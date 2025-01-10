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Чемпионат России, трансферы РПЛ, зима 2025: какие позиции нужно усилить ЦСКА — кого купят, рейтинг, голосование

Какие трансферы больше всего нужны ЦСКА? Новички не требуются только на одну позицию
Анатолий Романов
Какую позицию должен усилить ЦСКА?
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Комментарии
Марко Николич ждёт ценных советов от болельщиков.

В зимнее трансферное окно из топ-клубов РПЛ в первую очередь должен думать об усилении состава ЦСКА. Ведь команда Марко Николича выступила хуже других претендентов на медали – «Краснодара», «Зенита» и остальных московских коллективов. Если армейцы смогут снять трансферный бан от ФИФА (в чём, судя по всему, не сомневаются), то точно кого-то подпишут.

А тут итоги голосования по «Зениту» и «Спартаку»:
Кого может подписать «Зенит» в зимнее окно. Есть несколько вариантов
Рейтинг
Кого может подписать «Зенит» в зимнее окно. Есть несколько вариантов
Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию
Рейтинг
Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию

Какие позиции нужно усилить ЦСКА? Принимайте участие в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях. Если вы считаете, что армейцам не требуются новички, то есть возможность проголосовать и за такой неожиданный вариант ответа.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какую позицию должен усилить ЦСКА?
Нападающий
Фото: «Чемпионат»
1 место

ЦСКА нужен новичок на позицию нападающего

Центральных нападающих у ЦСКА достаточно, а вот голов от них катастрофически мало. О чём говорить, если из форвардов у армейцев в первой части сезона РПЛ отличался только Тамерлан Мусаев? Игроки этого амплуа забили меньше, чем полузащитники и даже защитники! Летние новички Сауль Гуарирапа, Секу Койта и Артём Шуманский разочаровывают болельщиков и/или тренерский штаб. Красно-синим необходим результативный нападающий, который гарантирует хотя бы столько же голов, сколько у Мусаева за 18 туров. Конкуренция лишний раз подстегнёт и самого форварда сборной России.

Латераль
Фото: «Чемпионат»
2 место

ЦСКА нужен новичок на позицию латераля

Возможно, ЦСКА стоит задуматься о подписании нового латераля. На правом фланге есть борьба за место в основе между Миланом Гаичем и Келлвеном, но будущее обоих легионеров под вопросом. У серба летом завершается контракт, и пока нет новостей о его продлении. Слева Круговой – фактически безальтернативная фигура, если не двигать на эту позицию игроков других амплуа. Нужен конкурент. Из аренды возвращается Михаил Рядно, но готов ли молодой воспитанник клуба к РПЛ после полугода в Первой лиге? За «Родину» он сыграл 15 встреч, при этом трижды вышел только на замену и один раз остался на скамейке до конца матча.

Центральный полузащитник
Фото: «Чемпионат»
3 место

ЦСКА нужен новичок на позицию центрального полузащитника

Нередко при просмотре матчей армейцев складывается впечатление, что команде не хватает качества в центре поля. Саша Зделар – добротный игрок, но, конечно, не звезда. Миралем Пьянич – наоборот, звезда, однако затухающая. Босниец приехал в ЦСКА не в лучшей форме, и остаются сомнения, что он способен вернуться на требуемый уровень. Молодому Матвею Кисляку пока недостаёт опыта, а Максим Мухин никак не вернёт оптимальные кондиции после тяжёлой травмы. Кристиян Бистрович, возможно, уйдёт в новую аренду. Двигать в глубину Ивана Облякова – значит ослаблять группу атаки. Новичок решил бы проблему.

Центральный защитник
Фото: «Чемпионат»
4 место

ЦСКА нужен новичок на позицию центрального защитника

Для нынешней схемы с тремя центральными защитниками Николичу просто количественно не хватает игроков данного амплуа. В распоряжении сербского тренера есть основная тройка Виллиан Роша – Дивеев – Мойзес, а за их спинами – только Матвей Лукин и Илья Агапов. Причём последний, как ни удивительно, не сыграл ни минуты в нынешнем сезоне РПЛ. Видимо, Николич в него не очень верит. Новый центрбек ЦСКА не помешает, даже в случае перехода армейцев на тактическую модель с четырьмя защитниками. В этой схеме есть сомнения по поводу роли Мойзеса, который раньше вообще играл на фланге.

Новичок на другую позицию
Фото: «Чемпионат»
5 место

ЦСКА нужен новичок на другую позицию

Если вы полагаете, что ЦСКА нужен новичок на другую позицию, то выбирайте эту опцию. Очевидно, речь может идти ещё о подписании атакующего полузащитника – инсайда в 3-4-2-1 (для конкуренции с Иваном Обляковым и Аббосбеком Файзуллаевым) или вингера в случае перехода армейцев на схему с четырьмя защитниками. Тогда края атаки могут выглядеть по-другому, а Обляков или Файзуллаев – действовать в роли «десятки». Но едва ли ЦСКА стоит подписывать ещё одного вратаря. У красно-синих замечательный дуэт голкиперов Игорь Акинфеев – Владислав Тороп. И это без учёта Ильи Помазуна.

ЦСКА новички не нужны
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

ЦСКА новички не нужны — команда полностью укомплектована

Наверное, большинство экспертов и болельщиков согласятся с тем, что ЦСКА надо усиливать состав. Но для тех, кто думает иначе, доступна эта опция. В общем-то, в заявке клуба два с половиной десятка достаточно квалифицированных футболистов, включая тех, кто по разным причинам играл мало в первой части сезона. Кому-то помешали проявить себя травмы, кому-то тренер доверял меньше, чем мог бы. Если все будут здоровы и нормально подготовлены после зимних сборов, то сербскому тренеру есть из кого выбирать. Впрочем, Николич наверняка хотел бы повысить уровень команды.

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