Вратарь перешёл в «Ланс» на один день. Зачем?

Череда трансферов

Права на Пау принадлежат «Марселю», но первую половину сезона голкипер провёл в аренде в «Жироне». Правда, в Испании Лопес всё время сидел на лавке запасных. В начале этого года «Марсель» решил отдать вратаря в аренду в «Ланс» до конца сезона.