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Лидеры топ-клубов АПЛ по количеству матчей
Лидеры топ-клубов АПЛ по количеству матчей
Телеграм-канал «Мяч Production» составил список рекордсменов в топ-клубах Европы по встречам. Кто же оказался в лидерах в АПЛ?
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«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм»
Больше всего матчей за «шпор» провёл Гари Мэббатт — 495. Среди нынешних футболистов по этому показателю лидирует Сон Хын Мин — 432 игры.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед»
Рекордсмен по количеству матчей в составе «красных дьяволов» — Райан Гиггз. На его счету 963 игры. В текущем составе лучший по этому показателю — Маркус Рэшфорд с 426 играми.
«Челси»
«Челси»
Больше всего матчей за «синих» провёл Джон Терри — 717. Среди нынешних игроков по этому показателю лидирует Рис Джеймс — 162 встречи.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль»
Рекордсмен по количеству матчей в составе мерсисайдцев — Иэн Каллаган. На его счету 828 игр. В текущем составе лучший по этому показателю — Мохамед Салах с 377 встречами.
«Арсенал»
«Арсенал»
Больше всего матчей за «канониров» провёл Тони Адамс — 606. Среди нынешних футболистов по этому показателю лидирует Букайо Сака — 250 игр.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити»
Рекордсмен по количеству встреч в составе «горожан» — Давид Сильва. На его счету 436 игр. В текущем составе лучший по этому показателю — Кевин Де Брёйне с 400 матчами.
Лидеры топ-клубов АПЛ по количеству матчей
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