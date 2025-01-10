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Трансферы РПЛ зима 2025, почему Зенит, Краснодар, Спартак, Динамо никого не купили, слухи, как было год назад

Топ-клубы РПЛ немного странно ведут себя на трансферном рынке. Год назад всё было иначе
Дмитрий Зимин
Трансферы РПЛ зима-2025
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«Зенит» и «Краснодар» к аналогичному периоду уже провели топ-сделки.

Российский футбол постепенно просыпается после месячной паузы. Команды вскоре полетят на сборы, нас ждут товарищеские матчи, большой турнир на Ближнем Востоке и бесконечный поток трансферных слухов. При этом каждый тренер наверняка скажет: как было бы здорово, если бы новички подъехали раньше – желательно уже к первому сбору. Ведь интеграция в коллектив и тактические идеи – процесс сложный и не всегда быстрый.

Удивительно, но к 9 января ни один российский топ-клуб не объявил о каких-либо подписаниях. Да, в медиа просачивалось множество слухов, однако пока никакой конкретики. При этом год назад ситуация была другой. Хоть и расклад в таблице похожий: «Краснодар» – в лидерах, «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» – в статусе преследователей.

Бывало и такое:
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В 2024-м «Зенит» подписал всех ещё до выхода из отпуска. Помогло?

Уже к началу января 2024-го на трансферном рынке мы получили от «Зенита» подтверждение: отпускать «Краснодар» вперёд никто не намерен. И если для этого надо потратиться, клуб к этому готов. 4 января «Зенит» объявил о подписании центрального защитника Нино. Через четыре дня на официальном сайте появилась новость о трансфере Артура. А 9 января договорились с Ильзатом Ахметовым. С учётом того, что петербуржцы вышли из отпуска 11-го числа, клуб осуществил все зимние трансферы даже до первой тренировки. Также к команде Сергея Семака добавился Педро – однако там другая ситуация, ведь трансфер юного бразильца оформили ещё летом, но оставили парня на полгода в Бразилии.

«Краснодар» год назад тоже развил бурную деятельность для сохранения первого места. 5 января клуб представил Кевина Кастаньо, которого презентовали чуть ли не как будущую звезду лиги. Игрок сборной Колумбии пришёл на проблемную позицию в опорной зоне. Реальность оказалась немного другой, но это уже не так важно. Плюс клуб весь январь вёл активные переговоры по переходу Джона Ариаса из «Флуминенсе». Прийти к соглашению не удалось, поэтому уже в феврале «Краснодар» купил Виктора Са.

Кевин Кастаньо (слева)

Кевин Кастаньо (слева)

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Спартак» был чуть менее активен на рынке, чем две команды с лидирующих мест. Хотя на тот момент клуб вряд ли смирился, что уже не сможет ни за что побороться. Но приоритет был обозначен конкретно – центральный нападающий. В январе начались серьёзные переговоры, а к концу месяца клуб закрыл сделку с «Твенте» и представил Манфреда Угальде, который был в расположении Гильермо Абаскаля уже ко второму сбору. Этим красно-белые и ограничились.

«Динамо» прошлой зимой вообще обошлось без трансферов, а вот «Локо» и ЦСКА поработали. Первые пригласили Ньямси – правда, француз стал игроком команды только в феврале. А вторые к 1 января заполучили Тамерлана Мусаева.

А кто уйдёт из «Зенита»?
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А что сейчас? Почему топы всё ещё никого не забрали?

Ситуация немного странная. Особенно если говорить о «Зените»: клуб старается заранее закрывать все потребности, чтобы у тренеров было как можно больше времени на адаптацию игроков. На этот раз в прессе было много спекуляций о переходе крайнего защитника Гастона Мартирены. Но, похоже, не договорились с аргентинским «Расингом» о сумме трансфера. Поэтому пока единственный игрок, который точно пополнит команду – Ванья Дркушич. Летом он был приобретён у «Сочи», но сразу же поехал в аренду в «Црвену Звезду». Сейчас серб возвращается в Россию и вторую часть сезона проведёт в «Зените». Также бразильские инсайдеры сообщают о возможном уходе Артура и приобретении 19-летнего вингера Алиссона. Пока без конкретики.

У «Краснодара» всё тоже в основном на уровне слухов. Не договорились по цене за переход Уэсли, потом всплыли новые фамилии. Там и Адемир, которого якобы хотят забрать из бразильской «Баии». Также, по данным Sport24.ru, клуб заинтересован в переходе защитника Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз». А ещё непонятно будущее Витора Тормены – игрока очень хочет «Трабзонспор», но замены пока нет. Хоть и пообщались с «Ростовом» относительно трансфера Осипенко.

Подробности:
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У «Спартака» главной трансферной новостью всё ещё остаётся приглашение спортивного директора. Фрэнсис Кахигао вступил в должность, но непонятно, насколько его решения могут быть определяющими уже в зимнее трансферное окно. Сейчас клуб работает в отношении поиска варианта для Виллиана Жозе, обсуждает будущее Даниила Хлусевича, пытается сохранить Угальде и, возможно, приобрести Пабло Солари.

У «Динамо», похоже, главная цель – сохранить лидеров, главный из которых – Бителло, он не скрывает желания вернуться в Бразилию. При этом с некоторыми легионерами клуб готов расстаться – например, с Фабианом Бальбуэной, но пока по парагвайцу нет предложений. А также южане не прочь подписать Данила Глебова. Но для этого нужно потратиться.

«Локомотив» меньше других появляется в информационном поле. Многие знают, что у клуба сейчас не так много денег, поэтому задача – не потерять нынешний костяк. И с ней руководство пока справляется.

А что там в Европе?
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