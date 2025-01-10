Топ-клубы РПЛ немного странно ведут себя на трансферном рынке. Год назад всё было иначе

Российский футбол постепенно просыпается после месячной паузы. Команды вскоре полетят на сборы, нас ждут товарищеские матчи, большой турнир на Ближнем Востоке и бесконечный поток трансферных слухов. При этом каждый тренер наверняка скажет: как было бы здорово, если бы новички подъехали раньше – желательно уже к первому сбору. Ведь интеграция в коллектив и тактические идеи – процесс сложный и не всегда быстрый.

Удивительно, но к 9 января ни один российский топ-клуб не объявил о каких-либо подписаниях. Да, в медиа просачивалось множество слухов, однако пока никакой конкретики. При этом год назад ситуация была другой. Хоть и расклад в таблице похожий: «Краснодар» – в лидерах, «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» – в статусе преследователей.

В 2024-м «Зенит» подписал всех ещё до выхода из отпуска. Помогло?

Уже к началу января 2024-го на трансферном рынке мы получили от «Зенита» подтверждение: отпускать «Краснодар» вперёд никто не намерен. И если для этого надо потратиться, клуб к этому готов. 4 января «Зенит» объявил о подписании центрального защитника Нино. Через четыре дня на официальном сайте появилась новость о трансфере Артура. А 9 января договорились с Ильзатом Ахметовым. С учётом того, что петербуржцы вышли из отпуска 11-го числа, клуб осуществил все зимние трансферы даже до первой тренировки. Также к команде Сергея Семака добавился Педро – однако там другая ситуация, ведь трансфер юного бразильца оформили ещё летом, но оставили парня на полгода в Бразилии.

«Краснодар» год назад тоже развил бурную деятельность для сохранения первого места. 5 января клуб представил Кевина Кастаньо, которого презентовали чуть ли не как будущую звезду лиги. Игрок сборной Колумбии пришёл на проблемную позицию в опорной зоне. Реальность оказалась немного другой, но это уже не так важно. Плюс клуб весь январь вёл активные переговоры по переходу Джона Ариаса из «Флуминенсе». Прийти к соглашению не удалось, поэтому уже в феврале «Краснодар» купил Виктора Са.

Кевин Кастаньо (слева) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Спартак» был чуть менее активен на рынке, чем две команды с лидирующих мест. Хотя на тот момент клуб вряд ли смирился, что уже не сможет ни за что побороться. Но приоритет был обозначен конкретно – центральный нападающий. В январе начались серьёзные переговоры, а к концу месяца клуб закрыл сделку с «Твенте» и представил Манфреда Угальде, который был в расположении Гильермо Абаскаля уже ко второму сбору. Этим красно-белые и ограничились.

«Динамо» прошлой зимой вообще обошлось без трансферов, а вот «Локо» и ЦСКА поработали. Первые пригласили Ньямси – правда, француз стал игроком команды только в феврале. А вторые к 1 января заполучили Тамерлана Мусаева.

А что сейчас? Почему топы всё ещё никого не забрали?

Ситуация немного странная. Особенно если говорить о «Зените»: клуб старается заранее закрывать все потребности, чтобы у тренеров было как можно больше времени на адаптацию игроков. На этот раз в прессе было много спекуляций о переходе крайнего защитника Гастона Мартирены. Но, похоже, не договорились с аргентинским «Расингом» о сумме трансфера. Поэтому пока единственный игрок, который точно пополнит команду – Ванья Дркушич. Летом он был приобретён у «Сочи», но сразу же поехал в аренду в «Црвену Звезду». Сейчас серб возвращается в Россию и вторую часть сезона проведёт в «Зените». Также бразильские инсайдеры сообщают о возможном уходе Артура и приобретении 19-летнего вингера Алиссона. Пока без конкретики.

У «Краснодара» всё тоже в основном на уровне слухов. Не договорились по цене за переход Уэсли, потом всплыли новые фамилии. Там и Адемир, которого якобы хотят забрать из бразильской «Баии». Также, по данным Sport24.ru, клуб заинтересован в переходе защитника Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз». А ещё непонятно будущее Витора Тормены – игрока очень хочет «Трабзонспор», но замены пока нет. Хоть и пообщались с «Ростовом» относительно трансфера Осипенко.

У «Спартака» главной трансферной новостью всё ещё остаётся приглашение спортивного директора. Фрэнсис Кахигао вступил в должность, но непонятно, насколько его решения могут быть определяющими уже в зимнее трансферное окно. Сейчас клуб работает в отношении поиска варианта для Виллиана Жозе, обсуждает будущее Даниила Хлусевича, пытается сохранить Угальде и, возможно, приобрести Пабло Солари.

У «Динамо», похоже, главная цель – сохранить лидеров, главный из которых – Бителло, он не скрывает желания вернуться в Бразилию. При этом с некоторыми легионерами клуб готов расстаться – например, с Фабианом Бальбуэной, но пока по парагвайцу нет предложений. А также южане не прочь подписать Данила Глебова. Но для этого нужно потратиться.

«Локомотив» меньше других появляется в информационном поле. Многие знают, что у клуба сейчас не так много денег, поэтому задача – не потерять нынешний костяк. И с ней руководство пока справляется.