Антонин Кински-младший мило отметил дебют за «Тоттенхэм» с семьёй. Видео

Сын Кински мило отметил дебют за «Тоттенхэм»

Антонин Кински-младший, сын легенды «Сатурна», дебютировал за «Тоттенхэм» в игре с «Ливерпулем» (1:0). Первый матч 21-летнего вратаря в полуфинале Кубка лиги вышел идеальным: «сухарь», победа и милое празднование в объятиях семьи.