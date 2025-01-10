Босс «Барсы» снова угодил в скандал! Из-за своих эмоций Лапорта лишится должности?

«Барселона» всё же зарегистрировала Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Несмотря на первоначальный отказ Ла Лиги, на ситуацию повлиял Высший совет по спорту (CSD). Он разрешил временно внести футболистов в заявку «Барсы» на Примеру, Кубок и Суперкубок Испании. Хотя Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация выступают против решения, им пришлось подчиниться вышестоящему органу. Апелляцию «Барселоны» теперь рассмотрят в суде.

Одним из главных героев истории стал президент каталонцев Жоан Лапорта. Ещё летом «Барсу» предупреждали о потенциальных проблемах из-за подписания Ольмо. Напомним, каталонцы потратили на полузащитника € 55 млн. Огромная сумма для финансово нездоровой «Барселоны». Но тогда Лапорта вместе со своей командой руководителей зарегистрировали всех футболистов. Однако в начале января ситуация с экономическими проблемами снова стала основной. Решать её пришлось Жоану Лапорте.

Из-за ситуации с первоначальным отказом в регистрации Ольмо президенту «Барсы» планировали вынести вотум недоверия. Sport.es сообщал, что 7 января экс-кандидат на должность главы клуба Жорди Фарре инициирует процедуру. Именно он в 2020 году выдвигал вотум недоверия Хосепу Бартомеу (успешно). Так что опыт у этого товарища имелся. К счастью для Лапорты, вотум не вынесли. Подавляющая часть оппозиции посчитала его нецелесообразным, поскольку он не принёс бы улучшений. А только ухудшил бы ситуацию внутри «Барсы».

Жоан Лапорта Фото: Adria Puig/Anadolu via Getty Images

Но это была только половина беды. Вопрос с Ольмо и Виктором никуда не делся. Тем более президент пообещал Дани, что его зарегистрируют на вторую часть сезона. И после решения Высшего совета по спорту Лапорта разрешил проблему. Новость застала его в Саудовской Аравии, перед матчем «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Реакция Жоана попала на видео. Он обнялся со своим советником Энриком Масипом и громко закричал «да!» Затем Лапорта показал неприличный жест (без определённого адресата) и в конце снова крикнул.

Думаете, это всё? Президент «Барсы» выражал и более грубые эмоции. Marca сообщила, что Лапорта после получения новости о регистрации Ольмо и Виктора несколько раз повторил грубые нецензурные оскорбления в адрес чиновников и представителей Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которые ранее отклонили регистрацию.

А когда Жоан увидел президентов территориальных федераций во время встречи «Барсы», то совсем вышел из себя. Он крикнул: «Вы бесстыжие люди! Негодяи!» Затем Лапорта на эмоциях пнул что-то внутри кабины, где располагался во время матча. Слова босса каталонцев запечатлели камеры на VIP-ложе стадиона.

Что дальше? Одни проблемы президент «Барсы» решил, но создал другие. По информации COPE, Лапорта может быть отстранён от своей должности. Такая вероятность существует, если поведение Жоана изучит Комитет Королевской испанской федерации футбола (RFEF) по спортивным соревнованиям. Организация уже инициировала предварительное расследование. А по итогам в отношении Лапорты может быть возбуждено дисциплинарное дело.