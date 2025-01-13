Эти возрастные экс-легионеры РПЛ до сих пор в деле! Кто-то наверняка вас удивит. Часть №1

В Премьер-Лиге хватает возрастных футболистов. Причём не только вратарей, но и полевых игроков: Олегу Иванову 38 лет, Артёму Дзюбе и Ризвану Уциеву — по 36, Александру Ерохину и Юрию Газинскому — по 35. До сих пор на плаву и многие уже имеющие статус ветеранов экс-легионеры РПЛ. Поэтому мы поделили материал на две части. Сегодня расскажем про 13 иностранцев, которые до сих пор не завершили карьеру и выступают на приличном уровне.

Марек Сухи, 36 лет

Марек Сухи в «Спартаке» и в «Младе-Болеслав» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: «Спартак» (2010-2014)

Где играет сейчас: «Млада-Болеслав», Чехия

Чешский защитник провёл за «Спартак» аж 110 матчей — весьма солидный показатель. Поиграв в «Базеле» и «Аугсбурге», в 2021 году Сухи вернулся на родину, где и по сей день котируется в претендующей на место в еврокубках «Младе-Болеслав». У него и статус капитана, и постоянная практика: в этом сезоне Марек провёл 27 матчей, включая шесть в основной стадии Лиги конференций. Есть и три гола, один из которых залетел в ворота «Мольде». Правда, для выхода в плей-офф чехам не хватило одного очка. Возможно, получится в следующем розыгрыше. Сухи приложит все усилия, чтобы попасть туда. Пока что «Млада» держится в еврокубковой зоне.

Вагнер Лав, 40 лет

Вагнер Лав в ЦСКА и «Аваи» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: ЦСКА (2004-2012, 2013)

Где играет сейчас: «Аваи», Бразилия

Возможно, главный легионер в истории РПЛ: 124 гола и 53 ассиста, три чемпионства и Кубок УЕФА — это на века. Бразилец несколько лет назад мог вернуться в ЦСКА. Тогда рассуждали, в порядке ли он. Собственно, и в 40 лет Вагнер держит марку. Да, выступает во второй по силе бразильской лиге, тем не менее за полгода провёл в «Аваи» 24 матча (19 из них в старте), оформил 3+1 и помог команде финишировать в середине таблицы. Контракт Лава истекает в конце мая. Никто не удивится, если его продлят. И неважно, какие там числа в паспорте.

Хосе Саломон Рондон, 35 лет

Саломон Рондон в «Зените» и «Пачуке» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: «Рубин» (2012-2014), «Зенит» (2014-2015), ЦСКА (2021)

Где играет сейчас: «Пачука», Мексика

Венесуэлец ярко проявил себя в Казани и Петербурге плюс на полгода заезжал в ЦСКА, суммарно оформив за три российских клуба 56+13 в 127 матчах. А за «Зенит» вполне мог бы выступать и дальше, если бы не ужесточение лимита на легионеров — место Хосе Саломона занял уже упомянутый Дзюба. Год назад Рондон сменил «Ривер Плейт» на «Пачуку», с которой выиграл местную Лигу чемпионов и противостоял «Реалу» в финале Межконтинентального кубка. В Мексике Рондон реально хорош: в 47 встречах настрелял 26 голов и отдал пять ассистов. Футбольная старость — вообще не про него.

Иван Маркано, 37 лет

Иван Маркано в «Рубине» и «Порту» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: «Рубин» (2012-2014)

Где играет сейчас: «Порту», Португалия

Маркано не назвать легендой РПЛ, тем не менее в Казани он провёл неплохое время и 61 раз вышел на поле. А продажа Ивана в «Порту» всего за € 2,65 млн при потраченных на его покупку € 5 млн и рыночной стоимости в € 4 млн вызывала вопросы. Тогда ещё шутили, что он просто отправился в «Зенит» транзитом через Португалию. И всё же защитник до сих пор там и всего на год отлучился в «Рому». Формально Маркано — капитан команды. Но не играет аж с сентября 2023 года из-за разрыва крестообразной связки. О завершении карьеры, впрочем, речи не было, поэтому грех его не упомянуть.

Альберто Сапатер, 40 лет

Альберто Сапатер в «Локомотиве» и «Атлетико» Оттава Фото: «Чемпионат»/«Атлетико Оттава»

Где и когда играл в России: «Локомотив» (2011-2015)

Где играет сейчас: «Атлетико Оттава», Канада

Один из самых мемных футболистов в истории РПЛ. Ольга Смородская называла его жадным и чокнутым на деньгах. Было за что: Сапатер получал € 1,5 млн в год, но вместе с тем практически не играл, передвигался по Москве на метро, закупался продуктами в дешёвом магазине, совсем не тратился на развлечения, ругался с «Локо» из-за оплаты интернета и после перевода в дубль никогда не опаздывал на тренировки — лишь бы не получить штраф. Плюс судился с клубом из-за досрочного расторжения контракта. После российского периода Альберто долго сидел без клуба, потом его приютила родная «Сарагоса», а с лета 2023-го он выступает в Канаде. И за полтора года провёл там 43 матча, забив пять голов. Для сравнения, в России было 38 встреч и один гол.

Януш Гол, 39 лет

Януш Гол, «Амкар»/«Арка Гдыня» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: «Амкар» (2013-2018)

Где играет сейчас: «Арка Гдыня», Польша

В «Амкаре» хватало ярких легионеров. В основном, конечно, болгарских. Но был и поляк Януш Гол. Пермякам он посвятил пять лет, сыграв 139 матчах и оформив 11+11. Могло быть и больше, не перейди клуб в Небесную лигу. С лета 2022-го человек с самой футбольной фамилией представляет одного из лидеров второй по силе польской лиги «Арку»: предыдущий сезон она закончила третьей, остановившись в шаге от прямого повышения, а сейчас идёт на втором месте. Правда, в этом чемпионате, в отличие от прошлого, он ни разу так и не вышел на поле, так что финал карьеры совсем близок. Подвела серьёзная травма колена, из-за которой Гол не играл с апреля.

Балаж Джуджак, 38 лет

Балаж Джуджак в «Динамо»/«Дебрецене» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: «Анжи» (2011), «Динамо» Москва (2012-2015)

Где играет сейчас: «Дебрецен», Венгрия

За техничного венгерского вингера российские клубы суммарно платили € 33 млн: € 14 млн «Анжи» и € 19 млн – «Динамо». А отпустили его москвичи за каких-то € 1,6 млн при рыночной стоимости в € 11 млн. Трансферная политика бело-голубых в середине 2010-х была весьма странной. Что касается непосредственно футбола, Джуджак украшал лигу и оформил за динамовцев 13+30 в 112 матчах. Неплохо подзаработав в ОАЭ, Балаж в 2020-м прописался в родном «Дебрецене». Там же выступает он и сейчас: с капитанской повязкой и 3+9 в 19 встречах нынешнего сезона. Как видите, ассисты раздавать он не разучился.

Джанер Эркин, 36 лет

Джанер Эркин в ЦСКА/«Эюпспор» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: ЦСКА (2007-2010)

Где играет сейчас: «Эюпспор», Турция

Эркин хоть и забивал «Спартаку», не оправдал высоких ожиданий в ЦСКА, отыграл 49 матчей и отбыл на родину. С Европой у него в целом не сложилось: Джанер пробовал себя в «Интере» и вообще ни разу там не вышел на поле. Зато в привычной турецкой обстановке он показывает не только высокий уровень, но и спортивное долголетие. За все эти годы он сменил там семь команд, в том числе «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче». Вот уже полтора года левый защитник представляет «Эюпспор» Арды Турана: в прошлом сезоне вышел с ним в Суперлигу, а сейчас сенсационно идёт на четвёртом месте. С капитанской повязкой, разумеется, и 13 матчами.

Аксель Витсель, 36 лет

Аксель Витсель в «Зените» и «Атлетико» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: «Зенит» (2012-2016)

Где играет сейчас: «Атлетико», Испания

Пожалуй, самый очевидный пункт. 12 января проведшему за «Зенит» 180 матчей и оформившему 22+14 бельгийцу исполнилось 36 лет. День рождения он встретил в ранге лидера Ла Лиги по потерянным очкам. Пусть уже центральный защитник Витсель и находится в ротации «Атлетико», в нынешнем сезоне он отыграл 17 встреч. И ведь в 2016-м казалось, что его карьера пройдёт вне топ-лиг: заработал денег в России и переехал за той же целью в Китай. Но в итоге и в дортмундской «Боруссии» четыре сезона провёл, и в Мадриде третий сезон выступает. А помните, как ещё в РПЛ Акселя ругали за медлительность? Сейчас те претензии выглядят гораздо более надуманными.

Халк, 38 лет

Халк в «Зените» и «Атлетико Минейро» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: «Зенит» (2012-2016)

Где играет сейчас: «Атлетико Минейро», Бразилия

Раз уж упомянули Витселя, нельзя не вспомнить про Халка. В отличие от бельгийца, его в топ-лигу так и не занесло. Грустно, потому что супергерой с пушечным ударом даже сейчас находится на потрясающем уровне: только в этом году он провёл за «Атлетико Минейро» 53 матча, настреляв 19+13. Его фирменные голы дальнобойными выстрелами никуда не делись, а физическая форма вызывает восторг до сих пор. Жаль, немного не хватило для победы в Кубке Либертадорес: в финале, несмотря на ассист Халка, успешнее оказались земляки из «Ботафого». Сомнений мало: в нынешнем «Зените» он не затерялся бы и сейчас. 77+59 в 148 матчах уже есть — до 150 результативных действий бразилец добрался бы быстро.

Рафаэл Кариока, 35 лет

Рафаэл Кариока в «Спартаке» и «Тигресе» Фото: Getty Images

Где и когда играл в России: «Спартак» (2009-2015)

Где играет сейчас: «Тигрес», Мексика

Фаворит Александра Бубнова («Кариока, дуойка!») и Валерия Карпина («Кариока сегодня лучшим был»). Спартаковские болельщики его точно не забудут, и дело не только в 139 выходах на поле. Бразильский опорник стал, без преувеличения, легендой «Тигреса»: выступает в Мексике восьмой год и завоевал там уйму трофеев, в том числе трижды стал чемпионом и победил в местной ЛЧ. Был и выход в финал клубного чемпионата мира в 2020-м, когда грозная «Бавария» победила лишь с минимальным преимуществом. В нынешнем сезоне у опорника 14 матчей. Кстати, одноклубник Рафаэла — знаменитый Андре-Пьер Жиньяк.

Матьё Вальбуэна, 40 лет

Матьё Вальбуэна в «Динамо» Москва/«Калитее» Фото: «Чемпионат»/ФК «Калитея»

Где и когда играл в России: «Динамо» Москва (2014-2015)

Где играет сейчас: «Калитея», Греция

В России низкорослый технарь провёл всего 40 матчей, тем не менее его эстетскую игру до сих пор вспоминают с большой теплотой. После ухода из «Олимпиакоса» в 2023-м можно было подумать, что карьера Вальбуэна завершена. А вот и нет! Француз провёл год в лимассольском «Аполлоне», а с этого сезона, уже на пятом десятке, представляет аутсайдера греческой лиги – «Калетею». Борьба за выживание предстоит суровой: команда находится на предпоследнем месте и отстаёт от ступени выше на пять очков. Что поделать, если побеждаешь всего раз за 17 попыток. 2+3 в 16 матчах — такова статистика Матьё.

Роман Ерёменко, 37 лет

Роман Ерёменко в ЦСКА/«Гнистане» Фото: «Чемпионат»/ФК «Гнистан»

Где и когда играл в России: «Рубин» (2011-2014), ЦСКА (2014-2017), «Спартак» (2018), «Ростов» (2019-2021)

Где играет сейчас: «Гнистан», Финляндия

В России скандальный полузащитник провёл с переменным успехом 10 лет. Следующие полгода Ерёменко сидел без клуба. Вроде бы вот оно — скорое завершение карьеры. Но начался финляндский этап: ХИФК, «Хонка» и, наконец, с мая 2024-го – «Гнистан». Между прочим, со вторым клубом Роман прошедшей весной участвовал в квалификации Лиги конференций. Там он в первом же раунде уступил казахстанскому «Тоболу» (1:2 в сумме), но факт есть факт. 21 матч и 2+2 — таков итог года для полузащитника, которого в 2015-м признавали лучшим футболистом РПЛ.