Какие трансферы больше всего нужны ЦСКА? Новички не требуются только на одну позицию

В зимнее трансферное окно из топ-клубов РПЛ в первую очередь должен думать об усилении состава ЦСКА. Ведь команда Марко Николича выступила хуже других претендентов на медали – «Краснодара», «Зенита» и остальных московских коллективов. Если армейцы смогут снять трансферный бан от ФИФА (в чём, судя по всему, не сомневаются), то точно кого-то подпишут.

Какие позиции нужно усилить ЦСКА? Принимайте участие в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях. Если вы считаете, что армейцам не требуются новички, то есть возможность проголосовать и за такой неожиданный вариант ответа.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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