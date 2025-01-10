«Класико» в финале Суперкубка Испании, битва «Арсенала» и «МЮ» и ещё 10 топ-игр уикенда

Европейский футбол разгоняется после наступления 2025 года. Праздники завершились – пора биться за трофеи. Какие-то команды разыграют их уже в предстоящие выходные! Нас ждёт весёлый уикенд. Мы отобрали лучшие игры выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Реал» Мадрид — «Барселона»: воскресенье, 12 января, 22:00 мск
Интрига: кто возьмёт Суперкубок Испании?
«Класико» в финале Суперкубка Испании – что ещё добавить? Матчи «Барселоны» и мадридского «Реала» всегда привлекают внимание болельщиков со всего мира. А когда команды рубятся за трофей, то интерес удваивается. Одна из команд не только возьмёт первый титул в 2025-м, но и отберёт его у главного конкурента.
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 12 января, 18:00 мск
Интрига: топ-матч уже в третьем раунде Кубка Англии
«Арсенал» – «МЮ» вывеска уровня финала Кубка Англии. Но клубы встретятся уже в третьем раунде. Конечно, лондонцы сейчас – фаворит. Однако «Манчестер Юнайтед» начинает оживать при тренере Рубене Амориме. Да и встречи с топ-клубами при португальце «МЮ» проводит лучше, чем с середняками. Так что списывать манкунианцев не стоит. Нас ждёт увлекательный футбол.
«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: пятница, 10 января, 22:30 мск
Интрига: «Байер» продлит победную серию?
«Байер» бьётся за второе золото Бундеслиги подряд. Команда Хаби Алонсо всего на четыре очка отстаёт от «Баварии». Всё ещё есть хорошие шансы на титул, но нельзя ошибаться. Впереди у леверкузенцев выезд к дортмундской «Боруссии». Набрать три очка будет ой как непросто. Ключевая игра для «Байера».
«Спортинг» — «Бенфика»: суббота, 11 января, 22:45 мск
Интрига: кто возьмёт Кубок лиги в Португалии?
«Спортинг» и «Бенфика» разыграют между собой Кубок лиги. Лиссабонское дерби в финале – кайф! Интересно, что «Бенфика» – самый титулованный клуб турнира (семь трофеев), но не забирал кубок с 2016 года. За это время «Спортинг» выиграл все четыре своих трофея. В том числе одолел «Бенфику» в финале-2022. Сейчас «Спортинг» снова является фаворитом. Но после ухода Рубена Аморима команда не выглядит так монструозно. Шансы – 50/50.
«Удинезе» — «Аталанта»: суббота, 11 января, 17:00 мск
Интрига: «Аталанта» оступится снова?
«Аталанта» не проигрывает в Серии А с сентября 2024 года. Бергамаски побеждали в 11 турах подряд, но в последнем матче потеряли очки. Команда Джан Пьеро Гасперини сыграла вничью с «Лацио» (1:1). «Аталанта» борется за золото, поэтому допускать новую осечку нельзя. Клуб в следующем туре едет в гости к «Удинезе». Непростой соперник. Клуб из Удине идёт в середине таблицы, а дома доставляет проблемы даже грандам. Вторая подряд потеря очков «Аталантой» не станет сенсацией. А вот победа добавит бергамаскам позитива.
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария»: суббота, 11 января, 20:30 мск
Интрига: сделает ли «Бавария» подарок «Байеру»?
«Бавария» идёт за новым трофеем Бундеслиги. Отрыв от «Байера» – четыре очка. Всё находится в руках команды Венсана Компани. Но каждая потеря станет отличным подарком для главного конкурента – «Байера». В следующем туре «Бавария» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Не самый грозный, но неприятный соперник. В Леверкузене есть повод надеяться на осечку «Баварии».
«Севилья» — «Валенсия»: суббота, 11 января, 23:00 мск
Интрига: битва двух важных для испанского футбола клубов в кризисе
И «Севилья», и «Валенсия» – важные для испанского футбола команды. Однако сейчас оба клуба переживают тяжёлый период. Ни о какой борьбе за высокие места речи не идёт. «Севилья» – середняк, а «Валенсия» занимает последнее, 20-е место в таблице Примеры. Очки необходимы обеим командам. «Валенсия» цепляется за спасение, а «Севилья» – за шансы на попадание в Лигу конференций.
«Торино» — «Ювентус»: суббота, 11 января, 20:00 мск
Интрига: «Юве» станет ещё дальше от борьбы за топ-3?
Туринские дерби – это всегда «жарко». Нынешняя битва вряд ли станет исключением. Тем более что у «Торино» есть классная возможность испортить жизнь «Ювентусу». Команда Тьяго Мотты занимает лишь пятое место в таблице и уже вряд ли вернётся в гонку за титул. А вот за зону Лиги чемпионов «Юве» бьётся. И каждая потеря очков отдаляет команду от заветных позиций. «Торино» в нынешнем сезоне не борется ни за что. Но сделать плохо злейшему сопернику всегда приятно.
«Нант» — «Монако»: пятница, 10 января, 21:00 мск
Интрига: «Монако» выпадет из топ-3 Лиги 1?
Месяц назад «Монако» ещё находился в гонке за титул Лиги 1. А сейчас задача – не выпасть из топ-3. В случае неудачного исхода встречи с «Нантом» у соперников «Монако» появится шанс забраться на третье место. В очередной раз команда с Александром Головиным неплохо начала сезон, но скатилась к борьбе за зону ЛЧ. Обидно. Что делать? Выдавать максимум и надеяться на лучшее. Правда, с «Нантом» играть придётся без россиянина — тот очень не вовремя повредил голеностоп.
«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: воскресенье, 12 января, 22:45 мск
Интрига: команда Сафонова сделает ещё один шаг к золоту?
«ПСЖ» с Матвеем Сафоновым рвётся к золоту Лиги 1. В очередной раз парижане не сталкиваются с серьёзным сопротивлением. Идущий на втором месте «Марсель» отстаёт на семь очков после 16 туров. Мало сомнений, что «ПСЖ» потеряет преимущество. Ещё один шаг к золоту Париж может сделать в матче с «Сент-Этьеном».
«Наполи» — «Верона»: воскресенье, 12 января, 22:45 мск
Интрига: Хвича проведёт последний матч за «Наполи»?
«Наполи» борется за золото Серии А. Однако в середине сезона команда близка к потере лидера. Фабрицио Романо сообщает, что Хвича Кварацхелия близок к трансферу в «ПСЖ». Так что матч с «Вероной», возможно, станет последним для грузина в Неаполе. Принесёт ли Хвича последнюю победу своей команде? Тем более что в случае победы «Наполи» в Серии А Кварацхелия также получит золотую медаль.
«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед»: пятница, 10 января, 23:00 мск
Интрига: кто продолжит борьбу за Кубок?
Уже в третьем раунде Кубка Англии нас ждёт крутой матч. «Астон Вилла» примет дома «Вест Хэм». Лондонцы проведут первую игру под руководством нового тренера – Грэма Поттера. Хулена Лопетеги уволили, а в «Вест Хэме» начинается новая эпоха. Надежды у лондонцев большие. Наверняка Поттер хочет стартовать красиво.