Гави и Ямаль забили по мячу в каждом из таймов полуфинала с «Атлетиком». Увидим ли мы новый раунд «класико»?

Феерический день «Барсы»! Новость про Ольмо, курьёз с вратарём, а потом — выход в финал

На этой неделе мы узнаем имя победителя Суперкубка Испании. А пока определился первый финалист турнира.

В первом полуфинале встретились «Атлетик» и «Барселона». Мы уже привыкаем к тому, что матчи Суперкубка Испании проходят в Саудовской Аравии. Основной вратарь каталонского клуба Иньяки Пенья снова не попал в стартовый состав. Почему? Голкипер на несколько минут опоздал на сбор в отеле, и Флик такого не простил. Возобновивший карьеру Войцех Щенсны получил ещё один шанс.

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде разбил связку братьев Уильямсов. Иньяки вышел в основе, а Нико остался в запасе (ранее у него была травма лодыжки). По первым минутам стало понятно, что «Атлетику» придётся нелегко. «Барса» душила соперника прессингом и создавала момент за моментом. Жюль Кунде пробил прямо в Уная Симона, Рафинья из хорошей позиции запустил мяч выше створа. А ведь прошло меньше 10 минут!

«Атлетик» не справился с «Барселоной» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

По такой игре было интересно, сколько продержится оборона «Атлетика». «Барсе» хватило всего 17 минут, чтобы открыть счёт. Номинальные гости разыграли красивую комбинацию, которую Гави завершил ударом в касание. Молодой испанец оказался один в штрафной площади «Атлетика» и не простил соперника. Кстати, Гави отпраздновал гол в стиле Дани Ольмо — показал пальцем на запястье, где находились воображаемые часы. Перед матчем стало известно, что «Барсе» разрешили временно заявить игрока на вторую часть сезона.

К середине первого тайма каталонцы владели мячом 67% игрового времени. И должны были забивать второй, но Симон ногой отразил удар Рафиньи, а Ямаль пробил прямо в руки вратаря. «Атлетик» ответил в добавленное к первому тайму время — Иньяки Уильямс не переиграл Щенсного. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе сине-гранатовых.

«Барса» снова наказала соперника в начале второй половины. На этот раз Гави выступил в роли ассистента, а Ямаль прекрасно обработал мяч, развернулся, удрал от защитников и переиграл Симона ударом в ближний угол. Отличная заявка на выход в финал Суперкубка! Судьи проверили эпизод на предмет офсайда, но там всё было чисто.

Ламин Ямаль празднует гол Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Через пару минут Роберт Левандовски обязан был доводить счёт до разгромного, но из хорошей позиции пробил мимо створа. Вальверде подождал ещё 10 минут и выпустил на поле Нико Уильямса. «Атлетик» нанёс несколько ударов, но они не сильно потревожили Щенсного. В целом у польского вратаря было куда больше работы, нежели в недавней кубковой игре, однако он действовал надёжно.

Оскар де Маркос всё-таки отправил мяч в ворота Щенсного, однако сделал это из небольшого офсайда. Через несколько минут Иньяки Уильямс реализовал выход один на один с вратарём. 1:2? Нет. В дело вмешался VAR, и гол отменили из-за офсайда. Кажется, такое комбо окончательно «прибило» номинальных хозяев. «Барселона» заслуженно обыграла соперника и прошла в финал Суперкубка Испании. Если «Реал» справится с «Мальоркой», то нас ждёт очередной раунд «класико».