Этот сезон «МЮ» — мрак. Но прогресс одного футболиста впечатляет

Амад Диалло был не особо нужен команде, а теперь без него не представить основу.

«Это должен быть год Амада Диалло», – так в июле сказал Эрик тен Хаг. Тренер уже пару месяцев как покинул «Манчестер Юнайтед», но его предсказание начинает сбываться. Прямо сейчас молодой парень приковывает к себе больше внимания, чем любой другой футболист в команде. Он делает то, что не удаётся остальным – забивает решающие голы в топ-матчах.

В середине декабря Диалло во встрече с «Манчестер Сити» сначала заработал пенальти, а потом забил победный мяч, позволив «МЮ» выиграть дерби Манчестера. В начале января вингер приехал на «Энфилд» и лишил «Ливерпуль» победы, забив в концовке. А ещё показывал жест, прикладывая указательный палец к губам, призывая игроков «Ливерпуля» быть потише.

Так откуда взялся этот дерзкий 22-летний парень?

Амад Диалло Фото: Carl Recine/Getty Images

Можно было уже забыть, что он перешёл в «МЮ» ещё четыре года назад. В «Аталанте» Диалло провёл лишь 64 минуты на взрослом уровне, но этого оказалось достаточно, чтобы Уле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Юнайтед» на тот момент) лично звонил вингеру по FaceTime и убеждал его переехать в Англию. Тогда на Амада было много претендентов, и «МЮ» пришлось отдать € 25 млн + ещё € 15 млн прописали в качестве бонусов.

Ключевым тут были вовсе не 64 минуты за «Аталанту», хоть парню и удалось забить в чемпионате Италии в ворота «Удинезе». Важен был уже сформировавшийся имидж футболиста. Когда он только появился в Италии, то «возил» сверстников из академии «Аталанты». В 13 лет выиграл итальянский чемпионат U15, а затем выделялся уже на тренировках с основой.

Папу Гомес экс-капитан «Аталанты» «Диалло было очень сложно остановить. Он играл прямо как Месси, приходилось бить его по ногам».

В «МЮ» ему потребовалось время. Оно и понятно – техничный 18-летний мальчик едва ли мог сразу выдержать силовой английский футбол. Так что сначала были аренды в «Рейнджерс» из чемпионата Шотландии и в «Сандерленд» – из Чемпионшипа. Именно во второй по силе английской лиге стало понятно, почему «МЮ» столько заплатил за худенького ивуарийца. В Чемпионшипе Диалло сразу забил 13 мячей, став лучшим бомбардиром команды в сезоне-2022/2023.

Амад Диалло Фото: Clive Mason/Getty Images

Правда, следующий сезон в «МЮ» не задался с самого начала. Первую половину он пропустил из-за травмы, а во второй либо оставался на скамейке, либо выходил на замену. В основе появился только в последних трёх турах. Уже тогда болельщики возмущались, почему тен Хаг давал Диалло так мало времени на поле.

Тут нужно сказать, что вингеры «МЮ» – это вообще отдельная каста. Криштиану Роналду ушёл со скандалом. Мэйсон Гринвуд покинул команду из-за судебных разбирательств. У Джейдона Санчо обнаружились ментальные проблемы. Антони вообще превратился в ходячий мем. Теперь Маркус Рашфорд по каким-то полумифическим причинам выбыл из заявки «МЮ». Есть, конечно, Алехандро Гарначо, но он зациклен на ударе и редко играет на партнёров. А ещё в отношении аргентинца есть подозрения, что он сливал стартовый состав «МЮ», но эта информация пока не получила подтверждения.

Амад Диалло выходит на поле Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Два месяца назад в «МЮ» пришёл новый тренер, который использует схему без классических вингеров. При Рубене Амориме команда обороняется с пятью защитниками в линию. И в своём первом же матче (с «Ипсвичем») португалец поставил Диалло правым фулбеком. При обороне он занимал место именно в пятёрке защитников. Но со временем Аморим отказался от этой идеи и теперь всё чаще использует Диалло в верхней тройке – скорее в качестве правой «восьмёрки», потому что ширину атаки по-прежнему дают фулбеки вроде Нуссайра Мазрауи и Диогу Дало.

В этом сезоне Диалло дважды стал лучшим игроком месяца в «МЮ» – в августе и декабре. Он с Бруну Фернандешем лидирует по количеству ассистов, хотя выходил на поле реже капитана. А ещё у Амада больше всех в «МЮ» касаний в чужой штрафной (77 раз), и он показывает хорошие цифры по продвижению мяча на дриблинге. А если взять реализацию, то он – один из немногих в команде, у кого она положительная в этом сезоне.

Амад Диалло (с мячом) Фото: Alex Pantling/Getty Images

Диалло думал уходить из команды, потому что мало играл при тен Хаге. Но после ухода нидерландского тренера у Амада уже пять ассистов, заработанный пенальти и те самые голы в ворота «Сити» и «Ливерпуля». И это только в чемпионате за два месяца. В Кубке лиги – ещё 1+1.

Недавно журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «МЮ» готов продать более половины футболистов, но Диалло относится к числу неприкасаемых. Его контракт заканчивался в конце этого сезона, однако была опция продления ещё на год. «МЮ» решил не активировать этот пункт, а вместо него заключить новое соглашение. В четверг футболист подписал контракт сроком до 2030 года. Хоть в чём-то у «МЮ» наступила определённость.