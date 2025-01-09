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Тоттенхэм — Ливерпуль — 1:0, обзор полуфинала Кубка английской лиги, травма Бентанкура, гол Бергвалля, 8 января 2025

«Ливерпуль» вдруг уступил и не забил сыну экс-легенды РПЛ! Но матч омрачило жуткое падение
Георгий Илющенко
Отчёт «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:0
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Бентанкур потерял сознание и прервал игру на 10 минут. А «Тоттенхэму» предстоит удерживать преимущество в ответной встрече.

Чуть более двух недель назад «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» накидали друг другу девять голов на двоих. Теперь они сошлись в полуфинале Кубка английской лиги. Получилось вообще не результативно, ещё и с безумной ситуацией с Бентанкуром.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

В заявке «Ливерпуля» из-за болезни не оказалось Собослаи, а в основе — Конате, Трента, Робертсона, Диаса и Нуньеса. Но уже по тренерскому решению. За обескровленный множеством травм «Тоттенхэм» в то же время дебютировал сын и полный тёзка легенды РПЛ нулевых — Антонин Кински. И да, он тоже вратарь — его «шпорам» сильно не хватало.

Начало получилось обескураживающим. Жаль, из-за нефутбольной причины. Бентанкур резко потерял сознание в чужой штрафной, ударился шеей о газон и, возможно, повредил руку. Выглядело это довольно жутко.

Уругвайцу около восьми минут оказывали помощь, после чего его под аплодисменты трибун унесли на носилках в кислородной маске. Спустя некоторое время «Тоттенхэм» сообщил, что полузащитник находится в сознании, разговаривает и отправится в больницу для дальнейшего обследования. Самое страшное позади, ура!

Родриго Бентанкура уносят с поля

Родриго Бентанкура уносят с поля

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Несмотря на все беды, «Тоттенхэм» вместе с выскочившим с лавки Джонсоном долго владел мячом и преимуществом. «Шпоры» будто объединились на фоне несчастного случая. «Ливерпуль» параллельно смотрелся блёкло, разве что один раз опасно рядом со штангой пробил Салах. Вдобавок на 30-й минуте пришлось из-за повреждения менять Куансу на Эндо. Только затем мерсисайдцы заиграли первым номером и создали несколько интересных подходов.

К первому тайму судья Стюарт Атвелл добавил 11 минут, а свисток на перерыв дал и вовсе на 57-й. И всё равно встреча проходила практически без опасных моментов. Как будто совсем не эти команды недавно устроили голевой парад в АПЛ.

Вторая половина получилась куда веселее. Алисону стало скучно, и он на ровном месте совершил дикий «привоз»: сперва коряво обыграл Бергвалля, а затем замешкался, дал ему перехватить мяч и отпасовать на Порро. Забить Педро самоотверженно помешал ван Дейк.

Алисон потерял мяч в борьбе с Бергваллем

Алисон потерял мяч в борьбе с Бергваллем

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Слот понял, что пора бы и поднажать, и сделал тройную рокировку: Гакпо, Брэдли и Жоту на Трента, Диаса и Нуньеса. Помогло. Дрэгушин практически с ленточки вынес мяч после удара Трента с лёта — Кински бы там не спас. Добивание Мак Аллистера оказалось чуть неточным.

Голы всё-таки состоялись. Первый — из офсайда: Соланке мог бы и не реализовывать выход один на один. Зато Доминик грамотно нашёл в чужой штрафной Бергвалля, и тот низом чётко уложил мяч в ближний угол. Правда, есть нюанс: за минуту до этого Лукас вполне мог получать вторую жёлтую за грубый подкат против Цимикаса. Английское судейство не перестаёт удивлять.

На последних минутах героем должен был стать Нуньес. А оказался Кински, отразив выстрел в противоход от уругвайца. Соперники отложили всё самое интересное на ответный матч. Но главное сейчас, конечно, — здоровье Бентанкура.

Как прошла другая полуфинальная игра:
«Арсенал» снова мощно доминировал. Но этого не хватило даже для ничьей
«Арсенал» снова мощно доминировал. Но этого не хватило даже для ничьей
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