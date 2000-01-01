Вратарь перешёл в «Ланс» на один день. Зачем?
«Марсель» провёл крайне странный трансфер своего вратаря. Пау Лопес был отдан в аренду в «Ланс», но спустя сутки покинул клуб. Почему?
Череда трансферов
Права на Пау принадлежат «Марселю», но первую половину сезона голкипер провёл в аренде в «Жироне». Правда, в Испании Лопес всё время сидел на лавке запасных. В начале этого года «Марсель» решил отдать вратаря в аренду в «Ланс» до конца сезона.
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Все нюансы контракта были улажены, Пау даже был представлен в новом клубе. Вот только оказалось, что соглашение с «Жироной» было рассчитано до лета, в итоге Лопесу пришлось возвращаться в Испанию.
Вратарь перешёл в «Ланс» на один день. Зачем?
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