроком и «Ливерпулем» продолжаются. Сам Трент понимает, что у него есть возможность кардинально изменить жизнь в случае расставания с клубом, в системе которого он находится почти 20 лет».

Мохамед Салах

На сайте liverpool.com (если что, это не официальный сайт клуба) провели голосование среди болельщиков. Их попросили определиться с тем, кого из трёх футболистов нужно обязательно сохранить в команде. Салах победил с большим отрывом — египтянин набрал в шесть раз больше голосов, чем Александер-Арнольд.

Сам Салах ведёт себя так, словно смирился с уходом из «Ливерпуля». Он несколько раз публично говорил, что не исключает, что проводит последние месяцы в форме мерсисайдского клуба. Египтянин просит деньги, которые «Ливерпуль» пока не готов платить ему по новому контракту. Салах проводит монструозный сезон в 32 года, но его возраст немного смущает руководство клуба. Не факт, что Мо удастся играть на таком же уровне в ближайшие годы, а он претендует на приличную зарплату.

Мохамед Салах Фото: Getty Images

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Трент и Салах должны брать пример с ван Дейка. По мнению эксперта, нидерландец ведёт себя достойнее всех остальных в вопросе нового контракта. Салах не выдержал и ответил в социальных сетях: «Кажется, ты одержим мной!» — написал он в адрес Каррагера. «Я всегда был одержим тобой, Мо. Надеюсь, эта одержимость продолжится и в следующем сезоне», — ответил англичанин.

За Салахом пристально следят топ-клубы из Саудовской Аравии. У них много денег, и они готовы удовлетворить финансовый аппетит футболиста. С другой стороны, отъезд в Саудовскую Аравию после такого сезона в Англии будет шагом назад.

Трент Александер-Арнольд

Трента нередко ругают за игру в обороне. К примеру, ему досталось от Роя Кина после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:2). «Мы говорим о том, как блестяще Трент играет в атаке, но как он сегодня действовал в обороне! Это ужас! Похоже на игру школьника. Ходят разговоры о его отъезде в «Реал». Судя по тому, как Трент обороняется, он уйдёт в «Транмир Роверс» (клуб четвёртого английского дивизиона. — Прим. «Чемпионата»).

Экс-защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон считает, что критика может склонить игрока к переезду в Мадрид. «Да, у Трента были неудачные игры с точки зрения обороны, но команда всё равно побеждала. Если он снова выиграет чемпионат, то вряд ли кто-то что-то предъявит футболисту. Александер-Арнольд получает критику за пределами Ливерпуля в связи с неудачными действиями в защите, а в «Реале» такого не будет. Трудно отказаться от предложения такого клуба, как «Реал». Впрочем, мне кажется, что Трент выберет «Ливерпуль», если офферы двух клубов будут равными. Руководство мерсисайдцев должно было решить вопрос гораздо раньше, например, в прошлом году. Чем дольше затягивать, тем больше других клубов захотят переманить игрока, учитывая возможность получить его бесплатно».

Трент Александер-Арнольд Фото: Getty Images

Слухи о возможном переходе в «Реал» создают негативный фон вокруг футболиста. Он не лучшим образом провёл матч с «МЮ», и после этого болельщики заговорили, что игрок, вероятно, уже думает о Мадриде. «Ливерпуль» отказался продавать защитника зимой в надежде всё-таки уговорить его на подписание нового контракта. Но пока стороны далеки от этого. А «Реалу» очень нужен фланговый защитник, если учитывать возраст Дани Карвахаля и его историю с травмами.

Если верить журналисту Бену Джейкобсу, Трент готов продлить контракт с «Ливерпулем» при двух условиях. Он рассчитывает, что ему предложат договор минимум на три года. И дадут возможность стать капитаном «Ливерпуля» в долгосрочной перспективе. «По поводу Трента пока ничего не решено, всё варианты остаются открытыми», — сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Вирджил ван Дейк

Кажется, переговоры по новому контракту для защитника протекают гораздо спокойнее, нежели в двух других случаях. Этому очень рад всё тот же Каррагер. Требования ван Дейка по зарплате не столь высоки, как у Трента с Салахом, поэтому есть высокая вероятность, что Вирджил останется в команде.

Вирджил ван Дейк Фото: Getty Images

Журналист Орнштейн утверждает, что нидерландец подпишет новый контракт с «Ливерпулем». Как и Салах. «В «Ливерпуле» считают, что и Салах, и ван Дейк в конечном итоге подпишут контракты, — делится инсайдом Дэвид. — Насколько я понимаю, новый договор будет рассчитан на два года. Этого хочет Арне Слот, этого хотят спортивный директор Ричард Хьюз и оба игрока. Правда, им необходимо разобраться с финансовым аспектом. У владельцев «Ливерпуля» есть правило, согласно которому они не любят раздавать крупные контракты ветеранам. Но это уникальная ситуация, так что, возможно, они сделают исключение».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Ливерпуль» уверен, что продлит контракт с игроком. Сам ван Дейк тоже хотел бы остаться. С другой стороны, серьёзного прогресса в переговорах пока нет. На днях Салах опубликовал фотографию с Трентом и ван Дейком с матча с «Манчестер Юнайтед» и тем самым, видимо, на что-то намекнул. Интересно, сохранит ли «Ливерпуль» всех трёх футболистов?