Какие трансферы больше всего нужны ЦСКА? Новички не требуются только на одну позицию

В зимнее трансферное окно из топ-клубов РПЛ в первую очередь должен думать об усилении состава ЦСКА. Ведь команда Марко Николича выступила хуже других претендентов на медали – «Краснодара», «Зенита» и остальных московских коллективов. Если армейцы смогут снять трансферный бан от ФИФА (в чём, судя по всему, не сомневаются), то точно кого-то подпишут.
Какие позиции нужно усилить ЦСКА? Принимайте участие в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях. Если вы считаете, что армейцам не требуются новички, то есть возможность проголосовать и за такой неожиданный вариант ответа.
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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ЦСКА нужен новичок на позицию нападающего
Центральных нападающих у ЦСКА достаточно, а вот голов от них катастрофически мало. О чём говорить, если из форвардов у армейцев в первой части сезона РПЛ отличался только Тамерлан Мусаев? Игроки этого амплуа забили меньше, чем полузащитники и даже защитники! Летние новички Сауль Гуарирапа, Секу Койта и Артём Шуманский разочаровывают болельщиков и/или тренерский штаб. Красно-синим необходим результативный нападающий, который гарантирует хотя бы столько же голов, сколько у Мусаева за 18 туров. Конкуренция лишний раз подстегнёт и самого форварда сборной России.
ЦСКА нужен новичок на позицию латераля
Возможно, ЦСКА стоит задуматься о подписании нового латераля. На правом фланге есть борьба за место в основе между Миланом Гаичем и Келлвеном, но будущее обоих легионеров под вопросом. У серба летом завершается контракт, и пока нет новостей о его продлении. Слева Круговой – фактически безальтернативная фигура, если не двигать на эту позицию игроков других амплуа. Нужен конкурент. Из аренды возвращается Михаил Рядно, но готов ли молодой воспитанник клуба к РПЛ после полугода в Первой лиге? За «Родину» он сыграл 15 встреч, при этом трижды вышел только на замену и один раз остался на скамейке до конца матча.
ЦСКА нужен новичок на позицию центрального полузащитника
Нередко при просмотре матчей армейцев складывается впечатление, что команде не хватает качества в центре поля. Саша Зделар – добротный игрок, но, конечно, не звезда. Миралем Пьянич – наоборот, звезда, однако затухающая. Босниец приехал в ЦСКА не в лучшей форме, и остаются сомнения, что он способен вернуться на требуемый уровень. Молодому Матвею Кисляку пока недостаёт опыта, а Максим Мухин никак не вернёт оптимальные кондиции после тяжёлой травмы. Кристиян Бистрович, возможно, уйдёт в новую аренду. Двигать в глубину Ивана Облякова – значит ослаблять группу атаки. Новичок решил бы проблему.
ЦСКА нужен новичок на позицию центрального защитника
Для нынешней схемы с тремя центральными защитниками Николичу просто количественно не хватает игроков данного амплуа. В распоряжении сербского тренера есть основная тройка Виллиан Роша – Дивеев – Мойзес, а за их спинами – только Матвей Лукин и Илья Агапов. Причём последний, как ни удивительно, не сыграл ни минуты в нынешнем сезоне РПЛ. Видимо, Николич в него не очень верит. Новый центрбек ЦСКА не помешает, даже в случае перехода армейцев на тактическую модель с четырьмя защитниками. В этой схеме есть сомнения по поводу роли Мойзеса, который раньше вообще играл на фланге.
ЦСКА нужен новичок на другую позицию
Если вы полагаете, что ЦСКА нужен новичок на другую позицию, то выбирайте эту опцию. Очевидно, речь может идти ещё о подписании атакующего полузащитника – инсайда в 3-4-2-1 (для конкуренции с Иваном Обляковым и Аббосбеком Файзуллаевым) или вингера в случае перехода армейцев на схему с четырьмя защитниками. Тогда края атаки могут выглядеть по-другому, а Обляков или Файзуллаев – действовать в роли «десятки». Но едва ли ЦСКА стоит подписывать ещё одного вратаря. У красно-синих замечательный дуэт голкиперов Игорь Акинфеев – Владислав Тороп. И это без учёта Ильи Помазуна.
ЦСКА новички не нужны — команда полностью укомплектована
Наверное, большинство экспертов и болельщиков согласятся с тем, что ЦСКА надо усиливать состав. Но для тех, кто думает иначе, доступна эта опция. В общем-то, в заявке клуба два с половиной десятка достаточно квалифицированных футболистов, включая тех, кто по разным причинам играл мало в первой части сезона. Кому-то помешали проявить себя травмы, кому-то тренер доверял меньше, чем мог бы. Если все будут здоровы и нормально подготовлены после зимних сборов, то сербскому тренеру есть из кого выбирать. Впрочем, Николич наверняка хотел бы повысить уровень команды.