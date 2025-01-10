«Класико» в финале Суперкубка Испании, битва «Арсенала» и «МЮ» и ещё 10 топ-игр уикенда

Европейский футбол разгоняется после наступления 2025 года. Праздники завершились – пора биться за трофеи. Какие-то команды разыграют их уже в предстоящие выходные! Нас ждёт весёлый уикенд. Мы отобрали лучшие игры выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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