Самые длинные беспроигрышные серии в 2024 году
Продолжаем подводить итоги 2024 года. Каким командам удалось выдать самые длинные серии без поражений в топ-15 лигах по версии Transfermarkt?
5-6-е место — «Абердин»
«Красные» не проигрывали 26 матчей подряд: с 16 марта по 30 октября.
5-6-е место — «Байер»
Серия без поражений клуба из Леверкузена составила 26 встреч: с 13 января по 18 мая.
3-4-е место — «Манчестер Сити»
«Горожане» не проигрывали 28 матчей подряд: с 7 января по 19 мая.
3-4-е место — «Спарта»
Серия без поражений пражского клуба составила 28 встреч: с 17 марта по 22 сентября.
2-е место — «Фейеноорд»
Клуб из Роттердама не проигрывал 29 матчей подряд: с 14 января по 14 сентября.
1-е место — «Реал»
Серия мадридцев без поражений составила 36 встреч: с 21 января по 29 сентября.
Самые длинные беспроигрышные серии в 2024 году
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