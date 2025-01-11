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Защитник Палмейраса Витор Рейс близок к трансферу в Манчестер Сити, подробности, сумма сделки, как играет, статистика

«Сити» покупает 18-летнего парня из Бразилии за € 40 млн. Вот чем он крут
Григорий Телингатер
Защитник «Палмейраса» Витор Рейс
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Карьеру юного Витора Рейса запустила травма бывшего игрока «Локомотива».

«Манчестер Сити» близок к трансферу центрального защитника Витора Рейса из «Палмейраса». Речь идёт о покупке футболиста уже в это зимнее трансферное окно. «Чемпионат» собрал самое важное вокруг этой истории.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
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А переход действительно близок?

Изначально об интересе «Сити» к Рейсу рассказал авторитетный бразильский сайт UOL. Издание сообщило, что англичане уже договорились с футболистом по условиям личного контракта, стоимость трансфера может обойтись в сумму около € 40 млн, а «Палмейрас» рассчитывает скорее определиться с решением по игроку, чтобы планировать состав на сезон-2025.

Следом главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо добавил несколько деталей. Представители «Сити» уже находятся в Бразилии на переговорах с «Палмейрасом». Рейс является приоритетной целью для чемпионов Англии. По защитнику уже приходили предложения от «Брайтона» и других клубов, но все они были отклонены. Переговоры продвигаются быстрыми темпами, потому что «Сити» хочет закрыть сделку до того, как могут активизироваться другие клубы. «Палмейрас» уже уведомлён о желании игрока перейти в команду Хосепа Гвардиолы.

Витор Рейс

Витор Рейс

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

И ещё несколько инсайдов, но уже от The Athletic. «Сити» рассчитывает, что € 40 млн составят общий пакет сделки – € 30 млн как гарантированная выплата, а ещё € 10 млн – бонус в зависимости от результата. Рейса рассматривают сразу во взрослой команде «Сити», а не в молодёжной. Англичане рассчитывают заполучить игрока как можно быстрее в январе, а «Палмейрас» предпочитает сохранить футболиста ещё на полгода, чтобы он сыграл на клубном ЧМ летом.

Зачем «Сити» новый центральный защитник?

Команда резко сдала в конце 2024 года, ей требуется обновление состава. По информации того же The Athletic, клуб понимает, что запоздал со сменой поколения. Это произошло в том числе из-за заслуг действующих футболистов, а также из-за неопределённости с контрактом Гвардиолы. По состоянию на лето 2024 года не было принято решение по тренеру, который мог уйти уже летом 2025 года. Лишь в ноябре стало известно о продлении соглашения. Если бы тренер уходил по итогам нынешнего сезона, делать под него большую закупку футболистами летом 2024 года казалось нелогичным.

Теперь «Сити» едва ли не активнее всех мелькает в новостях о зимних трансферах. Клуб ведёт переговоры не только по Рейсу, но и по другому центральному защитнику – Абдукодиру Хусанову из «Ренна». А ещё интересуется главным открытием в Бундеслиге за последнее время – Омаром Мармушем из «Айнтрахта».

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Что касается именно центра обороны, эта зона выглядит достаточно укомплектованной, хотя именно молодых игроков не так много: Натан Аке (29 лет), Мануэль Аканджи (29), Рубен Диаш (27), Джон Стоунз (30). Последние двое на данный момент травмированы, но в центре защиты может выйти и Йошко Гвардиол (22), ещё есть юный Джахмай Симпсон-Пьюзи (19), но он пока остаётся в глухом запасе и лишь дважды появлялся в АПЛ. Тяжело представить, чтобы «Сити» взял сразу двух новых центральных защитников. Только если кого-то отпустит.

Футболисты «Манчестер Сити»

Футболисты «Манчестер Сити»

Фото: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Что известно о Рейсе?

У 18-летнего парня уже 22 матча за взрослый «Палмейрас». Он дебютировал за команду полгода назад – в июне вышел на поле на 74-й минуте в игре с «Форталезой» в чемпионате Бразилии. Кстати, заменил бывшего игрока «Локомотива» Мурило Серкейру – его травма, по сути, позволила парню запустить взрослую карьеру.

Уже в следующей встрече он появился в основе и забил в ворота «Коринтианса». После навеса с углового пробил головой в девятку. Витора эмоционально обнимала вся команда – прибежали даже запасные вратари, а бразильский комментатор в этот момент сказал: «Такие матчи могут изменить карьеру футболиста! Витор Рейс

Витор Рейс празднует гол

Витор Рейс празднует гол

Фото: Скриншот из трансляции

Чтобы описать профиль Рейса, хватит одного абзаца: правша. Уже имеет опыт выступления в центре защиты и справа, и слева, и даже в тройке центральных защитников. Хотя чаще всего выходил справа в двойке. По манере игры – агрессивный и смело выдёргивается вперёд. Даже в 18 лет не боялся в чемпионате Бразилии тащить мяч на дриблинге (хотя именно это вряд ли будет требовать Гвардиола). Хорошо чувствует себя в единоборствах один в один. Устойчив к прессингу. Любит ставить корпус, хоть и по комплекции худоват. Рост – 186 см.

В Бразилии его сравнивают с Тьяго Силвой. Правда, сам Рейс признавался, что берёт пример с Маркиньоса и с Каземиро, который родился в том же городе (Сан-Жозе-дус-Кампус). А ещё забавно, что защитник выходил на поле в перчатках при температуре около 11 градусов тепла. Если Витор окажется в Англии, ему придётся столкнуться с настоящим холодом.

Витор Рейс

Витор Рейс

Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Ещё несколько фактов о Рейсе:

  • в конце 2023-го английское издание The Guardian опубликовало список из 60 самых перспективных футболистов 2006 года рождения. В списке среди бразильцев тогда оказался не только Эндрик, но и Витор;
  • он был капитаном юношеской сборной Бразилии, которая выиграла чемпионат Южной Америки U17;
  • он учился футболу в маленькой школе в городке Сантана (население – 16 тыс. человек). Там же начинал Юри Алберто, известный по выступлениям за «Зенит».
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