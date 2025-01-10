«Реал» разнёс соперника после перерыва. В концовке игроки сцепились прямо на поле

«Реал» провёл уже третий матч в новом году. И сделал шаг на пути к трофею.

«Реал» «задушил» соперника на первых минутах. Тотальный перевес по владению мячом, мощный прессинг, острота у чужих ворот. «Мальорка» на этом отрезке исключительно оборонялась и лишь мечтала о качественном выходе в атаку. Лукас Васкес пробил слишком слабо из хорошей позиции, Доминик Грейф спас «Мальорку» после удара Родриго, а Килиан Мбаппе запустил мяч выше ворот. Эти события уместились в восемь минут со стартового свистка.

Чуть позже Грейф вступил в игру после ударов Орельена Тчуамени и Джуда Беллингема. Правда, после этого «Мальорка» заиграла чуть смелее. По крайней мере, стала чаще переходить на чужую половину поля. И даже создала жирный момент, однако Кайл Ларин завершил перспективную контратаку корявым ударом головой мимо створа.

Килиан Мбаппе Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Отдельного упоминания заслуживает противостояние Пабло Маффео и Винисиуса Жуниора. Защитник «Мальорки» постоянно провоцирует бразильца и пытался вывести того из себя. За несколько дней до матча Пабло в шутку сказал, что нокаутировал бы Винисиуса за 10 секунд, выйди они на боксёрский ринг. Вряд ли футболист «Реала» оценил такой троллинг. В первой половине Маффео и Винисиус регулярно обменивались колкостями и призывали друг друга закрыть рот, прикладывая палец к губам.

В одном из эпизодов бразилец легонько ткнул соперника в грудь, а тот сразу завалился на газон и нарисовал страшные муки. Интересно, футболисты помнят в такие моменты о существовании повторов? Ведь на них всё чётко видно. Кстати, судейская бригада в этой игре обошлась без вмешательства VAR – даже после падения Мбаппе в штрафной площади «Мальорки».

На перерыв команды ушли без голов. «Реал» владел мячом 67% времени, нанёс 15 ударов (пять — в створ), подал пять угловых и наиграл на 1,12 ожидаемого гола. «Мальорка», в свою очередь, пробила шесть раз, но в графе «удары в створ» у неё значился 0. А ещё она осталась без Антонио Раильо — его заменили в первом тайме (судя по всему, из-за травмы).

«Реал» понёс кадровую потерю на старте второй половины. Тчуамени оказался на газоне после того, как влетел головой в плечо сопернику. На мгновение стало очень страшно, если учитывать, что произошло накануне с футболистом «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуром, который потерял сознание прямо на поле. К счастью, Орельен ушёл с поля самостоятельно, но продолжить игру не смог. Травмы продолжают выкашивать состав «Реала» в этом сезоне.

Чуть позже мадридский клуб сделал первый шаг на пути к финалу. Команда Карло Анчелотти всё-таки пробила вратаря «Мальорки», но сделала это только с третьей попытки в одной атаке. Родриго головой вонзил мяч в штангу, после чего Грейф справился с ударом Мбаппе. Но помешать Беллингему уже не смог никто. Кстати, в начальной фазе атаки мяч попал в руку Родриго, однако судьи, видимо, посчитали, что она была опорной.

Джуд Беллингем (в белой форме) открывает счёт в матче Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В дальнейшем «Реал» был ближе ко второму голу, нежели соперник – к тому, чтобы отыграться. Оператор периодически разогревал публику тем, что показывал сидящего в VIP-ложе Карима Бензема. Бывший нападающий «Реала» посетил матч, а болельщики очень шумно приветствовали француза, когда его показывали в ходе трансляции.

«Реал» забил второй в добавленное время. Точнее, это сделал Мартин Вальент — футболист «Мальорки» срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел Браима Диаса на Мбаппе. А чуть позже Родриго замкнул передачу Лукаса Васкеса. Это разгром! В концовке на поле возникла потасовка, поскольку Беллингем ткнул Маффео после третьего гола столичной команды. Футболисты обеих команд сцепились прямо на поле, но, к счастью, обошлось без полноценной драки. Мадридский клуб вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной». Новый раунд «класико» запланирован на 12 января.