«Спартак», ЦСКА и «Краснодар» спорят за одного аргентинца. Кому нужнее Солари?

После Нового года едва ли не каждый день в лентах новостей всплывает имя Пабло Солари. Различные источники сообщают об интересе к аргентинцу из «Ривер Плейт» со стороны «Спартака», ЦСКА и «Краснодара». Собираем всю имеющуюся информацию о возможном трансфере и рассказываем о 23-летнем вингере в этом тексте.

Агент молодого игрока Ариэль Кипершмид подтвердил переговоры с российскими командами, заявив, что «больше чем один клуб РПЛ сделал предложение по Солари на этой неделе». Судя по всему, Пабло готов к переезду в нашу страну. Осталось только узнать, кто выиграет конкуренцию за аргентинца.

По данным журналиста Перла Лондреса, «Спартак» даёт за Солари € 10 млн. Из этой суммы красно-белые готовы сразу заплатить € 8 млн, а ещё € 2 млн – прописать в качестве бонусов. Однако клуб из Буэнос-Айреса якобы отклонил предложение и просит повысить сумму до € 12 млн.

Как утверждает TNT Sports Argentina, ЦСКА, в свою очередь, предложил $ 6 млн и 10% от будущей перепродажи Солари. А вот Ole называет другую сумму – € 7 млн. Армейцы ждут ответа от аргентинского клуба, а затрудняет переговоры тот факт, что «Ривер Плейт» принадлежат лишь 60% прав на игрока. Остальными 40% владеют «Коло-Коло» и «Тальерес».

Пабло Солари Фото: Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images

Что касается «Краснодара», то известно только о желании лидера РПЛ подписать Солари. Любопытно, что «быки» вели переговоры о трансфере Пабло ещё год назад, и в Буэнос-Айрес летал представитель краснодарского клуба. Но тогда речь шла о более крупной сумме – € 15 млн. За 12 месяцев аргентинский вингер слегка подешевел. В том числе и по оценкам Transfermarkt: с € 8 млн до € 7 млн.

В завершившемся чемпионате Аргентины сезона-2024 «Ривер Плейт» занял только пятое место, отстав на восемь очков от чемпиона «Велес Сарсфилд». Солари стал четвёртым в команде по проведённому на поле времени (1492 минуты). Сыграл 22 матча, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу. При этом он лучший в «Ривер Плейт» по созданным явным голевым моментам (8), второй по ударам (49) и попаданиям в створ (22), третий по обводкам (25) и пасам под удар (27).

В Кубке Либертадорес – южноамериканском аналоге Лиги чемпионов – «Ривер Плейт» дошёл до полуфинала, где уступил «Атлетико Минейро» Халка. Бразильцы победили дома со счётом 3:0, а на выезде добыли нулевую ничью. Любопытно, что финал турнира проходил в Буэнос-Айресе как раз на стадионе «Ривер Плейт», тем обиднее Солари и компании было выбывать за шаг до трофея.

Пабло в Кубке Либертадорес провёл на поле всего 419 минут. Поучаствовал в девяти встречах (пять раз вышел в основе, четыре – на замену), ещё трижды оставался на скамейке запасных. Больше него сыграли у «Ривер Плейт» 15 человек. Тем не менее Солари забил один гол и сделал две голевые передачи. Оказался в итоге лучшим ассистентом команды в турнире наряду с Мигелем Борхой и Родриго Альендро. Кроме того, стал вторым по количеству обводок (12) и четвёртым по ударам (16), а по попаданиям в створ (6) поделил третью строчку.

Солари выступает за «Ривер Плейт» уже два с половиной года. За это время выиграл три трофея, включая чемпионский титул в 2023-м. Воспитанник «Тальереса» начинал профессиональную карьеру в родном клубе, а в ноябре 2020-го был отдан в аренду «Коло-Коло», который затем выкупил вингера за € 1,15 млн. Чилийский клуб продал Пабло аргентинскому гранду уже за € 4,2 млн.

В сборных Аргентины Солари – с юношеских лет. Поиграл за национальные команды U16, U18 и U20. К слову, в августе 2019-го «альбиселесте» с Пабло были разгромлены в товарищеском матче сборной России (0:3). Тогда дубль сделал Эдгар Севикян, а ещё один гол забил Руслан Литвинов. Был Солари и в олимпийской сборной Аргентины. В январе-феврале 2024-го участвовал в отборочном турнире Южной Америки. В семи матчах набрал 1+1. Впрочем, на саму Олимпиаду вингер не поехал. Хавьер Маскерано неожиданно включил в заявку вместо него Джулиано Симеоне – сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Солари действует, как правило, на правом фланге и выделяется своей техникой. Он способен доставить мяч в штрафную – как при помощи обыгрыша один в один, так и за счёт проникающих передач. Может открываться за спины защитникам под забросы из глубины и убегать. Обладает хорошим ударом низом на исполнение. Другое дело, хватит ли ему физики и иных качеств, чтобы стать звездой в РПЛ?

«Пабло из тех, кто не боится, он всегда идёт вперёд, – говорил про аргентинца тренер Густаво Кинтерос, работавший с Солари в «Коло-Коло». – Он может потерпеть неудачу, но и создать гол в любой момент. Не сомневаюсь, что время в «Коло-Коло» помогло ему закалить характер. Его главное достоинство – умение ассистировать, когда он играет справа. Хотя Пабло может действовать и слева. Он забил много голов «чужой» ногой. Научился взаимодействовать с партнёрами, играя далеко от ворот соперника. Раньше Пабло заигрывался, шёл в обыгрыш в середине поля и терял мячи, что сильно его изматывало. Но вообще у него отличный дриблинг, он крепкий парень… Верю, что однажды Солари дорастёт до сборной Аргентины. У него нет потолка. Этот потолок будет зависеть от него самого».

Солари из футбольной семьи. Его отец Виктор выступал за средние аргентинские команды. Три брата тоже играют в футбол на разном уровне, а наиболее успешен Сантьяго – вингер «Расинга» из Авельянеды.